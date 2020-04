Noticias breves

Odio sin razón ni reglas

– En Estados Unidos, grupúsculos de extrema derecha han llamado a sus seguidores enfermos a propagar el coronavirus en las comunidades que consideran enemigas, contaminando los lugares públicos y de culto. Varios grupos, en su mayoría supremacistas blancos, han decidido utilizar el nuevo coronavirus como un arma contra las comunidades judías, negras y latinoamericanas, pero también contra los policías, según una nota del FBI. Natalia Olivares, RFI

– Milicia exige liberación de presos a cambio de devolver el suministro agua en Libia. DW

– Varios mástiles de transmisión 5G han sido incendiados recientemente en diferentes ciudades de los Países Bajos en medio de la pandemia de coronavirus, según informó este sábado el periódico De Telegraaf. El último de al menos cinco ataques ocurrió en la ciudad norteña de Groningen este viernes. Detrás de las acciones están personas que creen que la red 5G provoca daños a la salud, explica Rob Bongelaar, director de una asociación que supervisa la instalación de mástiles de telefonía móvil en los Países Bajos. Los incidentes en los Países Bajos se producen luego que al menos 20 torres de telefonía móvil fueran incendiadas o destrozadas en los últimos días en todo el Reino Unido por parte de personas que creen que existe una conexión entre la tecnología 5G y el coronavirus. Además, los técnicos británicos que trabajan en la instalación de las torres se han enfrentado a amenazas físicas y verbales. RT

– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han mantenido últimamente contactos para discutir vías para estabilizar el mercado del petróleo, sin embargo, tales vínculos “no deben ser interpretados como una muestra de deshielo de lazos bilaterales entre las dos potencias” mundiales, ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En una rueda de prensa celebrada este lunes en Moscú, capital rusa, Peskov ha considerado “imposible”, por el momento, hablar sobre el deshielo de lazos bilaterales entre Moscú y Washington. Hispantv

– La OMS pone en duda que los pacientes recuperados de coronavirus sean inmunes ante nuevos contagios. No todos los que vencieron la enfermedad tendrían los anticuerpos para evitar una nueva infección. RT

– La vuelta parcial al trabajo decidida por el presidente Pedro Sánchez es una medida controvertida, ya que ha dividido a los expertos y provocado las críticas de los presidentes de tres de las comunidades autónomas con mayor relieve en España: Cataluña, País Vasco y Galicia, todos ellos pertenecientes a la oposición conservadora y nacionalista. Luis Méndez, RFI

– La Armada de EE.UU. confirma 550 casos de infección por coronavirus en el portaviones USS Theodore Roosevelt. Mientras tanto, 3.673 marineros dieron negativo en las pruebas. RT

– En su mensaje de Pascua, el papa instó a «un alto el fuego global e inmediato” para hacer frente a la pandemia por el coronavirus y exhortó a reducir o anular la deuda de los países más pobres. RFI

– «La emergencia de enfermedades zoonóticas está asociada con frecuencia a los cambios medioambientales», consecuencia de «las actividades humanas, desde la modificación del uso del suelo hasta el cambio climático», indicó el PNUE en un informe de 2016. Segun Gwenaël Vourc’h, vicedirectora de la unidad de epidemiología veterinaria de INRAE, un instituto de investigación público francés, «la destrucción de ecosistemas cada vez más numerosos multiplica los contactos» entre especies. La deforestación, la agricultura o la urbanización que modifican el equilibrio entre especies sirven de «puente» con los humanos, según los científicos. Según Anne Larigauderie esta tendencia se mantendrá y aumentará la frecuencia de las pandemias por las modificaciones del uso del suelo, «combinadas con el aumento de los intercambios comerciales y los viajes». Por eso se necesita una respuesta sistémica, según Gwenaël Vourc’h. «Más allá de la respuesta indispensable a cada epidemia, hay que reflexionar en nuestro modelo», según la experta, y en concreto «reflexionar sobre nuestra relación con los ecosistemas naturales y los servicios que nos proporcionan». En el mismo sentido Anne Larigauderie pide «un cambio transformador para encontrar una solución a esta tragedia mundial» para que los sectores económicos como las finanzas, la pesca, los transportes o la energía tomen en cuenta el medio ambiente. «Ya existen estrategias eficaces para controlar la mayoría de zoonosis» indicaba el informe del PNUE de 2016, pero el principal problema es la falta de inversiones. «La integridad de los ecosistemas es la base de la salud y el desarrollo humano», según el organismo de la ONU. RFI

