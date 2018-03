Noticias breves

La paz con misiles hipersónicos

“No hicimos ningún secreto de nuestros planes, sino que hablamos de ellos abiertamente para, ante todo, llamar al diálogo a nuestros socios. Era el año 2004. Sorprendente, a pesar de todos los problemas que enfrentamos en la economía, en las finanzas, en la industria de la defensa y en el Ejército, Rusia ha permanecido y permanece como la mayor potencia nuclear. Nadie realmente quería hablar con nosotros. Nadie nos escuchaba. Escuchen ahora”, ha afirmado Putin.

Al mismo tiempo, el mandatario ha hecho hincapié en que “el creciente potencial militar de Rusia no amenaza a nadie”. “El creciente poderío militar de Rusia es una firme garantía de la paz en nuestro planeta, porque este poderío mantiene y seguirá manteniendo un equilibrio estratégico y un balance de fuerzas en el mundo, lo que sigue siendo un factor clave de la seguridad internacional desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día”, ha resaltado Putin. Todos estos trabajos se realizan “en el marco de los acuerdos vigentes en el ámbito del control del armamento”. “No violamos nada”, ha subrayado el presidente. RT

“Sabemos que varios Estados están trabajando para crear armas basadas en nuevos principios físicos, tenemos razones para creer que en ese ámbito estamos un paso por adelante”, dijo Putin agregando que no se trata de una teoría, ni de proyectos o comienzo de la producción. “Las tropas ya están recibiendo el arma láser”, anunció. Sputnik

En las imágenes mostradas por el mandatario se observa el nuevo sistema de misiles Sarmat, que no tiene límites en cuanto a su alcance y es capaz de portar ojivas nucleares, incluyendo cabezas hipersónicas. “Ningún sistema de defensa antimisiles es impedimento para el Sarmat”, ha asegurado Putin. HispanTv

El jefe del Comando Central de EE.UU., el general Joseph Votel, dice que el acceso de China al puerto Gwadar en Paquistán tiene el potencial de aumentar su presencia militar estratégica en el océano Índico, y advierte que ello plantea desafíos a la influencia de Washington en esta región. HispanTv

“EE.UU. prepara a países europeos para usar armas nucleares tácticas contra Rusia”. Los programas estadounidenses que entrenan a los poderes no nucleares para utilizar armas nucleares tácticas violan el Tratado de No Proliferación Nuclear, ha afirmado Serguéi Lavrov. “En estas condiciones, la existencia de armas nucleares tácticas de EE.UU. en Europa, listas para su uso, no es solo un rudimento de la Guerra Fría, sino una postura claramente agresiva”, ha aseverado el ministro. RT

Luego que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recolectara los datos recabados de casi 1500 estudios, además de los aportes de una comisión científica para la evaluación del riesgo de pesticidas en la Unión Europea (UE), emitió un informe según el cual se podría prohibir todos los pesticidas que pudieran dañar a las abejas. Los países que integran la UE, votarán en marzo sobre esta medida que afecta directamente a los pesticidas que contienen neonicotinoides y son los de mayor uso en suelo europeo. El Ciudadano

Agencia financiera china califica el Petro de “genialidad y creación histórica”. Telesur

Detienen a ex primera dama de Honduras por corrupción. Rosa Elena de Lobo es investigada por estar implicada en la supuesta sustracción irregular de unos 12 millones de lempiras. Telesur

El máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), lanzó hoy un literal SOS para salvar el proceso de paz en Colombia en su fase de implementación. Acotó Timochenko que ha sido siempre un hombre optimista, por muy grandes que sean los obstáculos en la consecución de un propósito, pero que ante las actuales circunstancias siente que está siendo traicionado por su buena fe. PL

Jan Kuciak, el periodista eslovaco asesinado la semana pasada, estaba a punto de publicar un artículo sobre los presuntos vínculos entre políticos y la mafia italiana en Eslovaquia, el pequeño Estado de la zona euro, indicó el medio de comunicación para el que trabajaba. El asesinato del periodista y de su pareja, revelado durante el fin de semana, causó estupor en Eslovaquia y suscitó el rechazo de los dirigentes europeos y varias organizaciones internacionales. RFI

