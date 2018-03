Noticias breves

Rómulo Pardo Silva

China se entromete en el territorio global estadounidense

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. investigará los esfuerzos de China por reforzar su poder militar y económico en África, según lo ha anunciado este domingo el presidente del organismo, el republicano Devin Nunes, en una entrevista con Fox News. Según Nunes, el comité está investigando “muchos aspectos” relacionados con China, debido a su creciente presencia militar en el mundo y a las posibles amenazas que esta influencia podría acarrear para comercio mundial. RT

-Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otros países europeos burlan el Tratado mundial sobre el Comercio de Armas (TCA), vendiendo diferentes tipos de armamentos a Arabia Saudí y sus aliados que dirigen una coalición contra Yemen, denuncia la Amnistía Internacional (AI). HispanTv

-El nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera, muestra su preocupación por la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y le critica por la carencia de una postura clara en sus políticas sobre Latinoamérica, aunque declara su buena relación con este país norteamericano. Asimismo, se refirió a la retirada de Estados Unidos del Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y aseveró que China está interesada en unirse al TPP para convertirse en la economía más grande de este grupo mientras que EE.UU. podría perder su influencia en el libre comercio y eso es lo que preocupa a Chile. HispanTv

-Al-Sisi encarcela a otros aspirantes y se queja que no hay rivales. El presidente de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, descarta la críticas en su contra por la carencia de candidatos que le hagan frente y asegura que el país que lidera aún no está en condiciones para la democracia por lo que no debe sorprender que no haya una gran competición en dichos comicios. HispanTv

-El candidato presidencial de Venezuela Henri Falcón criticó el camino del presidente de este país, Nicolás Maduro, e insistió en que los venezolanos pueden salvar su país solo con la masiva participación en las elecciones para lograr la reconciliación de la nación. Falcón indicó que Venezuela solo tiene dos caminos “el camino de Maduro y el camino de la reconciliación” e insistió en que hay que salvar a Venezuela, algo que se logra “si todos salimos a votar masivamente”. HispanTv

-“No queremos minería”: Marcha en Ecuador para pedir el fin de las concesiones. El 15% del suelo ecuatoriano, unos dos millones de héctáreas, se encuentra concesionado a mineras. RT

-Estos son los 7 animales que no volveremos a ver (y la culpa es nuestra). El rinoceronte negro occidental, delfín chino de río y león marino japonés figuran entre las especias que ya solo podremos conocer por los libros y las grabaciones. RT

-Las autoridades chinas han anunciado la creación de un nuevo gigante mediático, que será también una de las plataformas de propaganda más grandes del mundo. Los planes fueron revelados en un documento del Partido Comunista publicado por la agencia estatal de noticias Xinhua el miércoles, después de que fuera aprobado por el Parlamento del país.

-La Voz de China, como se conocerá internacionalmente, se formará mediante la fusión de tres redes nacionales dirigidas por el Estado: Televisión Central de China (CCTV), Radio Internacional de China y Radio Nacional de China. RT

-Los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica y los del Museo Nacional de Historia Natural de Francia llevaron a cabo los estudios de forma independiente y llegaron a la misma conclusión. Según los resultados de ambas investigaciones, solo en los últimos 17 años, la población de aves se redujo en un tercio en las regiones de agricultura. “Cabe decir que se trata de una catástrofe ecológica. No fue ayer cuando la biodiversidad comenzó a reducirse. Numerosas especies corren peligro de desaparecer tanto en el planeta, como particularmente en Francia”, manifestó. Sputnik

-Un estudio sobre las preferencias religiosas de la juventud de una docena de países de Europa revela que la mayoría de los jóvenes europeos ya no se asocian con ningún sistema de creencias religiosas. Para una periodista de The Guardian, se trata de una “clara indicación del rumbo de Europa hacia una sociedad pos-cristiana”. Sputnik

-Las autoridades iniciaron la investigación para determinar las causas de la muerte del dirigente campesino, desaparecido desde el pasado martes. Telesur

-El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció este jueves que sustituirá a su asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster, por el exembajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), John Bolton. Telesur

-¿Es este el principio del fin? La humanidad está poniendo “en riesgo” su propio bienestar por la sobre explotación de los recursos naturales y daños a la biodiversidad, alertó este viernes un informe integral de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). De acuerdo al reporte, la fauna y la flora siguen degradándose de una forma severa en cada rincón del planeta, por lo que la Tierra enfrenta la primera extinción masiva de especies desde la desaparición de los dinosaurios. Pero esta vez en la ecuación del desastre no entra un meteorito, sino el hombre. Cuatro reportes elaborados durante tres años por 550 científicos para IPBES, de la que hacen parte 129 Estados, advierten que en la región del Asia-Pacífico los peces para consumo humano se pueden acabar en sólo treinta años. Un pronóstico que encendió las alarmas de los expertos. Emol

