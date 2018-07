Noticias breves

Macri anuncia aumento de sueldos

El personal de las Fuerzas Armadas de Argentina recibirá un aumento salarial superior al 20%, según anunció este jueves el Presidente Mauricio Macri, después de que los militares consideraran insuficiente una primera propuesta del Gobierno. Emol

-El próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, nombrado en su cargo el pasado 5 de julio por el presidente electo López Obrador-, aseguró este lunes que el Gobierno mexicano no buscará entrometerse en asuntos internos de cada país y señaló que recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) es incurrir en intervencionismo. Telesur

-La guerra comercial iniciada por el gobierno de Donald Trump a través de la imposición de aranceles sumó nuevas respuestas. Luego de que China respondiera con la aplicación de impuestos por un valor de 34.000 millones de dólares a los productos estadounidenses, ahora el gigante asiático y Alemania firmaron convenios por 20.000 millones de euros. Los 22 acuerdos fueron suscriptos este lunes 9 por la canciller Angela Merkel y el primer ministro chino, Li Keqiang, quienes coincidieron en la importancia de promover el libre comercio. “Ambos queremos mantener el sistema de reglas de la Organización Mundial del Comercio”, afirmó funcionaria germana. RT

-Es una victoria significativa para las víctimas del cáncer, que necesitan el testimonio de expertos para presentar más de 300 demandas en la corte federal de San Francisco que buscan responsabilizar a Monsanto por no advertir a los consumidores sobre el riesgo de usar el herbicida. No se ha programado un juicio con jurado, pero la decisión ejerce presión sobre Monsanto para resolver los casos. El Mostrador

-China anuncia la construcción de 300 ciudades forestales para 2025. En los próximos dos años se desarrollarán 200 ciudades forestales y seis núcleos de ciudades para unos 6 millones de habitantes. Luis Ángel Yañez, El Ciudadano

-Venezuela no solo cuenta con la mayor reserva de crudo del planeta en la llamada Faja Petrolífera del Orinoco, sino que posee otras riquezas minerales, incluidas las llamadas tierras raras, que suponen una palanca para salir de la actual crisis económica. La nación suramericana detenta cerca de 50 minerales, “pero sólo 15 de ellos son potencialmente explotables y con capacidad de ser comercializados”, asegura Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero Ecológico. RT

-Declaraciones del ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú en que sugirió que Washington para doblegar la voluntad de los pueblos contrarios a sus designios pone en práctica unas políticas de carácter neocolonialista. “Se trata de la estrategia del neocolonialismo que Estados Unidos ya había puesto a prueba en Irak y Libia y que radica en apoyar a cualquier ideología, incluidas las más salvajes, para debilitar a los Gobiernos legítimos”, señaló Shoigú. HispanTv

-“La victoria de (el presidente sirio, Bashar) Al-Asad en Daraa acabó con los deseos de los grupos opositores armados en Siria”, señala un informe divulgado este miércoles por el rotativo israelí Yedioth Ahronoth. HispanTv

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que “Alemania es prisionera de Rusia” después de que algunos países de la OTAN hayan aprobado la construcción del gasoducto Nord Stream 2. RT

-La Canciller alemana, Angela Merkel, aseguró hoy que su país es libre e independiente y decide sin injerencias externas su política, horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, calificase a Berlín de “rehén” de Rusia. “Yo he vivido personalmente que una parte de Alemania fuera controlada por la Unión Soviética. Y estoy muy agradecida de que ahora estemos unidos en libertad en la República Federal. Por eso podemos decir que hacemos nuestra propia política independiente y tomamos independientemente nuestras decisiones. Y eso está bien”, afirmó al llegar a la cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas. Emol

-El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denuncia un plan de persecución judicial contra líderes de izquierda y una ‘traición sin precedentes’ de Lenín Moreno. HispanTv

-“El Gobierno chino, como siempre, no tendrá más opción que tomar las medidas necesarias”, ha hecho hincapié el Ministerio chino de Comercio en un comunicado publicado hoy miércoles. Según reza el documento, Pekín recurrirá a contramedidas para poder garantizar los “intereses fundamentales” del pueblo y del Gobierno ante las políticas “totalmente inaceptables” de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Tras haber confirmado que “China está conmocionada” por nuevos aranceles del 10 % que EE.UU. aprobó el martes aplicar a productos y bienes importados de China, una cifra que equivale a 200 000 millones de dólares, ha enfatizado que la conducta de Washington no solo está en contra de Pekín, sino en contra de todo el mundo e incluso ellos mismos. HispanTv