Gobierno de Uruguay decreta emergencia agropecuaria por sequía en siete departamentos. Sputnik

Una fiscal argentina imputó al secretario general del sindicato Camioneros, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo por supuesto lavado de dinero en relación al club de fútbol que presiden, Independiente. Sputnik

La Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela (MUD) repudió el martes la decisión ‘unilateral’ del opositor Henri Falcón de postularse para las elecciones presidenciales del 22 de abril y consideró que con esta maniobra el político ‘se deslinda completamente’ de la alianza antichavista. A través de una serie de tuits publicados en la cuenta oficial de la MUD, la organización cuestionó que Falcón, del partido Avanzada Progresista (AP), haya decidido inscribirse pese a que la oposición resolvió la semana pasada no participar en el proceso electoral. HispanTv

El asesor del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexandr Venedíktov, revela que Estados Unidos tiene alrededor de 20 bases militares en las zonas norteñas sirias que están bajo el control de las milicias kurdas, lo que alimenta las amenazas contra la paz y seguridad de este país árabe. HispanTv

Unos 29.000 judíos emigraron a los territorios palestinos ocupados por Israel durante 2017, año en que el régimen de Tel Aviv duplicó sus esfuerzos para construir más colonias en el territorio de Palestina con el apoyo de Estados Unidos, según un informe. HispanTv

Jared Kushner, yerno y consejero del presidente de EE.UU., Donald Trump, obtuvo dos préstamos multimillonarios para su empresa, Kushner Companies, luego de que se reuniera con empresarios de alto rango en la Casa Blanca, informa el periódico The New York Times. RT

Impuestos más altos y una lucha infatigable contra la desigualdad están devolviendo la grandeza a Suecia. Es lo que opina su ministra de Finanzas, Magdalena Andersson, que tiene a su cargo una de las economías con mayor crecimiento en Europa. Emol

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció este jueves que las elecciones presidenciales en el país serán aplazadas y se realizarán a mediados del mes de mayo. La decisión, según el ente electoral, se tomó tras un acuerdo alcanzado entre los partidos que oficializaron candidaturas a la presidencia y representantes del Gobierno. Emol

“Hoy desde Pdvsa, junto al ministro Néstor Ovalles, iniciamos mesa de trabajo para la conformación de las cajas de ahorro en Petro. Protegiendo la clase trabajadora del país”, informó Roa en Twitter. El 20 de febrero el presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó que todas las cajas de ahorro del país se integren al sistema de producción de criptomonedas y puedan adquirir el petro para contribuir con los beneficios de todos sus trabajadores. El Ciudadano

En los siete años de Gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos 532 líderes sociales fueron asesinados, 2.374 recibieron amenazas, se registraron más de 305 atentados, 171 detenciones arbitrarias y 18 desapariciones. Así lo revela el informe, conocido por Blu Radio, del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), que corresponde al año 2017. El Ciudadano

La UE acabará regulando las criptomonedas si no se atajan los riesgos que entrañan. Valdis Dombrovskis, Comisario Europeo del Euro, ha afirmado que es necesario seguir de cerca la evolución del fenómeno en el que se han convertido. Sputnik

El exguerrillero colombiano Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fue hospitalizado por una afección cardíaca, informan medios locales. Sputnik

Estados Unidos impondrá un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y un arancel del 10% a las de aluminio la próxima semana, según ha anunciado este jueves el presidente Donald Trump. RT

Intensos combates en condiciones urbanas, una población tomada como rehén y los extremistas bloqueando los corredores humanitarios: suena como la batalla de Alepo si no se tratara de Guta Oriental, un suburbio de Damasco que lleva cinco años controlado por los opositores armados e islamistas radicales. Sputnik

Me gusta: Me gusta Cargando...