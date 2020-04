Noticias breves

Empresarios después de 20 años no pagan el rescate bancario

– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protagonizó un nuevo choque discursivo con las cúpulas empresariales del país, luego de que el banco central aprobase entregar dinero de las reservas a bancos privados con el objetivo de promover créditos para las empresas afectadas por la epidemia del covid-19. Un episodio en que el mandatario mexicano dejó claro que su prioridad es apoyar a los pobres, y su postura es impedir a toda costa que se repitan episodios como el rescate bancario, que tras más de 20 años de pagos ha dejado una deuda 76 % mayor a la que existía originalmente y representa una fuerte presión para las finanzas públicas. RT

– Trump emite una orden para reclutar militares adicionales para operaciones antidroga en el hemisferio occidental. El pasado 1 de abril, el mandatario anunció que Washington está lanzando «operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense» de los cárteles de drogas que intentan sacar provecho de la pandemia del coronavirus. RT

– Un juez del Supremo Tribunal de Brasil bloqueó la nominación del nuevo director de la Policía Federal elegido por Jair BolsonaroAlexandre Ramagem, amigo personal de la familia del presidente, tenía previsto este miércoles tomar posesión del cargo. infobae

– Funcionarios de los tres Gobiernos europeos (E3), signatarios del acuerdo nuclear, afirmaron el miércoles a la cadena estadounidense CNN que no se sumarán a los intentos de Washington para extender el embargo, que se levantará este año bajo la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que aprobó el pacto de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés). Estos países europeos parecen estar de acuerdo con el argumento de Irán de que Estados Unidos ya no es parte del acuerdo nuclear y, por lo tanto, no tiene derecho a presionar por la extensión del embargo de las armas a Teherán. Hispantv

– El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, da positivo por coronavirus. RT

– Fosas comunes con varios niveles e indígenas subnotificados: el estado de Amazonas, en colapso por el coronavirus. Ni sus deficitarios sistemas de salud pública ni sus cementerios consiguen atender al creciente número de contagiados y fallecidos por la covid-19. RT

– Los servicios de inteligencia de Estados Unidos anunciaron el jueves haber llegado a la conclusión de que el nuevo coronavirus que se propagó por el mundo se originó en China pero «no fue creado por el hombre o modificado genéticamente». RFI

– Más de un 70% de reclusos estudiados para COVID-19 dieron positivos a la enfermedad en EE.UU. Nuevas cifras proporcionadas por la Agencia Federal de Prisiones muestran que, de 2.700 pruebas realizadas, casi 2.000 son positivas, por lo que crece la alarma entre activistas y legisladores en medio de la creciente crisis de coronavirus. Cubadebate

– Después de que los residentes llamaron el miércoles a la Policía y se quejaron por el mal olor en la zona, y uno de ellos aseguró que “salía sangre de un camión”, la Policía inició una investigación y encontró 60 cadáveres apilados en cuatro camiones afuera de una funeraria del distrito de Brooklyn de Nueva York. Hispantv

– El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró la obligación de EEUU de proteger las embajadas y personal diplomático en su país, después de que la sede diplomática cubana fuera tiroteada en la madrugada de este 30 de abril. Sputnik

– Asesinan a líder social y tres familiares en Cauca, Colombia. Las víctimas fueron el presidente de la Junta de Acción Comunal, Álvaro Narváez, su esposa, uno de sus hijos y una nieta. Telesur

– La última película de Michael Moore se dirigió a los «renovables» y acusó a los grupos «verdes» de estar en los bolsillos de Big Energy. RT

– El desempleo en Estados Unidos supera los 30 millones en pandemia. BBC

– El viceministro de Relaciones Exteriores, Le Yucheng, aseguró que China se opone firmemente a la llamada investigación internacional sobre el origen del nuevo coronavirus, que está basada en la presunción de culpabilidad, informó el jueves la cancillería china en su portal web. Xinhua

– El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha ordenado preparar el terreno para hacer habitable las islas del Golfo Pérsico, informa un comandante persa. Hispantv

– China insta a EE.UU. a eliminar las dudas que causan en la comunidad internacional sus laboratorios biológicos tras el brote del nuevo coronavirus. Hispantv

– Según destaca el portal NK PRO, vinculado al monitoreo de la situación en Corea del Norte, imágenes por satélite de lujosas embarcaciones localizadas en las costas de la localidad de Wonsan, podrían indicar que Kim Jong-un y su equipo se encuentran en este punto. RT

– El canciller Jorge Arreaza aseguró que la Unión Europea (UE) se negó a coordinar el envío de asistencia humanitaria con el Gobierno venezolano, en medio de las sanciones que ha impuesto a la nación caribeña. «La Unión Europea cínicamente impone sanciones a Venezuela y pide no politizar la ayuda humanitaria, mientras sus gobiernos se niegan a coordinar la asistencia con el Gobierno de Venezuela y hacen envíos a terceros países u organizaciones de dudoso origen, con fines inciertos», señaló el canciller en la red social Twitter. Sputnik

– El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró al abogado y pastor evangélico André de Almeida Mendonça como nuevo titular de Justicia. Según el diario Folha de S. Paulo, su nominación contó con el apoyo de la cúpula militar y del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Dias Toffoli. Alexandre Ramagem próximo al presidente y a cargo de su seguridad durante su campaña electoral fue elegido director general de la Policía Federal. RT

– El Salvador y Colombia lideran la cifra de desplazamientos internos por violencia en Latinoamérica. RT

– Los servicios secretos habrían advertido a Trump en más de diez ocasiones del peligro del coronavirus. Funcionarios retirados y en activo citados por The Washington Post aseguran que el mandatario restó importancia a los informes de las agencias de espionaje. RT

– El presidente del Consejo Europeo criticó las “inhumanas” sanciones de EE.UU. contra Irán en medio del brote del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. Zoran Milanovic, presidente de Croacia, cuyo país ocupa la Presidencia rotativa del Consejo Europeo, reprobó el lunes la imposición de nuevas sanciones contra Irán, por parte de EE.UU., en estos momentos difíciles, en los que el país persa está luchando contra la pandemia de la COVID-19. Hispantv

– Los cancilleres de Irán y Rusia rechazan el último plan de EE.UU. para presionar aún más a la República Islámica, tachándolo de “delirante” e “impracticable”. Hispantv

– Se triplica el número de intoxicaciones en Nueva York tras la sugerencia de Trump de usar inyecciones de desinfectante contra el covid-19. El mandatario también propuso exponer el cuerpo de los enfermos «a una tremenda luz, ya sea ultravioleta o solo una luz muy poderosa». RT

– El presidente mexicano precisó que aceptará el acuerdo de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, por 12.000 millones de dólares destinados al sector privado, para encarar la crisis, pero sin comprometer fondos del erario ni condonar pago de impuestos. «No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario; además, es de lo más normal que las empresas quieran obtener créditos, y [el BID] tiene capacidad de otorgar créditos, lo que no vamos a permitir es que si esos créditos si no se pagan pasen a ser deuda pública, no avalamos eso», subrayó el jefe de Estado. Sputnik

– Asesor de Trump: PIB de EE.UU. podría caer un 30 por ciento. Kevin Hasset también pronosticó que la tasa de desempleo en la principal potencia económica del mundo podría alcanzar el 16 por ciento por la crisis del COVID-19. DW