-Es considerada una de las más grandes de la historia. “Aspiran a seguir controlando el estómago de los pueblos”: Fusión de Bayer con Monsanto genera duras críticas. La Comisión Europea autorizó la integración de ambas compañías, en una operación de US$66 mil millones que, a juicio de la periodista Lucía Sepúlveda, de la ONG RAP-AL, pone en evidencia “cómo avanza el dominio global de las corporaciones por sobre los estados”. Javier Karmy Bolton. El Ciudadano

-Varamiento masivo provoca la muerte de más de 100 ballenas en una playa de Australia. Un importante esfuerzo de rescate se inició después de que 150 ballenas de aleta corta encallaron en la bahía Hamelin, cerca de Augusta, un pequeño pueblo a unas 200 millas al sur de Perth. El Mostrado

-Adiós a los bosques de Bolivia: De líder mundial en certificación a perder todas las hectáreas reconocidasEn 2004, el país representaba el 33% de la totalidad de áreas forestales manejadas sosteniblemente en el mundo. Debido a deforestaciones, ocupaciones campesinas, conflictos sociales y políticas de gobierno, los bosques bolivianos hoy están en retroceso. Emol

-Un amigo del ex espía ruso envenenado en Reino Unido asegura que Skripal solicitó volver a Rusia. De acuerdo a las declaraciones del ciudadano ruso, Skripal habría escrito al mandatario ruso para regresar a su país a pesar de haber sido condenado en 2006 a 13 años de prisión por alta traición. Emol

-Jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov: “Ningún Estado declaró abiertamente la guerra a Siria pero todos los grupos armados ilegales son financiados y gestionados desde el extranjero”, dijo en una conferencia en la Academia Militar del Estado Mayor. Sputnik

-Nuevos datos revelan que los episodios climáticos extremos han aumentado en cantidad en los últimos 36 años. Y es muy notable el aumento de la frecuencia de inundaciones y otros fenómenos hídricos en los años más recientes. Los investigadores de 27 academias de ciencia europeas alertan de la urgencia de prepararse para los cambios inminentes. Sputnik

-La aprobación de cinco resoluciones contra Israel en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en Ginebra (Suiza) enfureció tanto a EE.UU. que su embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, llamó ‘idiota’ al ente internacional. “Nuestra paciencia no es ilimitada (…) Lo que pasó hoy dejó claro que a la organización le falta la credibilidad necesaria para ser un verdadero defensor de los derechos humanos”, matizó Haley. HispanTv

-El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) ha aprobado este viernes una resolución que condena las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra Venezuela, conforme una propuesta del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). HispanTv

-BID estima en 6,6% crecimiento de economía de China para 2018. Xinhua

-El vice primer ministro de China, Liu He, sostuvo en la mañana de este sábado una conversación telefónica con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en la que solicitó realizar esfuerzos conjuntos para mantener la estabilidad de los lazos comerciales entre China y EEUU. Durante la conversación, Mnuchin informó al lado chino sobre el último desarrollo del informe de investigación de la Sección 301 publicado por el lado estadounidense. Liu, por su parte, señaló que el informe viola las reglas del comercio mundial y es perjudicial para los intereses de China, de EEUU así como de todo el mundo. Xinhua

-“La repatriación del oro en la UE podría conllevar al colapso del euro”. Un analista explica que el oro se convierte en el principal seguro para los países de la Unión Europea si colapsa el sistema financiero en Occidente. RT

-Un gigantesco ‘vórtice de basura’ que navega por el océano Pacífico y que contiene aproximadamente 1,8 billones de fragmentos de plástico, está creciendo de manera mucho más rápida de lo que se creía hasta ahora. Sputnik

-Jóvenes fueron secuestrados mientras filmaban un documental. México: Estudiantes protestan por la desaparición de cuatro compañeros en Jalisco. El Ciudadano

-Los líderes de la Unión Europea (UE), establecieron este sábado un plan de contingencia para continuar con el pacto nuclear con Irán en caso de que Estados Unidos(EE.UU.) materialice su amenaza de salirse del acuerdo. La UE planteó la manera de suministrar a las empresas europeas que comercian con Irán el acceso a líneas de crédito de emergencia y apoyo financiero, para adelantarse a la posible retirada de EE.UU. La jefa de asuntos exteriores de la UE, Federica Mogherini, dijo que el ente se está preparando en caso de que sea necesario proteger los intereses europeos. Telesur