– La Casa Blanca lanzó un ataque extraordinario contra el medio estadounidense Voz de América (VOA, Voice of America) el viernes, y declaró que este servicio de noticias, patrocinado por el Gobierno de EE.UU., debe reportar los hechos, pero promueve las propagandas del Gobierno chino en sus informes sobre el brote del nuevo coronavirus (COVID-19). Esta crítica se produjo después de que esta semana, VOA calificó el encerramiento de Wuhan de China como un “modelo” exitoso para controlar la pandemia de coronavirus que fue copiado por gran parte del mundo, y luego tuiteó un vídeo del festejo de los chinos con un gran espectáculo de luces el final de más de dos meses de cuarentena en la ciudad de Wuhan. Hispantv

– Este jueves, en una entrevista con la cadena local Fox News, el senador demócrata estadounidense por Carolina del Sur, Lindsey Graham, acusó a China de ser responsable de la crisis sanitaria que se vive en EE.UU. y aseguró que los partidos republicano y demócrata, en respuesta, impondrán en breve un severo castigo al país asiático. “Es el Gobierno chino y la manera en la que se comporta lo que ha conducido a esta pandemia. Quiero que nuestra respuesta a esto sea tan aplastante que China cambie su conducta”. Es China “la que debería estar pagando a EE.UU., y no al revés”, insistió el senador. Hispantv

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado un decreto este viernes que permitiría suspender el procesamiento de visados contra los países que se niegan o retrasan la repatriación de sus ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. La orden señala que los Estados que lo hacen «crean riesgos inaceptables para la salud pública de los estadounidenses». RT

– El fundador y director ejecutivo de la compañía de inversiones Social Capital, Chamath Palihapitiya, afirmó que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) debe abstenerse de la financiación a multimillonarios y fondos de cobertura (‘hedge fund’, en inglés) en el país y dejar que sean «eliminados» en medio de la pandemia. En ese contexto, indicó que el apoyo financiero a la mayor parte de los estadounidenses es más importante en este momento. RT

– El sistema de sanidad de EEUU, un obstáculo para la lucha eficaz contra el coronavirus. 27 millones de personas sin seguro abandonadas a su suerte en plena crisis de COVID-19. El aumento del desempleo hace que muchos pierden tanto su trabajo como sus planes de seguro médico. Sputnik

– El diario The New York Times ha mostrado a través de un informe publicado que en el estado de Nueva York el número de personas que mueren en sus casas debido al mortal virus no es registrado oficialmente. “Los expertos paramédicos no toman pruebas de COVID-19 a los difuntos, por lo que es casi imposible decir exactamente cuántos estaban infectados por el nuevo coronavirus”, ha expresado el informe. Hispantv

– El coronavirus está infectando y matando desproporcionadamente a los afroamericanos en gran parte del sur, una región donde los afroamericanos tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y sufrir enfermedades crónicas, revela un análisis de Guardian de varios estados del sur. The Guardian

– Yemen denuncia la continuación de las actividades de piratería de Arabia Saudí y sus aliados confiscando 17 barcos con alimentos y suministros de petróleo. Hispantv

– En declaraciones publicadas la noche del jueves, la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China declaró que las autoridades de Taiwán están usando el nuevo coronavirus, denominado COVID-19, para obtener la independencia, con el apoyo de EE.UU. “Condenamos firmemente a Taipéi por su venenoso ataque a la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, expresó la oficina. Hispantv

– Un informe publicado este viernes por el periódico estatal chino Global Times ha indicado que el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) ha llevado a cabo este viernes una maniobra militar con aviones de combate cerca de la isla de Taiwán, agregando que, de esta manera, cuatro ejercicios militares han tenido lugar en los últimos dos meses. Hispantv

– El presidente de México, Andrés López Obrador, anunció este viernes que llegó a un acuerdo con su par estadounidense, Donald Trump, para disminuir la producción petrolera diaria, de acuerdo a la exigencia que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) le hizo al país latinoamericano. La organización pidió a México reducir 400.000 barriles de petróleos diarios (bpd), algo que el gobierno de López Obrador consideró excesivo. Sin embargo, el país latinoamericano se comprometió a disminuir solo 100.000 barriles. Para compensar a favor de México, EE.UU. acordó bajar 250.000 bpd adicionales, lo que sumaría 350.000 bpd, cercano a la exigencia. RT

– José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, reprochó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que desacate un dictamen de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la detención de quienes violen la cuarentena en el país centroamericano, impuesta ante la pandemia del coronavirus. «Usted se ríe de la Corte», escribió Vivanco en su cuenta en Twitter, donde señaló que la actuación de Bukele «es desacato y, nuevamente, rompe el estado de derecho». RT

– El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, calificó como histórico el acuerdo gradual para los próximos meses que aprobaron los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados. Sputnik

– Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo el jueves que China condena enérgicamente los ataques personales y las palabras racistas en contra del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Xinhua

