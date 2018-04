Noticias breves

Dominio económico o conquista de recursos naturales

Estados Unidos contribuye a aumentar cada día más la tensión en el panorama internacional y el principal responsable, según el diario Vesti Finance, sería China, que amenaza con arrebatarles el dominio económico. En los últimos años, no hay asunto en el orden del día internacional en el que EEUU no se involucre. Según Vesti Finance, esto se debe a que EEUU poco a poco pierde el control mundial, concretamente el económico. Como ya se sabe que la mejor defensa es un buen ataque, EEUU se centra en debilitar a sus principales oponentes, entre ellos, China. Sputnik

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo que el imperialismo emprende guerras no por su interés en los pueblos, sino con objetivos económicos y estratégicos. “El imperialismo no puede confesar abiertamente que emprende guerras por petróleo, por gas, por rutas comerciales, ni para fomentar su industria armamentista, por eso alega que es para proteger a las víctimas, por la democracia, la libertad etc. ¡Perversa propaganda de guerra!”, escribió Arreaza en Twitter. Sputnik

-Hechos hablan más fuerte que misiles en crisis de Siria Estados Unidos y sus aliados están acelerando su máquina de guerra una vez más en Medio Oriente con su ataque más reciente en Siria, a pesar del riesgo de tensiones en escalada en la región más amplia. Xinhua

-En un discurso pronunciado el sábado ante el Consejo para la Política Exterior y la Defensa de Rusia en Moscú (la capital), Lavrov hizo alusión a las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la “irrefutable evidencia” que tenía respecto al uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio en la ciudad de Duma. En una conversación telefónica mantenida el viernes con Macron, el presidente ruso, Vladimir Putin, le pidió los detalles de esa información, pero lo que recibió fue una respuesta retórica: “es un secreto”, recordó Lavrov. HispanTv

El presidente de Siria, Bashar Al-Asad, ha subrayado la superioridad de las armas rusas frente a las occidentales, es más ha asegurado que gracias a ellas, Damasco logró neutralizar el reciente ataque aéreo de Estados Unidos y sus aliados occidentales contra el territorio sirio. HispanTv

-En relación al bombardeo aliado en Siria, el Presidente de Rusia expresó que “si tales acciones, en violación de la Carta de Naciones Unidas, vuelven a producirse, provocarán inevitablemente caos en las relaciones internacionales”. Emol

-Bashar al-Assad acusa campaña de “mentiras” entre EE.UU. y Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeoEl Presidente sirio expresó que “están luchando una batalla no solo contra el terrorismo sino también por proteger la legalidad internacional, basada en el respeto a la soberanía de los Estados y a la voluntad de sus pueblos”. Emol

-Paolo Gentiloni primer ministro de Italia, ha declarado que pese a que las relaciones entre Estados unidos y sus aliados (Francia y Reino Unido) que tomaron parte en el ataque en Siria, son muy buenas y que, en otras oportunidades “le hayamos prestado apoyo logístico”, no está contemplado permitir que desde la nación italiana se pueda dar soporte aéreo para futuras agresiones en el mecionado país árabe. El Ciudadano

-EEUU anunciará el 16 de abril nuevas sanciones contra Rusia por la situación en Siria, afirmó CBS News citando a la embajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley. Sputnik

-Huffington Post constata que EEUU no logró su objetivo de impedir futuros asesinatos o reducir la influencia de Rusia e Irán. Además, todos los blancos importantes en Siria resultaron hallarse al alcance de los sistemas de defensa rusos. Como consecuencia, el mandatario sirio, Bashar Asad, no dejará de combatir, mientras Rusia no sea desafiada. De la misma manera, Reuters concluye que Asad no está dispuesto a rendirse. Al mismo tiempo, Moscú anunció duras medidas que emprenderá en caso de que surja una amenaza para los militares rusos. Mientras tanto, ni Rusia ni EEUU quieren luchar el uno contra el otro. Sputnik

Liga Árabe condena a las autoridades sirias por uso de armas químicas. El Ciudadano

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, condenó esta sábado 14, la indiferencia que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha asumido ante el reciente ataque contra Siria perpetrado por los Estados Unidos de Norte América y sus aliados. El Ciudadano

-Francia convenció al presidente de EEUU, Donald Tramp de que los ataques con misiles se perpetren solo contra las instalaciones químicas sirias, declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sputnik

-El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la importancia de cooperar con Irán, Rusia y Turquía para encontrar una solución de la crisis siria. Sputnik

