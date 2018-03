Noticias breves

Aceptar el fallo de La Haya si cumple determinadas condiciones

Los ex presidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei se reunieron en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera para el inicio el próximo lunes de los alegatos orales en La Haya por la demanda marítima de Bolivia.

Entre los ex mandatarios solo habló Eduardo Frei, quien sostuvo que Chile no está dispuesto a aceptar fallos con “mucha creatividad e imaginación” que no respeten los tratados.

-El presidente estadounidense, Donald Trump, ha nombrado este martes a Gina Haspel como nueva directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en sustitución de Mike Pompeo, recién investido secretario de Estado tras la destitución de Rex Tillerson. ‘Gina Doe’, como solía figurar Haspel en los documentos de la CIA, ordenó en 2005 la destrucción de un centenar de cintas de video de torturas practicadas por la agencia, y dirigió en Tailandia una de las cárceles secretas creadas tras los atentados del 11-S. En este centro penitenciario clandestino se practicaron torturas durante los interrogatorios de supuestos terroristas de Al Qaeda. RT

-Kuwait no ofrecerá permisos de residencia a los extranjeros que padezcan cáncer, diabetes, presión arterial alta y otras enfermedades no infecciosas. La nueva ley aprobada por las autoridades del país busca árabe reducir los costos en los servicios médicos generados por los expatriados, informa Al Arabiya. RT

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta a desacuerdos sobre diferentes temas y, en especial, en las cuestiones de Irán y del acuerdo nuclear concretado con este país, como las principales causas del despido del ya exsecretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson. En concreto, ha señalado el mandatario, lo que él quería era salirse del acuerdo o cambiarlo, mientras que el ya exsecretario de Estado discrepaba con este enfoque y apostaba por mantener en vigor el pacto nuclear.También ha asegurado que el nuevo secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, —que aun le queda por recibir la luz verde del Congreso de EE.UU. para ejercer este cargo— comparte muchas de sus opiniones y posturas, algo que es cierto por lo menos en el caso del JCPOA, pacto al que él ya exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) ha tildado de “desastre”. HispanTv

-El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este lunes con las fuerzas armadas de su nación y la población civil en el marco de la plenaria de la delegación del Ejército Popular de Liberación y policía armada en la XIII Asamblea Popular Nacional, con la finalizad de unir esfuerzos prácticos para profundizar aún más la integración cívico-militar con la meta de cumplir el sueño chino y el objetivo de construir un ejército poderoso. “Implementar la estrategia de integración entre las fuerzas armadas y la población civil es un requisito para construir estrategias nacionales integradas y capacidades integradas y para el logro del objetivo del Partido de construir un ejército poderoso en la nueva época”, declaró Xi en el máximo órgano legislativo de China. Telesur

-“Ningún medio británico trabajará en Rusia si Londres cierra RT”, destacó la representante del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. RT

-Moscú: “Nadie puede imponer un ultimátum de 24 horas a una potencia nuclear”. María Zajárova afirma que Reino Unido no tiene pruebas que involucren a Moscú con el envenenamiento de Skripal. RT

-Una investigación revelada este martes señala que la empresa Framac International LLP (acrónimo de Franco Macri), una offshore radicada en Londres (capital británica), habría administrado un autopréstamo por más de 49 millones de dólares libres de intereses y sin plazos de devolución. De acuerdo con el diario argentino Página 12, Franco Macri, padre del presidente argentino, Mauricio Macri, habría hecho pasar esa transacción por un crédito de otra de sus firmas: Sideco Americana, en 2008, aunque en los balances de la misma no figura el préstamo. Desde entonces, a lo largo de una década, atraviesa otras cinco populares guaridas financieras y fiscales: Austria, Uruguay, Suiza, Dubái y Hong Kong, destaca el diario argentino, que tuvo acceso a documentación oficial de la compañía británica. HispanTv

-El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha expresado este martes sentirse escandalizado por la amenaza de Estados Unidos de recurrir al uso de la fuerza de forma unilateral en Siria y por la propuesta de una nueva resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el país árabe. “Ya no me queda ningún término normal para calificar esto”, ha declarado Lavrov, que ha asegurado estar “sin palabras” durante una conferencia de prensa en la que ha comentado la iniciativa estadounidense para una nueva tregua en Siria. HispanTv

-Trump afirma que el cosmos es “un campo de batalla” y propone crear una “Fuerza Espacial”. El mandatario estadounidense se pronunció a favor de la militarización del espacio a pesar de que está prohibida por convenios internacionales. RT

-Rusia alertó a Estados Unidos de manera firme contra acciones irresponsables en Siria, declaró el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. “Ayer [martes 13] dimos a EEUU una dura advertencia a través de todos los canales, espero que esos planes irresponsables no sean realizados”, dijo Lavrov. Sputnik

-Exministro venezolano arrestado por supuesto complot en Fuerza Armada. El servicio de contrainteligencia militar venezolano detuvo al mayor general retirado del Ejército, Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior. El Gobierno asegura que su arresto obedece a su participación en “acciones contra la paz”. RFI

