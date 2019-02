Noticias breves

La orden sale de las corporaciones occidentales y baja a presidentes, periodistas, generales y ciudadanos de opinión pública

-Aunque es probable que desde hace años existan planes para una invasión a Venezuela, en las últimas semanas al parecer se dieron los últimos toques a lo que parece ser una compleja operación de gran alcance. En una combinación de medidas propias de la llamada Guerra No Convencional, con acciones de desinformación y manipulación de la opinión pública, Estados Unidos lidera este complejo plan de golpe de estado y lo acompañan sus principales aliados regionales. Un indicio grave de que las medidas de presión político militar van en ascenso es el despliegue del grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln (CVN-72) cuyo puerto base está en Norfolk, Virginia. PL

-Sea cual sea el objetivo de la movilización militar ordenada por la Casa Blanca -desde los preparativos de una agresión directa a otra medida de presión psicológica contra sus autoridades legítimas-, lo que resulta innegable en este momento es que Estados Unidos mueve sus fichas en la región para cercar Venezuela por todas las vías a su alcance. Sergio Alejandro Gómez, Edilberto Carmona Tamayo, Cubadebate

-FF.AA. venezolanas responden a Trump: Tendrán que pasar “sobre cadáveres” para “imponer un gobierno títere. “El general en jefe de las FANB y ministro de Defensa, Vladimir Padrino, reiteró el apoyo a Maduro y comunicó que los militares se mantendrán desplegados en la frontera y responderán ante “cualquier violación de la integridad del territorio”. Emol

-Maduro anuncia el cierre de la frontera con Brasil “hasta nuevo aviso”. Además, el mandatario venezolano está evaluando la misma medida con Colombia. RT

-La Dirección General de Aguas aumentará las denominadas zonas de prohibición en todo el país este año de 30 a por lo menos 70, según su director general, Óscar Cristi. Esto dificultará a las mineras el bombeo de agua dulce para sus operaciones. En una respuesta tardía a la caída de los niveles de agua dulce en las zonas desérticas, Chile busca proteger un recurso natural que se ha desgastado tras décadas de actividad minera. En medio del aumento de las quejas de comunidades locales y el empeoramiento de los efectos del cambio climático, el mayor productor mundial de cobre planea implementar medidas que dificultarán a las mineras el bombeo de agua dulce. El Mostrador

-Los misiles hipersónicos de Rusia pueden llegar a los centros de mando militar de EE.UU. en solo 5 minutos, afirma un experto ruso en asuntos de defensa. “Los buques militares y submarinos rusos equipados con misiles hipersónicos Tsircon podrían destruir los centros de mando del territorio de los Estados Unidos en cinco minutos”, ha dicho este jueves a periodistas locales el contralmirante ruso retirado Vsévolod Jmírov. Hispantv

-Por primera vez en la historia un general del Ejército de Brasil se integra al Comando Sur del ejército de EEUU. El anuncio fue hecho el 7 de febrero por el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. En su informe dice que Brasil, Chile y Colombia son los países de la región con los que mantiene mayores lazos. Sputnik

-Luego de cinco días detenido en el Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén, el ex comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Manuel Fuente-Alba fue procesado como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos por un monto aproximado de $3.500 millones. Emol

-Henrique Capriles, ex-líder de la oposición venezolana, es investigado en Suiza por hechos de corrupción. Según lo revelado por la revista Veja y el diario Estado de São Paulo, la sospecha de los fiscales suizos indican un valor superior a los 15 millones de dólares que habrían sido entregados por la constructora brasileña Odebrecht a Capriles y otros políticos y empresarios ligados a su grupo más cercano, a través de cuentas en paraísos fiscales. El Desconcierto

-El presidente ruso, Vladímir Putin, advierte de que Rusia responderá inmediatamente si EE.UU. sigue con su plan de desplegar sus misiles en Europa. En su discurso anual al Parlamento sobre el Estado de la nación, Putin ha recordado este miércoles que, si EE.UU. despliega en Europa misiles de corto y mediano alcance, a Rusia no le quedará otra opción que tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. “Estaremos obligados a emprender medidas simétricas y asimétricas”, ha enfatizado, para luego añadir que ello implicará que Moscú dirija sus armas no solo hacia los territorios que alberguen esos misiles, sino también hacia sus centros de mando. Hispantv

