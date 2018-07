Noticias breves

Finlandia podría ayudar a alguna distensión

Moscú no quiere encontrarse “desarmada” ante Washington y necesita desarrollar nuevas armas para defender su seguridad y “contrarrestar cualquier ataque” en su contra. Así lo explicó en exclusiva para RT el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el programa ‘Politicking’ de Larry King. RT

-Multimillonarios avisan de que ya no se descubren grandes reservas de oro. Un periodista de Sovereign Man cita a especialistas en este campo que aseguran que la población mundial se quedará sin este metal precioso. El empresario, inversor y fundador de la publicación Soveregin Man, Simon Black, recopiló las opiniones de varios especialistas en minería y concluyó que quedan muy pocas reservas de oro por descubrir. Sputnik

-Al menos 104 personas han muerto hoy viernes en Paquistán, en dos atentados terroristas con bomba realizados contra sendos actos de campaña electoral. HispanTv

-“Un sistema que, cuando no tiene problemas, excluye de una vida digna a la mitad del planeta y que soluciona los que tiene amenazando a la otra mitad, funciona sin duda perfectamente, grandiosamente, con recursos y fuerzas sin precedentes, pero se parece más a un virus que a una sociedad. Puede preocuparnos que el virus tenga problemas para reproducirse o podemos pensar, más bien, que el virus es precisamente nuestro problema. El problema no es la crisis del capitalismo, no, sino el capitalismo mismo. Y el problema es que esta crisis reveladora, potencialmente aprovechable para la emancipación, alcanza a una población sin conciencia y a una izquierda sin una alternativa elaborada” (Santiago Alba Rico). Alfredo Apilánez, Rebelión

-En un comunicado emitido el viernes, el secretario general de la UNAN, Luis Alfredo Lobato Blanco, afirmó que diversas instalaciones y equipamientos del recinto universitario Rubén Darío fueron quemados y destruidos por culpa de “los grupos vandálicos y criminales”. HispanTv

-Los partidos que vetaron las Presidenciales venezolanas del 20 de mayo no podrán postular candidatos en Municipales, anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE). HispanTV

-La industria nuclear de EEUU podría estar al borde del colapso. Sus reactores nucleares están al final de su vida útil y no son eficientes, según un informe elaborado por investigadores del Departamento de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad Carnegie Mellon y de las de Harvard y California en San Diego. Sputnik

La nueva Constitución de Cuba limitará a 10 años la duración máxima del cargo presidencial. Otras novedades incluidas en la futura Carta Magna son el reconocimiento de la propiedad privada y la prohibición de discriminar a las personas por su identidad de género. RT

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante una conferencia de prensa el pasado 13 de julio que le había dado una recomendación a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, quien encontró ese consejo demasiado “brutal”. Este domingo, la mandataria británica ha revelado en un programa de la cadena BBC que el inquilino de la Casa Blanca le comentó que “debería demandar a la Unión Europea, no entrar en negociaciones”. RT

– Una norma para combatir las emisiones de óxido de azufre de la flota mercante, que entrará en vigencia en enero de 2020, podría recortar miles de millones de dólares del principal gasto de los propietarios de los barcos -el combustible-, pero en la práctica limitaría el número de buques disponibles, lo cual crea el riesgo de causar una espiral ascendente en los costos del flete (el 90% del comercio mundial se traslada por vía marítima). Según analistas las embarcaciones deberán disminuir sus velocidades. Emol

-La Policía de Nicaragua informa de que grupos violentos torturaron y asesinaron a uno de sus agentes en el país y denuncia ese “salvajismo de los terroristas”. Gabriel Vado Ruiz, agente de la Policía de Nicaragua, de 23 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por “grupos terroristas” en la ciudad nicaragüenses de Masaya, confirmó la Policía Nacional del país a través de un comunicado publicado el domingo. HispanTv

-“Las guerras comerciales pueden conducir a guerras reales”, ha advertido el presidente del Consejo Europeo, quien opina que Europa, China, EE.UU. y Rusia tienen el “deber común” de no destruir el orden global, sino de mejorarlo mediante una reforma de las reglas del comercio internacional. HispanTv

-Este sábado, los residentes de la ciudad portuaria de Sorong, en la provincia de Papúa Occidental (Indonesia) mataron a 292 cocodrilos de una granja local después de que un reptil atacara fatalmente a un vecino de 31 años mientras recogía hierba para su ganado, informa The Jakarta Post. Después del entierro del fallecido, unos 600 residentes locales se dirigieron con cuchillos a la granja de cocodrilos para tomar venganza, señala Daily Mail. Según el medio, hasta cuarenta policías trataron de impedirlo, pero no pudieron hacer nada para detener a la multitud. Un total de 292 reptiles, entre los cuales se contaban tanto ejemplares adultos como crías, fueron matados durante la represalia. RT

Me gusta: Me gusta Cargando...