– El partido oficialista venezolano Patria Para Todos (PPT) solicitará a la Asamblea Nacional Constituyente un antejuicio de mérito contra cuatro diputados opositores, informó uno de los militantes de esa formación política, José Bracho. Bracho indicó que los parlamentarios de la Asamblea Nacional de mayoría opositora que están incluidos en el documento que el PPT entregará a la Constituyente “son los más visibles”: Julio Borges, Luis Florido, Juan Requesens y Freddy Guevara, quienes, a su juicio, han agredido a Venezuela realizando una campaña contra el Gobierno en la que promueven la aplicación de sanciones. Sputnik

-El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha condenado categóricamente la crisis diplomática provocada por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que expulsó a 23 diplomáticos rusos de suelo británico por el caso Skripal. Las palabras de May son “inaceptables e indignantes” y corresponden a una “provocación brutal sin precedentes” que socava las bases de un adecuado diálogo intergubernamental, afirman desde la Cancillería rusa. Agregan que las medidas de respuesta de parte de Moscú “no se harán esperar”. RT

-El líder del opositor Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, plantea la posibilidad de que el agente nervioso usado en el asesinato del exespia Serguéi Skripal fuera utilizado por alguien distinto de Rusia, por lo que pide tomar decisiones sobre la base de pruebas claras. HispanTv

-La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha aseverado que la ciudad de Nueva York podría ser el próximo sitio en el que se pudiera producir un intento de asesinato químico si los líderes mundiales no castigan a Rusia por su supuesto papel en el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. HispanTv

-La predicción de los científicos, publicada el 14 de marzo en la revista Climatic Change, justo en vísperas de la celebración de la Hora del Planeta, es alarmante: muchas especies de plantas comenzarán a desaparecer a medida que la temperatura del planeta aumente en 2 °C. Sin embargo, este no sería el final de la historia: más de la mitad de todas las especies vegetales acabarían por extinguirse si la temperatura de la Tierra aumentara en 3 o más grados. RT

-El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado a erradicar las actitudes y acciones de racismo y discriminación que aún persisten en el país andino, tras el incidente ocurrido en un autobús en la ciudad de Santa Cruz donde una mujer se negó ceder el puesto a otra, por su origen indígena. Telesur

-La concejala brasileña Marielle Franco, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y que se había convertido en una dura crítica de la intervención del Ejército en la seguridad de Río de Janeiro fue asesinada hoy a balazos en el centro de esa ciudad, informaron fuentes oficiales. La Policía Civil de Río de Janeiro informó que el ataque fue efectuado por pistoleros que estaban en otro vehículo y que dispararon indiscriminadamente sin hacer ninguna advertencia y huyeron sin robar nada. El Mostrador

-Los líderes de Estados Unidos, Francia y Alemania se alinean posicionándose con el Reino Unido y han exigido este jueves explicaciones concisas a Rusia por el ataque con un agente nervioso contra el doble espía Serguéi Skripal y su hija Yulia en territorio británico. “Compartimos la conclusión británica de que no hay alternativa posible a la responsabilidad rusa en el atentado contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury el 4 de marzo”, han suscrito los cuatro mandatarios, Donald Trump (EE.UU.), Emmanuel Macron (Francia), Angela Merkel (Alemania) y la del Reino Unido, Theresa May, en un comunicado conjunto para pedir explicaciones a Moscú respecto al caso de envenenamiento del exagente ruso. HispanTv

-El hallazgo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre torturas y encubrimiento en la investigación del caso Ayotzinapa, confirma que las autoridades mexicanas “fabricaron una mentira histórica”, dijo a Sputnik el abogado de las familias de los estudiantes desparecidos, Mario Patrón. Sputnik

-Familiares de los 44 tripulantes a bordo del submarino argentino perdido advirtieron, a cuatro meses de la desaparición del navío, que el buque ruso Yantar tiene restringidas sus labores de búsqueda a una zona en donde no se encuentra la nave. “Al Yantar no lo dejan buscar donde quiere, que es más al Sur”, sostuvo a Sputnik el hermano de uno de los 44 tripulantes a bordo del submarino, Claudio Rodríguez. De acuerdo a los allegados de la tripulación, dos corbetas argentinas custodian en alta mar los movimientos del buque oceanográfico Yantar, que se incorporó a las tareas de localización del submarino el pasado 5 de diciembre. Sputnik

-La Fiscalía anticorrupción de Perú ha reabierto este jueves una investigación contra el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, y varios antiguos altos cargos por la firma hace más de una década de un contrato para la explotación de gas natural. HispanTv

-El canciller ruso, Serguéi Lavrov, exhorta a EE.UU. y sus aliados a poner fin a su apoyo a los terroristas en Siria y en particular al Frente Al-Nusra en el bastión rebelde cercado de la región de Guta Oriental, sita en el este de Damasco, la capital siria, para frenar el avance del Ejército sirio. “Lo más importante es que en cada parte de Siria, incluida Guta Oriental, la coalición liderada por EE.UU. deje de apoyar al Frente al-Nusra y otros grupos (terroristas)”, ha aseverado este jueves Lavrov. HispanTv

