Noticias breves

Ahora preso de la censura

El Gobierno de Ecuador defiende su decisión de cortar las comunicaciones externas al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en su Embajada en Londres, aduciendo que existe un acuerdo por escrito entre las partes sobre no interferir en los asuntos internos de los Estados y Assange lo ha incumplido. “El Gobierno del Ecuador confirma categóricamente que el señor Assange se comprometió, libre y voluntariamente, a no interferir en los asuntos internos de los Estados, a respetar las leyes del Estado que le protege e incluso señaló que defendería los intereses de Ecuador como lo haría el mejor de sus ciudadanos”, reza el comunicado publicado este domingo por la Cancillería ecuatoriana. La medida se tomó en respuesta al pronunciamiento que hizo Assange el pasado lunes a través de Twitter sobre la expulsión de diplomáticos rusos de los países occidentales debido al envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal en el Reino Unido. Ell portal de Wikileaks —responsable de la filtración de miles de documentos secretos sobre la actividad de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán— negó la existencia de dicho acuerdo entre su fundador y Ecuador, de ahí el comunicado emitido hoy por Quito. Sputnik

-Al menos 12 palestinos han perdido la vida y cientos más han resultado heridos a manos del ejército israelí en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud palestino, durante la Gran Marcha del Retorno celebrada este viernes en la zona que separa el enclave de los territorios ocupados. HispanTv

-El Kremlin pide al Reino Unido retirar de Rusia a más de 50 miembros de su personal diplomático como una medida de ‘paridad’ que exige Moscú tras haber expulsado ya a 23 funcionarios británicos en represalia a una decisión similar de Londres por el caso del envenenamiento del exespía Serguéi Skripal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó el viernes a la embajadora británica Laurie Bristow y le dijo que Londres tenía un mes para reducir su contingente diplomático en Rusia al mismo tamaño que la misión rusa en el Reino Unido. RT

-Wang Yi, consejero de Estado chino y ministro de Asuntos Exteriores, aseguró este sábado que el proteccionismo perjudica a los otros sin beneficiar al que lo aplica y es, además, un camino que no lleva a ningún lado. “El proteccionismo daña a los otros y no beneficia a uno mismo. Es una calle de un solo sentido que no conduce a ninguna parte”, dijo Wang durante la sexta cumbre de la Cooperación Económica de la Subregión del Gran Mekong, que se está celebrando en la capital vietnamita. La apertura ha sido esencial para el desarrollo de la subregión y sin ella habría sido imposible haber conseguido tanto, dijo. “Debemos continuar con la liberalización y facilitación comercial y de la inversión, apoyar el sistema comercial multilateral y fomentar una globalización económica inclusiva y equilibrada que beneficie a todos”, dijo Wang tras instar a la subregión a aumentar la apertura para garantizar un gran desarrollo en el futuro. Xinhua

-Balleneros japoneses capturan más de 300 cetáceos en la AntárticaUna flota de cinco barcos inició en noviembre su campaña en el marco de la muy controvertida caza “científica” de ballenas que lleva a cabo el país asiático. Emol

-El Ejército sirio con el apoyo de las fuerzas aliadas, liberaron de los terroristas a todos los asentamientos en Guta Oriental en los suburbios de Damasco, según una copia de la declaración oficial del comando del Ejército recibida por Sputnik. Sputnik

-Según el ex primer ministro japonés Yukio Hatoyama, no es una coincidencia que el escándalo en torno al caso Skripal se haya producido poco antes de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Rusia en verano de 2018. En una publicación en su cuenta de Twitter, el político japonés recordó que los acontecimientos en Ucrania sucedieron justo antes de los Juegos Olímpicos en Sochi. Sputnik

-El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha manifestado este domingo el deseo de Alemania de continuar dialogando con Rusia, ya que “necesita” a este país como aliado a pesar de las crecientes tensiones entre Moscú y el Reino Unido por el caso Skripal. “No hay ninguna duda, se ha perdido mucha confianza debido a las acciones de Rusia en los últimos años (…) no obstante, al mismo tiempo necesitamos a Rusia como aliado, para ayudarnos a estabilizar conflictos regionales, impulsar el desarme y como un actor fundamental en el orden multilateral”, ha declarado Maas en una entrevista con el diario local Bild am Sonntag. HispanTv