-El presidente de EEUU, Donald Trump, aprobó el viernes 20 millones de dólares en fondos para la subversión en Cuba, como parte del presupuesto estadounidense para la que resta del año fiscal 2018 (hasta octubre). A pesar de los amplios recortes que la Casa Blanca le hizo a los fondos destinados al Departamento de Estado, la USAID y los programas de ayuda al exterior para este año, no tuvo reparos en el caso de Cuba para sostener la millonaria cifra » Cubadebate

-Cientos de miles de estadounidenses toman las calles contra el libre acceso a las armas de fuego. RFI

-El expresidente del la Generalitat, Carles Puigdemont, fue retenido por la Policía alemana cuando intentaba entrar en el país desde Dinamarca, confirmó su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas. Sputnik

-Ya se cumplen tres años de bombardeos y masacre del pueblo yemení por parte de Arabia Saudí y su coalición. Durante este periodo de tiempo, todas las cifras más nunca vistas en la historia contemporánea en materia de salud y hambruna se han registrado en Yemen. Rasoul Goudarzi. HispanTv

-China dio hoy su primer paso para conseguir que el yuan se convierta en moneda de referencia para fijar los precios sobre las materias primas con el lanzamiento del esperado contrato de futuros de petróleo en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai. El segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, después de Estados Unidos, quiere hacer que su creciente poder económico se traduzca también en poder para establecer los precios mundiales y que China y Asia tengan una menor dependencia del dólar. Emol

-El Gobierno de Estados Unidos ordenó este lunes la expulsión del país de 60 funcionarios rusos en respuesta al intento de asesinato en Londres del ex espía Sergei Skripal, quien fue hospitalizado el pasado 4 de marzo tras ser expuesto a un agente químico. La medida, que contempla también el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle (Washington). Emol

-El tipo de cambio del euro сon relación al rublo ha aumentado hasta situarse en 71 rublos por euro. Esta depreciación de la moneda rusa se produjo tras la expulsión de diplomáticos rusos de varios países de la UE por el caso del exespía ruso Skripal. Sputnik

-El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que su país obtendrá “inevitablemente” un acceso soberano al mar tras los alegatos de su equipo jurídico en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya. Sputnik

-Este 26 de marzo 14 Estados miembros de la UE han decidido expulsar a diplomáticos rusos del territorio de sus respectivos países en consonancia con las medidas adoptadas por el Reino Unido en el marco del caso Skripal, ha anunciado en su cuenta de Twitter el ex primer ministro de Polonia y actual presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “No se descartan medidas adicionales, que incluyan más expulsiones en los próximos días, semanas”, ha añadido Tusk. Alemania, Polonia y Francia han confirmado que cada país expulsará a cuatro diplomáticos rusos en relación con el caso Skripal. La República Checa, por su parte, ha decidido expulsar a tres diplomáticos rusos. RT

-Pekín está extendiendo su influencia a través de la región asiática con grandes inversiones, lo que ha despertado la preocupación de la India y Occidente, informa el diario The Guardian. Si bien la comunidad internacional se ha centrado en gran medida en el mar de la China Meridional, el gigante asiático, por su parte, ha expandido agresivamente su presencia en países como Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bangladés. RT

-“Great Leaders” es un libro infantil que reúne las historias de 11 “líderes increíbles”, tales como Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Barack Obama, Napoleón Bonaparte y Nelson Mandela. Sin embargo, entre los nombres destacados hubo uno que despertó malestar en algunos lectores: el de Adolf Hitler. El grupo editorial proveniente de la India confirmó a The Guardian que desde el 26 de marzo su título “Great Leaders” ya no estará a la venta. El director de Pegasus, Annshu Juneja, declaró a The New York Times que no había recibido quejas previas al respecto. Dijo que Hitler fue incluido en el libro porque “sus habilidades de liderazgo y discursos influenciaron a las masas”. “No estamos hablando de su conducta o sus puntos de vista, ni de si fue un buen líder o un mal líder, sino que simplemente ejerció su poder como líder”, dijo Juneja en la entrevista. Emol

-Comprar un pollo criado en Francia significa contribuir a la desforestación en países de América del Sur. La ONG Mighty Earth ha revelado que una gran parte de la soja con la que se alimenta el ganado en Europa es importado de Brasil, de Argentina y de Paraguay, donde la producción industrial de soja transgénica está directamente vinculada con la desforestación. RFI y varios medios europeos se asocian para publicar la investigación de Mighty Earth. Este es el primero de los tres episodios en los que contamos cómo la soja genéticamente modificada acaba en los platos europeos. RFI

