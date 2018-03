Noticias breves

Rómulo Pardo Silva

Occidente hace una guerra económica por el momento

Washington podría aplicar la nueva Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de Sanciones (Caatsa, por sus siglas en inglés) contra todas las empresas que participan en la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2, declaró la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert. “Las empresas que trabajan en el sector ruso relacionado con la construcción de los gasoductos entre Rusia y otros países podrían ser sancionados de conformidad con la Caatsa”, indicó Nauert. La portavoz del Departamento de Estado afirmó que “el proyecto Nord Stream 2 socavaría la seguridad energética y la estabilidad de Europa”. Sputnik

Trump anunciará el jueves medidas comerciales contra China por “robo” de propiedad intelectual. Washington acusa a China de forzar a empresas estadounidenses a repasar información comercial y propiedad intelectual para poder operar en el mercado chino. Emol

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, instruirá hoy a su equipo a imponer aranceles por valor de hasta US$60.000 millones anuales a China para contrarrestar sus “prácticas injustas” en materia de propiedad intelectual, una medida que puede desatar una guerra comercial entre las dos potencias. “Hay muchas cosas que están pasando. Pero en particular con China, estamos adoptando una acción comercial (…). Podría llegar hasta a los 60.000 millones de dólares. Pero es realmente apenas una fracción de lo que estamos hablando”, dijo el jefe de Estado. La Casa Blanca confirmó la medida justo antes del anuncio oficial de Trump, y aseguró que, por otra parte, el Mandatario pedirá a su equipo demandar a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por supuestas violaciones de leyes comerciales. Emol

Estados Unidos ha decidido excluir por el momento a la Unión Europea (UE) y varios países del continente americano, en concreto, Canadá, México, Argentina y Brasil de las medidas arancelarias sobre el acero y el aluminio, según ha dado a conocer el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer. En declaraciones ofrecidas este jueves ante el Congreso, Lighthizer ha señalado que las exenciones se aplican “a los dos socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, es decir México y Canadá. HispanTv

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al censurar la nueva medida sancionatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subraya que la Administración estadounidense comete un crimen de lesa humanidad, advirtiendo de que tales medidas podrán ser presentadas en la Corte Penal Internacional (CPI). Las declaraciones de Maduro se produjeron después de que Trump firmara el lunes un decreto que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con las criptomonedas emitidas por el Gobierno de Caracas, por considerar que la moneda virtual respaldada con reservas petroleras fue creada para eludir sanciones financieras previas. HispanTv

-Durante los últimos dos meses, diplomáticos estadounidenses, franceses, británicos y alemanes han estado trabajando entre bastidores para arreglar el acuerdo nuclear con Irán y evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo abandone, según un informe. HispanTv

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha criticado las recientes posturas y medidas del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, después de que lo comparara con el presidente brasileño, Michel Temer, acusando a ambos de ser traidores que venden a su patria ante las potencias mundiales. HispanTv

Cuatro nuevas detenciones en Venezuela por corrupción en estatal petrolera. Entre los detenidos se encuentra, Jesús Enrique Luongo, vicepresidente de refinación y suministro de Pdvsa. El Ciudadano

–La vida en la Tierra podría verse amenazada si todos los automóviles que se encuentran actualmente en servicio fueran reemplazados por vehículos eléctricos, según lo ha advertido el físico ruso y presidente del Instituto Kurchátov, Mijaíl Kovalchuk. Según ha explicado Kovalchuk, si todos los automóviles que circulan por la Tierra pasaran mañana a la electricidad, “habría que triplicar la capacidad de generación”, lo que “es imposible”. “Y si lo hacen, mañana morirán de las lluvias ácidas porque estarán quemando carbón”, ha aseverado. RT

-La madrugada del pasado 12 de marzo, un líder comunitario del municipio Barcarena (Pará, Brasil), Paulo Nascimento, fue asesinado a tiros en su vivienda, reseña The Guardian. Este hombre era miembro destacado de un grupo comunitario conocido como Cainquiama, que ha participado de manera activa en una campaña contra la empresa noruega Norsk Hydro, propietaria del 92 % de la refinería de alúmina Hydro Alunorte y del 51 % de la fábrica de aluminio Albras, que funcionan en el parque industrial de esa localidad. Esas instalaciones están acusadas de contaminar el agua de la zona, provocar en los habitantes del lugar diversas enfermedades —desde diarrea hasta vómitos— y envenenar a la fauna local. RT

-El general John Hyten, jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de EE.UU., ha mostrado preocupación por el hecho de que “Rusia y China desarrollan de manera agresiva las capacidades hipersónicas”, un nuevo tipo de armas contra las que EE.UU. no podría defenderse. “No tenemos ninguna defensa capaz de garantizar que un arma de esas características no fuera utilizada contra nosotros”, ha declarado Hyten este martes ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El general ha precisado que los militares estadounidenses han visto las pruebas de las armas hipersónicas. RT