-El presidente estadounidense, Donad Trump, perjudicó más a Estados Unidos que al Gobierno sirio, presidio por Bashr al-Asad, con ordenar un ataque de misiles limitado contra posiciones del Ejército de Siria, que no causó ningún daño significativo, indica un informe del diario The Washington Post. A este mismo respecto, recalcó que la ofensiva de Washington y sus aliados, Francia y el Reino Unido, no golpearon un aeródromo, ni un avión de guerra del Ejército sirio. “Incluso en los sitios alcanzados por misiles, los sirios tenían mucho tiempo para evacuar los equipamientos (…) No hubo víctimas informadas en el terreno, lo que sugiere que el régimen había evacuado los objetivos”, apostilló. De igual modo, indicó que Trump con su “débil acción” en Siria buscaba evitar la confrontación con Rusia, hecho que puede lanzar este mensaje al mundo que nosotros tenemos miedo de Moscú. HispanTv

-El exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser ‘moralmente inadecuado’, para ocupar el cargo que tiene, de cara a la publicación de su libro ‘A Higher Loyalty’ en el que compara al mandatario con un ‘mafioso’. HispanTv

-La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, ha afirmado este lunes que Bruselas está dispuesta a invertir dinero en Siria bajo la condición de que se establezca un diálogo político constructivo sobre la difícil situación en el país árabe. RT

-El presidente estadounidense, Donald Trump, se enfadó al percatarse de que Francia y Alemania expulsaron solo a cuatro diplomáticos rusos por el caso Skripal, mientras que EE.UU. expulsó a 60, publica The Washington Post. RT

-Los ataques aéreos perpetrados la semana pasada por EE.UU., Reino Unido y Francia contra Siria no cambiarán el rumbo de la guerra ni tampoco llevarán a la destitución del presidente sirio Bashar al Assad, sostuvo el ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson. RT

-Didier Reynders, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, ha señalado que para solucionar la situación en Siria es necesario el diálogo con Rusia. Este lunes, cancilleres de los países de la UE se reúnen en Luxemburgo para discutir, entre otros asuntos, la situación en el país árabe tras el ataque de EE.UU, el Reino Unido y Francia el 14 de abril. Según comentó el político belga a RTBF, citado por RIA Novosti, “debemos darnos cuenta de que este diálogo no es fácil”. “No estamos de acuerdo con Rusia […] en particular sobre Ucrania y sobre cómo resolver la cuestión siria. Pero debemos ir hacia el diálogo si queremos encontrar algún día la solución política”, declaró. RT

-El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el reciente ataque tripartito a Siria supone “un mensaje claro” al Gobierno de Bashar Asad y sus aliados, Moscú y Teherán. La operación tenía como objetivo “si no eliminar la posibilidad de que se usaran armas químicas en el futuro, por lo menos reducir esas capacidades”, declaró Stoltenberg al canal turvo NTV. Sputnik

-Este domingo fue asesinado a balazos el alcalde con licencia del municipio de Jilotlán de los Dolores en Jalisco, México, Juan Carlos Andrade Magaña. Telesur

-El Presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy a Rusia y China de devaluar sus monedas mientras EE.UU. sube las tasas de interés y señaló que “no es aceptable”. “Rusia y China están jugando el juego de la devaluación de divisas mientras que EE.UU. sigue subiendo los tipos de interés”, dijo Trump en su cuenta de Twitter. Emol

-El portavoz de la Cancillería iraní Bahram Qasemi, reprochó el comunicado emitido por la Liga Árabe en el que acusa a Teherán de interferir en la región de Oriente Medio. Telesur

-El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha exigido este lunes a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia —tres potencias que lanzaron el sábado una agresión militar contra Siria— recordar las lecciones dejadas tras la invasión a Irak y evitar la ‘repetición de tragedias’. “¿Nos hemos olvidado las lecciones del conflicto iraquí? Hay que recordar las lecciones del pasado”, ha manifestado la portavoz de la Cancillería del gigante asiático, Hua Chunying, en una rueda de prensa en Pekín (capital china). HispanTv

-Oscar Aguad, ministro de Defensa de Argentina, se hizo presente este lunes en la Cámara de Diputados de la Nación, ante una comisión bicameral especial que busca el esclarecimiento de lo ocurrido con el sumarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre del 2017 con sus 44 tripulantes.

“Hay un artículo del Código Penal que me impide y me prohibe revelar secretos militares. Aguad negó que el submarino haya pasado cerca de las islas Malvinas, según lo afirmó en su momento un informe secreto de la armada. Sostuvo que ese documento no era sino “un borrador” de la fuerza naval y contenía una longitud equivocada. RT

-En medio de la escasez de dinero en efectivo que existe en Venezuela, la Alcaldía de Caracas lanzó una nueva moneda local: el caribe. La alcaldesa de Caracas, Érika Farías, anunció este domingo la puesta en funcionamiento del mecanismo de intermediación como una manera de facilitar operaciones comerciales organizadas por la autoridad municipal. RT