-Desde el 2 de abril China introduce aranceles del 15% y 25% para productos importados de EEUU como contramedidas, informó el Ministerio de Finanzas del país. “Con el objetivo de proteger nuestros intereses y compensar el daño causado por las medidas adoptadas por Estados Unidos, a partir del 2 de abril, China cesa sus obligaciones de reducir los aranceles aduaneros para 128 productos de siete categorías importadas de EEUU. Sobre la base de las tarifas actuales, el arancel se incrementa. Para 120 artículos, incluida la fruta, el derecho será del 15%, para 8 artículos, incluido el cerdo con el 25%”, reza el documento publicado en el sitio web del ministerio. Sputnik

-El estudio se publicó a finales de marzo en la revista Geophysical Research Letters y no augura nada bueno ni para la isla más grande del mundo ni para el resto del planeta. La velocidad a la que se derrite la parte oeste de Groenlandia es de vértigo desde hace un par de décadas y actualmente se derrite el doble de rápido que en el siglo XIX, según apunta el equipo de investigadores estadounidenses, encabezado por el científico Erich Osterberg, del departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto Dartmouth de New Hampshire (Estados Unidos). Sputnik

-“¡No más acuerdo de DACA!”: Trump descarta el estatus legal para los inmigrantes llegados de niños. Trump también amenazó a México con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por su falta de acción ante los flujos migratorios. RT

-Cientos de activistas israelíes se han congregado este domingo en Tel Aviv para denunciar la reciente masacre de palestinos cometida por las fuerzas de guerra israelíes en la Franja de Gaza, y exigir al régimen de Israel que ponga fin a la escalada de violencia en esa región. HispanTv

-El 65 % de los militantes del Partido Laborista del Reino Unido cree que el régimen de Israel es una fuerza del mal, y que las acusaciones contra el líder de la principal formación opositora británica, Jeremy Corbyn, son exageraciones para perjudicar a este político. HispanTv

-El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió hoy un firme desarrollo de las relaciones de largo plazo entre China y Vietnam. Xinhua

-“Creo que el problema es que Rusia está fuera de control. Lo que sea que estemos haciendo, no está funcionando. El presidente, por alguna razón, tiene dificultades para rechazar a Putin directamente”, consideró el político. Sputnik

-Los líderes campesinos Belisario Benevidez y María Cruz Rojas fueron asesinados en los departamentos del Cauca y del Meta, respectivamente. El líder y defensor de los derechos humanos, Belisario Benavidez Ordóñez, de 35 años fue asesinado por dos sujetos desconocidos cuando salía de su casa en motocicleta, acompañado de su hijo de tres años y su sobrino de 12 años. Telesur

-El Gobierno Guyana pretende conducir la controversia sobre el Esequibo “hacia un callejón sin salida generando falsas expectativas unilaterales”, dijo el canciller de Venezuela. Telesur

-La Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela se reúne en Caracas con el objetivo de fortalecer alianzas financieras, informó el Gobierno de la nación caribeña. Sputnik

-Tras el anuncio de Estados Unidos sobre la ‘retirada’ de sus tropas de Siria, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha afirmado que Washington trata de aislar las aéreas en la orilla oriental del Éufrates, donde tiene desplegadas instalaciones y bases militares. HispanTv

-El viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Oleg Ryazantsev, quien se encuentra en Caracas para participar en una reunión de alto nivel, propuso a Venezuela producir equipos que le permitan procesar sus alimentos, informó el vicepresidente económico del país caribeño, Wilmar Castro. Sputnik

-El presidente de EE.UU. ofreció al líder ruso celebrar una cumbre en Washington en la última conversación telefónica que mantuvieron ambos mandatarios. RT