-Activista palestina Ahed Tamimi deberá pasar 8 meses en prisión. La adolescente palestina Ahed Tamimi cumplirá ocho meses en una cárcel israelí luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía militar de ese país, según informó esta mañana el periódico Haaretz. El Ciudadano

-La moneda digital venezolana petro, la única en su tipo con un respaldo de 5342 millones de barriles de petróleo y riquezas naturales, ha comenzado este miércoles su oferta pública, según el ministro venezolano para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa. De acuerdo con el portal venezolano AVN, las operaciones se iniciarán mediante un mecanismo de venta progresiva que emitirá un total de 100 millones de criptoactivos, de los cuales 82,4 millones comenzaron a transarse en la preventa abierta entre el 20 de febrero y el 20 de marzo. En esa primera etapa, el petro generó unos 5000 millones de dólares en intenciones de compra con oferentes de 127 países como Afganistán, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Rusia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Japón y China. HispanTv

El principal rival para las elecciones del 20 de mayo del actual presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, el opositor Henri Falcón, presentó sus planes para dolarizar la economía de Venezuela prometiendo entregar tarjetas en dólares a los adultos y niños de ganar las presidenciales. HispanTv

-Alemania no se rinde a EE.UU., y detiene las conversaciones con EE.UU. sobre el acuerdo nuclear de Irán rechazando la demanda de Washington para designar a todo el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) como terrorista y criticando las políticas de la Casa Blanca a favor de Israel. El Gobierno de Alemania rechazó la demanda del equipo negociador de EE.UU. y la posición de la Administración del presidente Donald Trump de proscribir a Hezbolá en su totalidad como una “organización terrorista”, porque el movimiento libanés “está vinculado a las conversaciones de paz entre Israel y Palestina”, ha aseverado este jueves el diario israelí The Jerusalem Post. HispanTv

-Unas 124 millones de personas de 51 países padecieron inseguridad alimentaria aguda en 2017, según un informe presentado hoy aquí en la sede de la Organización de Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esa cifra recogida en la más reciente edición del Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria 2018, elaborado por la red Internacional sobre esa materia, representa 11 millones más que la registrada en el año precedente. En esa clasificación, indica el documento, se incluyen personas para quienes el hambre representa una amenaza inmediata para sus vidas o sus medios de subsistencia. PL

China advierte su firme posición: Tomará medidas si Trump impone nuevos arancelesHoy se espera que el Presidente de Estados Unidos anuncie nuevas sanciones comerciales contra el gigante asiático, lo que aumentan los temores de in conflicto comercial global. Emol

-El periodista mexicano Leobardo Vázquez Atzin, de 42 años de edad, fue asesinado la noche del 21 de marzo en su casa, situada en el municipio Gutiérrez Zamora, estado de Veracruz (este), informó la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de esa jurisdicción. Sputnik

El Congreso de EE.UU. aprueba finalizar la investigación sobre la ‘injerencia’ Rusia. El borrador del informe final de la investigación, desarrollado por el Partido Republicano, sostiene que no hay evidencia de colusión entre la campaña del entonces candidato a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, y el Kremlin. RT

-El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este miércoles que el también grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) le declaró la “guerra” en la región de Catatumbo, en el noreste de Colombia, según informan medios locales. Los enfrentamientos ya han dejado al menos una docena de muertos en los últimos días. RT

Para interceptar el nuevo misil intercontinental ruso RS-28 Sarmat harían falta al menos 500 antimisiles estadounidenses, según ha declarado a la agencia RIA Novosti el presidente del Comité para Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación de Rusia, el general Víktor Bóndarev. “Esta es la conclusión de los expertos occidentales. Kinzhal y su portador [el caza interceptor MiG-31] son invulnerables a las armas enemigas, mientras que impacta con garantías cualquier objetivo”, ha manifestado este excomandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. RT

La subsecretaria de Estado de EEUU para asuntos político-militares, Tina Kaidanow, viajará el 31 de marzo a Ankara (Turquía). Allí presentará su contraoferta a la adquisición de los sistemas de defensa aérea rusos S-400 Triumf, informa el medio turco Sabah. Sputnik

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, afirmó que los expertos británicos identificaron la sustancia usada en el caso de envenenamiento del ex agente doble Skripal en Salisbury como perteneciente al grupo de sustancias de acción neuroparalizante ‘Novichok’, declaró el Gobierno británico en un comunicado. Más temprano el 22 de marzo, May se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, en Bruselas. Sputnik

