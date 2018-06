Noticias breves

Por qué comprar eso

La producción de cocaína y opio, en gran medida procedentes de Colombia y Afganistán, respectivamente, alcanzó niveles récord, según la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC). Un desafío a la aplicación de los acuerdos de paz entre Bogotá y los ex rebeldes de las FARC, RFI

Las anguilas europeas en peligro crítico, expuestas a bajas concentraciones de cocaína en sus aguas, experimentan daños fisiológicos irreversibles que podrían obstaculizar el futuro de su especie, según un estudio publicado en Science of The Total Environment. La exposición a bajos niveles de cocaína ha vuelto a las anguilas hiperactivas y les ha provocado daños musculares. El Ciudadano

Las cifras sobre las hectáreas y producción de drogas en la República de Colombia, han sido las más altas en casi 30 años, según un reporte realizado por el gobierno de Estados Unidos, hecho público este lunes. La Oficina para Política Antidrogas de la Casa Blanca informó que durante el 2017, los narcocultivos llegaron a las 209.000 hectáreas, un 11 por ciento más que en el 2016, cuando el reporte fue de 188.000. El Ciudadano

-La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) envió ayer lunes al Tribunal Constitucional (TC) chileno un requerimiento para impedir que la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio del país se apruebe. En el documento, el gremio asegura que la iniciativa no sólo “vulnera abiertamente los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas lícitas y a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, tanto genérica, como específica en materia económica, sino que, de ser tolerado por este Excelentísimo Tribunal implicaría reconocer al legislador una competencia ilimitada para prohibir de manera absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva y desproporcionada cualquier actividad económica lícita a su sólo capricho”. Emol

-Un estudio desveló el mes pasado una peligrosa contaminación medioambiental a nivel planetario. Los científicos detectaron un aumento en las emisiones del gas CFC-11, lo que pone en peligro los esfuerzos globales para la protección de la capa de ozono, que nos protege del daño de los rayos ultravioleta solares. Ahora, el diario The New York Times ha publicado una investigación independiente que afirma que la fuente “posiblemente más abrumadora” de estas emisiones se localiza en una decena de fábricas en zonas rurales chinas, donde algunos productores siguen elaborando y utilizando CFC-11 por su bajo coste. La ONG Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), citada por The New York Times, ha identificado a al menos ocho fábricas en cuatro provincias chinas donde el producto se utilizan en el proceso de fabricación de poliuretano. RT

-La Policía ha detenido a varias personas en la provincia de Gansu (China) acusados de alentar a una chica para que se suicidara, informa el portal The Global Times. Muchas de estas personas comenzaron a expresar su insatisfacción por el hecho de que no se decidiera a dar el paso. Finalmente, sus deseos malsanos se cumplieron y Li, pese a los esfuerzos de los rescatadores desplazados al lugar para intentar convencerla de lo contrario, se quitó la vida arrojándose al vacío. RT

-El 80 % de los latinoamericanos está insatisfecho por la corrupción que existe entre las instituciones públicas, según un informe de la CAF. “La situación actual es de descontento social, con tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina con poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y un 80 % cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas”, precisa un estudio realizado por la Corporación Andina de Fomento-banco de desarrollo de América Latina (CAF). HispanTv

-Francia lanza la denominada Iniciativa Europea de Intervención en busca de una coalición militar sin la OTAN ni EE.UU. y para proteger las fronteras de Europa. El proyecto de defensa fue ideado en septiembre de 2017 por el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de llevar a cabo rápidamente una operación militar, la evacuación de un país en guerra o la prestación de asistencia en caso de un desastre, todo ello al margen de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos. A la iniciativa francesa se han sumado España, el Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Portugal, Alemania y Estonia, que rubricaron el lunes —en una ceremonia en Luxemburgo— una carta para declarar las intenciones del proyecto. “Los europeos deben ser fuertes, capaces de mucho más, capaces de defenderse a sí mismos y nuestra soberanía”, afirmó la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, a los periodistas, después de la ceremonia. HispanTv

-Monocultivos ocasionan escasez de rubros alimentarios. Biocombustibles, enemigos de la seguridad alimentaria del planeta. Su utilización representa un peligro para el ambiente porque los agricultores están arrasando los bosques y sustituyendo rubros para dedicarse a otros destinados a la esta industria contaminante. Luis Ángel Yáñez, El Ciudadano

-Futuro asegurado: el combustible azul vivirá media década de crecimiento (cómo mínimo). La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) pronostica un aumento estable del consumo de gas natural en el mundo. Según el informe de este año, China será el mayor importador del hidrocarburo más ecológico mientras EEUU y Australia fomentarán sus posiciones como exportadores de gas natural licuado (GNL). Sputnik

-Los enfermeros del sector público en Venezuela se mantienen paralizados de forma indefinida en 20 estados y está previsto que a partir del 27 de junio se sumen los médicos para exigir mejoras salariales, informó a la agencia Sputnik la presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras. El Ciudadano

-El océano Atlántico se está ‘comiendo’ al Ártico. Antes, en el norte del mar de Barents había hielo flotando que, al derretirse, mantenía el agua fría en la superficie y contribuía a que la más cálida, originada en el Atlántico, permaneciera debajo. Cuando la cantidad de masa helada disminuyó, el agua atlántica ganó terreno, calentó el mar y le aportó mayor salinidad. Esto derivó en una drástica modificación de la estructura oceánica y provocó que el hielo de la superficie haya desaparecido “casi por completo”. Lind ha concluido que “la región está cambiando hacia un clima atlántico de manera rápida” con lo cual, “a menos que se recupere la entrada de agua dulce”, podría terminar con una estructura de “agua cálida” que la convertiría en “parte del dominio del Atlántico”, con lo cual diversos habitantes del Ártico podrían verse obligados a migrar hacia el norte. RT

-Un acuerdo entre Rusia y EEUU, sin la participación de Europa, puede convertirse en una pesadilla para la UE y provocar un debilitamiento de la OTAN, opina Pavel Lokshin, columnista del diario alemán Welt. Sputnik

-Casi la mitad de los niños y niñas de la Argentina vive por debajo de la línea de pobreza. Las cifras contrastan con las ofrecidas recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (Indec), que mencionaba una “presunta disminución” de los índices de pobreza. El Ciudadano

-La alianza política de oposición denominada ‘La Concertación por el Cambio’ solicitó este jueves la creación de una comisión de diálogo con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La coalición, integrada por los partidos que apoyaron la candidatura presidencial de Henri Faclón, considera necesario un acercamiento para alcanzar acuerdos sobre el funcionamiento institucional de Venezuela y el contenido de la nueva Carta Magna que discutirá la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), refiere AVN. RT

-La coalición liderada por EE.UU. para supuestamente combatir a la banda takfirí EIIL (Daesh, en árabe) admite haber matado a unos 940 civiles en Siria e Irak. A través de un comunicado emitido este jueves, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom, por su acrónimo en inglés) ha anunciado que entre agosto de 2014 y mayo de 2018 la referida coalición mató a 939 civiles en operaciones presuntamente antiterroristas en los dos países mencionados. HispanTv

-El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, ha ordenado este jueves “la ejecución inmediata” de todos los terroristas de Daesh sentenciados a la pena de muerte. Esta orden fue emitida un día después de que las fuerzas de seguridad iraquíes encontraran los cadáveres de ocho civiles que fueron secuestrados y asesinados brutalmente por los integrantes del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en la provincia de Salah al-Din, en el centro del país. HispanTv

