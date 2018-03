Noticias breves

Rómulo Pardo Silva

La ONU alerta a la OEA y al grupo de Lima

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha alertado sobre los ‘asesinatos extrajudiciales’ de miembros de la oposición a manos de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas contra el fraude en las elecciones presidenciales de Honduras. HispanTv

-Comisión investigadora del Congreso de EE.UU. no halla “evidencia” de colusión entre campaña de Trump y Rusia durante elecciones. Emol

-Tanto el Gobierno chino como el de Japón han condenado este viernes los aranceles puestos por Estados Unidos para la importación del acero y el aluminio y han advertido de las fuertes repercusiones que tendría dicha medida para el comercio a nivel mundial. HispanTv

-La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, reconoció el jueves que las autoridades estadounidenses están preocupadas por las crecientes tensiones en la zona de Afrin y el efecto que estas tensiones están teniendo sobre las decisiones del liderazgo de las milicias FDS. Lo que más ha inquietado a Washington, según Nauert, ha sido el hecho de que dichas milicias kurdo-árabes han optado en los últimos días por retirar a gran parte de sus fuerzas de la provincia de Deir Ezzor (este de Siria) y las han enviado rumbo a Afrin, donde planean enfrentarse al Ejército turco y sus aliados e impedir la toma de la ciudad de Afrin. “Hemos visto que la situación en Afrin ha hecho que algunas de las fuerzas FDS dejen de trabajar con sus socios de la coalición (que lidera EE.UU.) y la guerra contra el EIIL (Daesh, en árabe) y se dirigen hacia Afrin”, declaró la portavoz durante una rueda de prensa. HispanTv

-El primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, emitió el jueves un decreto ordenando la inclusión formal de las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) en las Fuerzas Armadas del país, y bajo su mando como comandante en jefe de las tropas de seguridad. HisTvpan

-Varios senadores de Estados Unidos han instado en una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, a iniciar nuevas negociaciones estratégicas con Rusia “lo antes posible”, tras las declaraciones de Vladímir Putin sobre las nuevas armas rusas. “Un diálogo estratégico entre EE.UU. y Rusia es más urgente tras el discurso público del presidente Putin del 1 de marzo, cuando se refirió a varias armas nucleares nuevas que Rusia está desarrollando, incluyendo un misil de crucero y un vehículo submarino nuclear no tripulado. Actualmente, las mismas no están limitados por el acuerdo START III [Tratado de Reducción de Armas Estratégicas], y serían desestabilizadoras al ser desplegadas”, sostuvieron Jeff Merkley, Dianne Feinstein, Bernie Sanders y Edward Markey. RT

-China no desea una guerra comercial con los Estados Unidos y no va a comenzarla, pero tiene capacidad para hacer frente a cualquier desafío en este sentido y defenderá sus intereses nacionales y los de su pueblo, declaró hoy domingo el ministro de Comercio, Zhong Shan. “No hay ganadores en una guerra comercial, y sería un desastre para nuestros dos países, así como para el resto del mundo”, ha dicho este domingo el ministro de Comercio de China, Zhong Shan, en la sesión anual del Parlamento chino.Xinhua, HispanTv

-Venezuela detuvo a varios miembros activos del Ejército luego de que un tribunal militar emitiera una orden de arresto contra ellos bajo cargos de ‘traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar’ por engrosar las filas de un grupo opositor al Gobierno de Nicolás Maduro. Los oficiales del Ejército venezolano fueron detenidos el pasado 2 de marzo, junto a otros 10 militares, por agentes de la Dirección General del Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras una orden de arresto cursada por el Tribunal Tercero Militar de Caracas. HispanTv

-La Asamblea Popular Nacional de China ha aprobado enmiendas que permitirán a Xi Jinping perpetuarse en su cargo. RT

-Desde la fábrica de fundición, la empresa minera sueca Boliden envió unas 20.000 toneladas de residuos que incluyeron plomo, arsénico y mercurio. Estos desechos fueron transportados por la empresa chilena Promell, que los depositó en la periferia de Arica. Un grupo de 796 demandantes acusó daños a su salud por la recepción de estos residuos y exigieron una indemnización de $7.500 millones. Pese a eso, la Corte del distrito de Skellefteå absolvió a la empresa de pagar este monto. Emol

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país se está encaminado hacia la ‘prosperidad’ después de anunciar que la criptomoneda venezolana, el petro, ya cuenta con un monto de 5000 millones de dólares en intenciones de compra durante su proceso de preventa. HispanTv

-Desde el estallido del conflicto en Siria, más de 500.000 personas han muerto, incluidos 100.000 civiles, por los choques entre las fuerzas sirias y grupos terroristas, indican datos proporcionados por el opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), con sede en el Reino Unido. HispanTv

-Tras la nueva amenaza del presidente de EE.UU. de imponer aranceles a las importaciones de automóviles, la comisaria de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, alerta este lunes a Washington de que el bloque comunitario se defenderá de los ‘matones’ proteccionistas. “Recientemente, hemos visto cómo (el comercio) se usa como un arma para amenazarnos e intimidarnos. Pero no tenemos miedo, nos defenderemos de los matones”, ha aseverado Malmström durante un discurso en Bruselas (Bélgica) sobre el comercio sustentable. HispanTv

-La primera ministra británica, Theresa May, aseguró ante los parlamentarios que el exagente de inteligencia ruso Serguéi Skripal y su hija fueron envenenados con un agente neurotóxico que se produce en Rusia. May destacó que el ataque fue un acto directo del Estado ruso contra el Reino Unido, o que el Gobierno ruso permitió que este agente tóxico cayera en las manos equivocadas. La primera ministra destacó que, a menos que Rusia brinde una respuesta creíble, considerará que el ataque con agentes neurotóxicos constituye un “uso ilegal de la fuerza” contra su país por parte de Rusia.May le ha dado al embajador ruso un ultimátum de 36 horas para que explique cómo el Estado desarrolló el agente nervioso utilizado contra Skripal. En caso contrario, Moscú tendrá que enfrentar “medidas extensas”. La Cancillería rusa afirmó que las declaraciones de May sobre el caso Skripal son “un espectáculo de circo” y “una campaña política basada en la provocación”. RT

-Millones de cubanos acudieron este domingo a las urnas para elegir a los diputados al Parlamento y las Asambleas Provinciales del Poder Popular, comicios en los que ratificaron su respaldo al sistema democrático de la isla. En un ambiente de fiesta, marcado por la lluvia en algunas partes del país, los electores dijeron sí con su voto a la revolución y al socialismo, en un proceso que tuvo en las boletas a 605 candidatos a diputados y a mil 265 delegados a las Asambleas Provinciales, quienes de alcanzar más de la mitad de los sufragios ocuparán igual cantidad de escaños en ambas instancias. Según el último parte de la Comisión Electoral Nacional (CEN), emitido la víspera, hasta las 17:00 hora local habían ejercido su derecho al voto el 78,57 por ciento de los inscritos en un padrón que incluye a ocho millones 740 mil 569 ciudadanos mayores de 16 años. PL

Me gusta: Me gusta Cargando...