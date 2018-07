Noticias breves

Hay políticos venezolanos que la apoyan

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sorprendió a sus asesores planteando invadir Venezuela, según funcionarios citados por la prensa estadounidense. Trump preguntó a sus asesores por qué su país no podía simplemente invadir el país al final de una reunión de agosto del año pasado en la Casa Blanca destinada a discutir las sanciones a Venezuela, ha revelado este miércoles un alto funcionario de la Administración estadounidense citado por la agencia de noticias The Associated Press (AP). HispanTv

En septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, Trump volvió más extensamente sobre el tema (de una intervención militar contra Venezuela) en una cena privada con Santos y otros tres aliados latinoamericanos. Preguntó a cada presidente si estaba seguro de que no quería una solución militar, dijo el funcionario, y añadió que cada uno respondió a Trump claramente que estaba seguro. Cubadebate

-Un periodista estadounidense, llamado Max Blumenthal, comprobó que la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), creada conjuntamente por los republicanos y los demócratas estadounidenses y financiados en gran parte por el Congreso de Estados Unidos, ha financiado a los grupos opositores y supuestas organizaciones civiles nicaragüenses. Un informe, citado el lunes por la agencia de noticias venezolana Telesur, dio a conocer que los opositores del Movimiento 19 de Abril (M-19) viajaron en junio pasado al país norteño con el fin de recibir “apoyo” de titulares de EE.UU., entre ellos los senadores conservadores Ted Cruz y Marco Rubio y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. “Un mes antes de las reuniones del M-19 con legisladores ultraconservadores en Washington (…), la NED afirmó sin rodeos que las organizaciones respaldadas por ella han pasado años y millones de dólares sentando las bases para la ‘insurrección’ en Nicaragua”, dijo el reportero citando un artículo divulgado por la página Web de noticias Grayzone Project. HispanTv

-280 ojivas y en aumento: Expertos de EE.UU. evalúan el arsenal nuclear de China. Pekín “sigue con su programa de modernización de las armas nucleares, iniciado en la década de 1980”, y posee “más tipos y un mayor número” de estas armas que antes, estiman investigadores. RT

-Las fotos de un trofeo de cacería conseguido por una mujer estadounidense se han viralizado en las redes en las últimas semanas, en respuesta a un llamado a compartirlas proveniente de un medio sudafricano. El nombre de Tess Thompson Talley, la cazadora, se ha convertido en una etiqueta en Facebook, Instagram y Twitter, donde cientos de internautas arremeten contra ella porque mató a una aparentemente rara jirafa negra. La caza que le dio tan controvertida fama tuvo lugar en las sabanas de Sudáfrica el año pasado y fue totalmente legal. En aquel entonces, ella misma publicó en Facebook algunas imágenes con el animal que había matado, pero pasaron inadvertidas para los defensores de la vida silvestre. Talley afirmó que se trataba de un sueño de toda su vida y que fue respuesta a sus oraciones la oportunidad de haberlo encontrado. RT

-El presidente estadounidense, Donald Trump, envió a principios de junio varias cartas a líderes de los países miembros de la OTAN —entre ellos Alemania, Bélgica, Noruega y Canadá— acusándolos de no gastar lo suficiente en el sector de la defensa, informa este lunes The New York Times. Según el medio, en las cartas el jefe de la Casa Blanca daba a entender que, después de más de un año de quejas por su parte, los socios de la Alianza todavía no aplican suficientes esfuerzos para garantizar la defensa colectiva de las fronteras; por este motivo EE.UU. podría pasar a la acción e incluso considerar la posibilidad de ajustar la presencia de tropas estadounidenses en todo el mundo. RT

-El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, Scott Pruitt, mantuvo calendarios y horarios secretos para ocultar reuniones o llamadas controvertidas con representantes industriales, divulga hoy la cadena CNN. PL

-AMLO con amplio poder: tendrá mayoría en el Congreso y gobernaciones. Morena se impuso en el Senado con 37,27% de los votos. La alianza de AMLO también triunfó en la Cámara de Diputados. El PAN, partido de Ricardo Anaya, quedó como segunda fuerza en ambas cámaras y el PRI, como tercero. La Tercera

-Rusia tiene todas las posibilidades para crear un internet alternativo, pero las usará solo en el escenario más desfavorable, afirmó el director del Departamento de Nuevos Retos y Amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Iliá Rogachiov. Rogachiov destacó que la política de Rusia no apunta a aislar a su propio internet. Sputnik

-El presidente electo de México dice que cada tres años se someterá a un referéndum revocatorio para que el pueblo pueda destituirle si no cumple sus promesas. HispanTv

-Las autoridades indias están luchando para combatir una avalancha de asesinatos vinculados a ciertos rumores que circulan en la aplicación de mensajería WhatsApp, informa The Hindustan Times. De acuerdo con el periódico, 10 personas han sido linchadas en 14 incidentes ocurridos en el estado de Maharashtra durante el último mes y medio, después de que por la mensajería instantánea se difundieran videos sobre supuestos secuestradores de niños que aparentemente operarían en el área. En el último incidente, cinco personas fueron asesinadas en el distrito de Dhule, el domingo pasado. Los cinco, todos hombres, se bajaron de un autobús y hablaban con una niña cuando fueron rodeados por una multitud de unas 35 personas, incluidos niños, que los golpearon hasta la muerte, reporta The Guardian. RT

