Noticias breves

Es una nueva sociedad

Cuba aprueba su nueva Constitución tras la celebración de un referéndum. El 86,8 % de los votantes (73,3 % de todos los electores cubanos) votó ‘Sí’ a la reforma de la carta magna surgida del debate popular realizado entre agosto y noviembre de 2018. RT

Referendo en Cuba: “Una verdadera fiesta cívica”. Sputnik

-Brasil no considera “en ninguna hipótesis” permitir que EE.UU. use su territorio para invadir Venezuela. El vicepresidente brasileño asevera que su país hará todo lo posible para evitar un conflicto militar con Caracas. RT

-El ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, ha anunciado que renuncia a su cargo en su página oficial en Instagram. “Les pido disculpas por todas las deficiencias (…) en los últimos años durante mi trabajo como ministro de Exteriores (…) Quiero expresar mi agradecimiento a la nación y los funcionarios iraníes”, escribió, citado por Reuters. RT

-La Unión Europea urge a evitar una “intervención militar” en Venezuela. Así lo ha declarado la portavoz comunitaria para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Maja Kocijancic. RT

-La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja censura el uso sin permiso de su logotipo oficial en la supuesta “ayuda” de EE.UU. para Venezuela. Hispantv

-Economistas proyectan que EE.UU. entraría en recesión a más tardar para 2021. Un 42% de los economistas consultados por la Asociación Nacional de Economía Empresarial previó una recesión para 2020, mientras que un 25% lo hizo para 2021. Emol

-Descargan los camiones tras el fallido intento de llevar la ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela. Emol

-Pdte. Maduro: El golpe de Estado de la derecha ha fracasado. Telesur

-El Gobierno de Costa Rica obligó a salir de la embajada de Venezuela a la “diplomática” designada por el líder golpista venezolano, Juan Guaidó. Hispantv

-EE.UU. está trasladando fuerzas especiales y equipos a la frontera de Venezuela, ha afirmado este viernes la portavoz oficial del Ministerio de Exteriores ruso María Zajárova. El presidente boliviano Evo Morales.”Un caballo de Troya”: Evo Morales denuncia que la ayuda humanitaria en Venezuela será usada para provocar una guerra.

“La situación en Venezuela ha llegado a un punto crítico”, ha avisado Zajárova. “Una provocación peligrosa y a gran escala está programada para el 23 de febrero: el cruce de la frontera de Venezuela por parte del llamado ‘convoy humanitario’ incitado y dirigido por Washington”, ha agregado. “[Ello] vendría acompañado de un choque de partidarios y opositores del Gobierno actual, y se está forjando un pretexto conveniente para una acción militar con el fin de desalojar del poder al actual presidente legítimo del país”, ha proseguido la portavoz de la Cancillería rusa. RT

-Curazao advierte que no enviará ayuda a Venezuela sin el permiso de Caracas. El Gobierno de la isla caribeña informó que no permitirá la salida de ningún cargamento de “manera forzada”. Emol

-El Gobierno ruso acusó al país norteamericano y a sus aliados de la OTAN de que estaban planeando entregar armas a la oposición del país caribeño. “Hay información acerca de que empresas estadounidenses y sus aliados de la OTAN trabajan en la cuestión de la compra de grandes lotes de armas y munición en un país de Europa del Este para transferirlos seguidamente a las fuerzas opositoras de Venezuela”, afirmó la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova. Emol

-En una entrevista con la cadena norteamericana Univision, publicada el jueves, Sanders dijo “No” en respuesta al célebre periodista mexicano, Jorge Ramos, cuando le preguntó si él reconoce a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Hispantv

-No habrá nada comparable con las modernas armas rusas por mucho tiempo, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, antes de un concierto con motivo del Día del Defensor de la Patria que se celebra en Rusia cada 23 de febrero. “En el mundo no hay nada comparable a nuestros modelos prometedores de armas, al menos por ahora, y creo que no lo habrá por mucho tiempo”, dijo el presidente ruso. Sputnik

-El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) recibió sobornos por 1.800 millones de dólares del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a quien pidió además “matar” al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, dijo el abogado del reo en México, José Luis González Meza. Sputnik

-El Gobierno sudafricano ha reiterado su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, resaltando que su país no recocerá el Gobierno de los “golpistas”. Hispantv

-Los representantes de 60 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyan a Venezuela y condenan cualquiera injerencia en el país. Hispantv

-Venezuela anuncia el “cierre total” de puentes fronterizos con Colombia por amenazas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la medida temporal, que afecta los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión. RT

-Bachelet: “El gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza”. La Alta Comisionada de la ONU llamó a “frenar a estos grupos y arrestar a aquellos que utilizaron la fuerza de manera ilegal en contra de manifestantes”. Emol

-La exorbitante deuda mundial puede convertirse en una de las causas más probables de una nueva recesión. Según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda global alcanzó el nuevo récord en 2017 al situarse en los 182 billones de dólares. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, declaró que el volumen de deuda global en el sector público y privado ha aumentado un 60% en la última década. Sputnik

-El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció hoy la oposición categórica de España y la Unión Europea a una eventual acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y llamó a la comunidad internacional a alzar su voz por la paz. PL

Me gusta: Me gusta Cargando...