-Maduro ha pedido este martes al presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, el opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, que convoque elecciones presidenciales para “darle una revolcada”. “Que el mister payaso convoque a elecciones […] si es que las tiene puestas para revolcarlo bien revolcado con votos, como es debido”, ha dicho el jefe de Estado en un acto de graduación de médicos en Caracas, capital venezolana. Según la Constitución de Venezuela, explica Maduro, el presidente encargado debe llamar a comicios en los siguientes 30 días de haber asumido la Presidencia, cosa que Guaidó “no ha hecho”. Hispantv

-“El Gobierno brasileño está movilizando una fuerza de tarea interministerial para definir la logística de prestación de ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela a partir del 23 de febrero”, dijo el martes el portavoz de la Presidencia de Brasil, Otávio Régo Barros. El portavoz presidencial brasileño aseguró, asimismo, que llevará a cabo el operativo en “cooperación con el Gobierno de Estados Unidos”. Hispantv

-“Rusia seguirá siendo independiente o dejará de existir”. Putin afirmó que Rusia quiere mantener buenas relaciones con todos los países, pero deben estar basadas en el respeto a su independencia y soberanía. “Algunos países pueden ser dependientes, pero Rusia no”, subrayó el presidente ruso. Sputnik

-El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, manifestó su descontento ante la determinación de la red social Facebook de cerrar la página del programa de noticias In the now, perteneciente a la cadena de televisión rusa Russia Today (RT). Telesur

-El Gobierno de Australia ha reconocido este lunes que la especie de roedor Melomys rubicola se ha extinguido, en lo que se cree que podría tratarse del primer caso de extinción de un mamífero por el cambio climático causado por los humanos, informa el periódico australiano The Sydney Morning Herald. RT

-Rusia amenaza con apuntar sus armas nucleares a EEUU. Hispantv

-Al menos 172 líderes sociales fueron asesinados durante el año 2018. El profesor y activista indígena wayúu, José Víctor Ceballos Epinayu, fue asesinado este martes en Riohacha, La Guajira (Colombia), cuando salía de su casa rumbo a su trabajo. La víctima fue atacada con un arma de fuego por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, reseñaron medios locales. RT

-Más de 8,7 millones de personas dejaron sus hogares y se desplazaron internamente en busca de protección ante la violencia entre 2011 y 2017, según dos informes presentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Sputnik

-El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDT) responsabilizó al Gobierno de México por el asesinato del líder de un movimiento campesino contra un gasoducto y una planta termoeléctrica, perpetrado por desconocidos en el estado de Morelos (sur). Sputnik

-Acaso pensaron que nos íbamos a tomar un selfie con ellos, después de la expansión de la OTAN, la concentración de fuerzas en nuestra frontera y la interminable injerencia en asuntos internos de los estados soberanos, se preguntó María Zajarova vocera de la Cancillería rusa al responder a la declaración de la OTAN. PL

-¿Ahora Nicaragua? Bolton afirma que los días de Ortega “están contados” y el pueblo “pronto será libre”. RT

-El mandatario ruso advirtió a Washington el miércoles, en su discurso anual sobre el Estado de la nación ante el Parlamento, de que Moscú está preparado para encarar a Estados Unidos si las autoridades estadounidenses buscan provocar una crisis similar a la de los misiles de Cuba del año 1962, que casi desembocó en una guerra nuclear. “Las tensiones no son la razón para aumentar la confrontación a los niveles de la crisis de misiles de Cuba de los años 1960. En cualquier caso, eso no es lo que queremos. Si alguien está deseándola, entonces la tendrá. He fijado lo que eso conllevaría. Dejémosles contar (los misiles)”, dijo Putin. Hispantv

-Cinco estadounidenses arrestados en Haití con arsenal militar fueron deportados a su país y detenidos al aterrizar, reportó el periódico The Miami Herald. “A su arribo a Miami en el vuelo 1059 de American Airlines, las fuerzas del orden abordaron el avión y esposaron a los sujetos”. Varios videos en redes sociales muestran a los detenidos antes de partir en el aeropuerto Toussaint Louverture, sin estar esposados y acompañados por personal de la Embajada de Estados Unidos en Haití. Según fotos facilitadas por la Policía Nacional de Haití, los detenidos portaban seis rifles AR-15 con mirilla láser, drones, chalecos antibalas, pistolas Glock y más equipamiento militar. Sputnik