-Las ventas de vehículos nuevos en Brasil subieron 14,5 por ciento en el primer semestre del año en comparación con el mismo período del año pasado. Xinhua

-Desde el 1° de junio pasado hasta este 3 de julio han sido asesinados 19 líderes comunitarios, sociales, activistas, indígenas y campesinos en Colombia, revelan datos de diferentes organismos nacionales e internacionales. Telesur

-Compañías petroleras y gas del estado norteamericano de Utah fueron eximidas de reglas de contaminación después de que Scott Pruitt se hiciera jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), según muestran nuevos correos electrónicos. El Ciudadano

-El Parque Nacional de Virunga y el Parque Nacional de Salonga, en África, hogar de gorilas de montaña, chimpancés, elefantes de los bosques africanos y otras especies, pronto podrían abrirse a las compañías petroleras. El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) confirmó que se abrirán partes de los parques nacionales de Virunga y Salonga para la exploración y perforación petrolera, informa Reuters, a pesar de que ambos sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Ciudadano

-“Valen la pena todos los esfuerzos para tratar de apaciguar este conflicto y que no se convierta en una guerra [comercial] real, si bien, desde luego, en este [conflicto] existen dos bandos”, ha indicado Merkel en una comparecencia ante el Bundestag, el Parlamento alemán. La canciller ha anotado que el buen funcionamiento de la economía global depende de que los distintos países cooperen como socios. La canciller también ha afirmado que solo se observa un superávit comercial de Europa con respecto al país norteamericano si se tiene en cuenta solo el intercambio de mercancías. RT

-El representante de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, declaró que dos personas –que permanecen en hospital tras haber sido encontradas inconscientes en una residencia de la localidad de Amesbury (Reino Unido)– fueron envenenadas con el agente nervioso Novichok. Al mismo tiempo, Basu indicó que por el momento Scotland Yard desconoce cómo exactamente resultaron intoxicadas las víctimas, un hombre y una mujer. “Basándonos en el estudio de las muestras, puedo confirmar que el hombre y la mujer estuvieron expuestos al agente nervioso Novichok, que fue identificado como el mismo con el cual fueron intoxicados Serguéi y Yulia Skripal”, declaró Basu, tras precisar que ambas víctimas son ciudadanos británicos y siguen en estado crítico. RT

-Correa a RT: “La estrategia hacia mí es matarme, meterme preso o impedir mi regreso a Ecuador”. RT

-Investigadores chinos encontraron que el dióxido de carbono puede almacenarse en sedimentos en la profundidad del mar de forma estable y segura. El estudio, publicado hoy en la revista Science Advances, reveló que el efecto de flotabilidad negativa causado por la alta densidad del dióxido de carbono líquido, junto con la formación de hidratos de dióxido de carbono, puede ofrecer una barrera eficaz para evitar que fluya a la superficie el dióxido de carbono inyectado. Xinhua

-Distintas regiones del hemisferio norte del planeta han estado expuestas a una onda de calor extremo desde finales de junio. Las temperaturas en los últimos siete días batieron varios récords meteorológicos acumulados en décadas de monitoreo. Entre los países afectados por el bochorno destacan Armenia, Azerbaiyán, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Omán, Reino Unido y Rusia. RT

-Hacia las 19:00 horas, en Colombia, hombres armados llegaron hasta una cafetería cercana a la notaría de Cáceres, en Antioquia (centro occidente), donde se encontraba la líder social Ana María Cortés Mena, de 46 años, quien fue ultimada a tiros por los delincuentes. El Ciudadano

-Una rinoceronte blanca ha sido asesinada en Sudáfrica para extraerle menos de un centímetro de cuerno, a pesar de que este se le había quitado como medida de seguridad. El número de rinocerontes muertos en reservas de caza ha aumentado exponencialmente en la última década; de 13 en 2007 a más de 1.000 en 2017. El Ciudadano

-La India ha desarrollado su primer misil con capacidad nuclear, el cual podría alcanzar cualquier rincón de China, informa un medio local. HispanTv

-El presidente de Irán, Hasán Rohaní, en una conversación telefónica con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, que tuvo lugar este jueves, declaró que el paquete de propuestas de los países europeos para mantener la cooperación en el marco del acuerdo nuclear resulta “decepcionante”, informa el sitio web oficial del mandatario iraní. “En el paquete propuesto por los países europeos falta un enfoque práctico y un método específico para la cooperación”, añadió el presidente iraní. Asimismo, Rohaní hizo hincapié en que debido a la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear multilateral, surgieron problemas en los sectores económico, bancario y de petróleo, ya que algunos inversores extranjeros han empezado a mostrarse “escépticos” acerca de la continuación de su trabajo en Irán. RT

Me gusta: Me gusta Cargando...