-La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no descarta responder a una potencial “guerra híbrida” en su contra “como si se tratara de un ataque armado”, según se desprende de la declaración de la cumbre de Bruselas. El texto, acordado este 11 de julio en la capital belga por los líderes de las 29 naciones miembros, afirma que la Alianza “podría decidir invocar el Artículo 5 del Tratado de Washington” en caso de verse amenazada por acciones ofensivas que incluyan “campañas de desinformación y actividades cibernéticas maliciosas”. RT

-El juez de primera instancia Moro fue denunciado por la Asociación de Juristas por la Democracia ante el CNJ por no respetar el orden judicial, al negarse a cumplir la orden de su superior, difundió el portal de Telesur. A su vez, movimientos sociales denuncian que el magistrado actúa de manera política contra Lula, puesto que no responde con la misma fuerza contra los delitos cometidos por la derecha. El Ciudadano

-El mundo se queda sin oro y no hay sustituto, advierten los expertos. RT

-Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “están comprometidos a mejorar el equilibrio del reparto de costos y responsabilidades”, según una declaración de la cumbre publicada el miércoles. Xinhua

-El tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha aprobado este jueves la extradición a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. HispanTv

-El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha negado que los aliados de la OTAN hubieran llegado a un acuerdo para elevar su gasto militar más allá del 2 % del PIB, tal y como les exigió este miércoles el mandatario estadounidense, Donald Trump, informa AP. RT

-Perú asiste estupefacto a un nuevo escándalo de corrupción, que tiene a jueces como protagonistas y que impulsó al presidente Martín Vizcarra a proponer este miércoles una reforma judicial para acabar con la “podredumbre”. En unos comprometedores audios difundidos por la prensa entre el domingo y el miércoles, hablan jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de designar a los magistrados peruanos, ofreciendo rebajas de condenas, pidiendo favores o fijando tarifas por acciones turbias. RFI

-La agroecología vence la escasez de tierra y agua en Brasil. Mario Osava, Rebelión

-Trump llega a Reino Unido tras cuestionar plan de “Brexit suave” impulsado por Theresa May. “Yo diría: Brexit es Brexit”, dijo sin dar más detalles. “La gente se pronunció por separarse, así que me imagino que eso es lo que harán, pero tal vez tomen un camino diferente. No estoy seguro de que eso sea por lo que (los británicos) hayan votado”, dijo añadiendo, sin embargo, que no le corresponde a él juzgarlo. Emol

-Existen pruebas de que el Pentágono financia indirectamente a los talibanes, declaró la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova. “Me gustaría recordar las informaciones ya hechas públicas —ya lo relatamos con pormenores y hoy me limito a recordarlo— conforme a las cuales el propio Pentágono de hecho es uno de los patrocinadores de los talibanes”, señaló. RT

-El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, cancela la compra de 8 helicópteros de combate que el Gobierno de Nieto había acordado con EE.UU. HispanTv

-Es en los bosques áridos del Chaco en Paraguay el gobierno pretende consolidar el rebaño bovino más grande del mundo, compuesto por unas 20 millones de cabezas de ganado . Ambientalistas e indigenistas, advierten que el negocio de ganado en Paraguay crece a una velocidad tan alta como los datos de deforestación ilegal y las denuncias sobre trabajo forzado de indígenas y niños. El Ciudadano

-Contragolpe comercial: China le responde a Trump devaluando su moneda nacional. La depreciación del yuan, un factor que estimula la exportación china a EE.UU., se da en medio de una creciente tensión comercial entre Washington y Pekín en torno a los aranceles a los productos chinos que promueve el presidente estadounidense Donald Trump. RT

-Marcelo Ebrard, propuesto a la Cancillería de México: Un arma de doble filo para enfrentar a Trump. En la pasada campaña electoral estadounidense, Ebrard viajó a EE.UU. para apoyar la campaña electoral de Hillary Clinton. RT

-El jefe comisionado de la Policía del estado de Australia Occidental, Chris Dawson, pidió perdón, este jueves, a los pueblos indígenas por los errores cometidos contra estas poblaciones durante décadas, por parte, especialmente, de los cuerpos policiales. “En nombre de la Fuerza de Policía de Australia Occidental, me gustaría decir ‘lo siento’ a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres por nuestra participación en acciones ilícitas pasadas que han causado dolor y sufrimiento inmensurables”, dijo Dawson en un discurso en la sede de la Policía en la ciudad capitalina de Perth, recogido en la página de la institución policial. RT

Me gusta: Me gusta Cargando...