Noticias breves

Cuando un funcionario ONU se atreve con Estados Unidos

– OMS, tras las críticas de Trump: «Si no quieren muchas más bolsas de cadáveres, entonces absténganse de politizar el covid-19”. El jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió contra el uso político de la crisis tanto a nivel nacional como internacional. «Si ustedes quieren ser explotados y tener muchas más bolsas de cadáveres, entonces háganlo. Si no quieren muchas más bolsas de cadáveres, entonces absténganse de politizarlo», dijo Ghebreyesus durante una rueda de prensa virtual. «Mi consejo: tres cosas. Por favor, unidad a nivel nacional, sin usar el covid-19 para fines políticos. Segundo, solidaridad honesta a nivel global. Y liderazgo honesto de Estados Unidos y China», declaró. RT

– Donald Trump, señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desdeñó informaciones claves sobre el coronavirus y privilegió la posición de China, a quien también acusa de ocultar información. El Espectador

– El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que «Hace tres meses recibo ataques personales, algunos racistas y para ser honesto estoy orgulloso de mi color. He recibido incluso amenazas de muerte, pero no me importa en lo absoluto». El responsable de origen etíope afirmó que uno de los ataques iniciales se gestó en Taiwán y que el gobierno, en plena crisis del coronavirus en Asia no se desmarcó de esas agresiones a su persona. Diario el Día

– «Allá el único problema es la comida»: por qué miles de migrantes venezolanos deciden volver a pie a su país pese a la crisis. Durante la última semana, miles de venezolanos han emprendido viaje de vuelta al país del que salieron huyendo de la crisis socioeconómica porque la pandemia del coronavirus congeló su única fuente de ingresos: la economía informal. BBC, El Mostrador

– Los científicos de la compañía de desarrollo industrial Carbios crearon una enzima bacteriana mutante que podría revolucionar el reciclaje del plástico, puesto que es capaz de descomponerlo en cuestión de horas. Sputnik

– El parón impuesto por los gobiernos para luchar contra la pandemia puede dejar a 500 millones de personas en la pobreza. OXFAM propone a los países ricos la suspensión inmediata del pago de la deuda externa de los más pobres, y al FMI y el Banco Mundial un plan de ayuda excepcional. Angélica Pérez, RFI

– Se sabía que esto sucedería. En su advertencia al mundo de 1994, The Coming Plague, Laurie Garrett concluyó: “Mientras la raza humana lucha, luchando por un territorio cada vez más abarrotado y recursos más escasos, la ventaja se traslada a la cancha de los microbios. Son nuestros depredadores y saldrán victoriosos si nosotros, el Homo sapiens , no aprendemos cómo vivir en una aldea global racional que les brinde pocas oportunidades a los microbios ”. La respuesta global a Sars-CoV-2 es el mayor fracaso de política científica en una generación. Las señales eran claras. Hendra en 1994 , Nipah en 1998 , el SARS en 2003, M ERS en 2012 y Ébola en 2014 ; Todas estas grandes epidemias humanas fueron causadas por virus que se originaron en huéspedes animales y se cruzaron en humanos. Covid-19 es causado por una nueva variante del mismo coronavirus que causó Sars. China quedó marcada por su experiencia de Sars. Cuando el gobierno se dio cuenta de que estaba circulando un nuevo virus, los funcionarios chinos no recomendaron lavarse las manos, una mejor etiqueta para la tos y la eliminación de los tejidos. Pusieron en cuarentena ciudades enteras y cerraron la economía. Richard Horton, The Guardian

– Gobierno de Brasil busca «dialogar» con bandas narco y milicias para contener el covid-19 en las favelas. «Tenemos que entender que quien manda allí es el narcotráfico, las milicias», explicó el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta. Emol

– Joan Melé: “El 99% de la economía financia especulación, nos tenemos que mover hacia una economía real”. The Clinic

– Los reclamos semanales de desempleo en los Estados Unidos aumentan en 6.6 millones, con un total de 3 semanas a más de 16 MILLONES. RT

– Coronavirus Canadá perdió un récord de un millón de empleos en marzo. BBC

– “Se perderán 195 millones de empleos en solo 3 meses” por la pandemia, el alarmante informe de la OIT (y cómo afectará a América Latina). BBC Mundo. El Mostrador

– América latina pierde 14 millones de empleos. Los sectores más expuestos al riesgo son los servicios de hotelería, manufactura, comercio minorista y actividades empresariales y administrativas, indicó un informe de la OIT. DW

– Un grupo de legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU., a través de una carta, ha advertido al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, de que la cooperación económica y militar entre los dos países estaría en peligro a menos de que el reino ayude a estabilizar los precios del petróleo mediante la reducción de su producción. «Si el Reino no actúa de manera justa para revertir esta crisis energética artificial, alentaríamos cualquier respuesta recíproca que el Gobierno de Estados Unidos considere apropiada», cita Reuters la misiva, suscrita por casi 50 congresistas del Partido Republicano. RT

– «Una invasión de EEUU a Sudamérica nos marcará todo el siglo XXI». La amenaza de Washington contra Caracas y el despliegue del Pentágono en el Caribe hacen temer una acción que afectaría gravemente a la región. «Hay una amenaza directa de invasión. Sería la primera vez en Sudamérica», advirtió el excanciller de Brasil, Celso Amorim. El psicoanalista y escritor argentino Jorge Alemán autor del libro Capitalismo: Crimen perfecto o emancipación reflexionó que los caminos que se abran una vez superada la pandemia dependerán «de qué marco de contención haya para el desastre económico» que se avecina. «Si es de grandes proporciones, el neofascismo neoliberal puede llegar a tener una oportunidad», dijo. Telma Luzzani, Sputnik

– Destrucción de vida silvestre ‘no es una pendiente resbaladiza sino una serie de bordes de acantilados’. Un nuevo estudio encuentra que los ecosistemas oceánicos probablemente colapsarán en 2020 y las especies terrestres en 2040 a menos que se detenga el calentamiento global. The Guardian

– El presidente no se ve por ningún lado mientras Nicaragua evita los frenos del coronavirus. Daniel Ortega fue visto por última vez el 12 de marzo, y su ausencia ha provocado ira y miedo mientras América Central lucha contra la pandemia. The Guardian

– Economía alemana se contraerá casi 10% en el segundo trimestre de 2020 debido a crisis del coronavirus. El Mostrador

– Los recursos de la Luna son similares a los de la Tierra y cuando se agoten en nuestro planeta el acceso a los del satélite adquirirá valor estratégico, sostuvo el científico Ígor Mitrofánov, responsable del área de Planetología del Instituto de Estudios Espaciales de Rusia. El 6 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para explotar comercialmente los recursos de la Luna y de otros cuerpos celestes. El documento deja claro que Washington no considera el espacio como un bien común global. «A medida que avanzan las tecnologías los elementos raros tendrán una mayor demanda, por eso en el futuro el acceso de los países a los recursos de la Luna será estratégico», dijo Mitrofánov. Sputnik

– La mayoría de los muertos por coronavirus en la ciudad de Nueva York, la más afectada de Estados Unidos por la pandemia, son latinos, informó el miércoles el alcalde Bill de Blasio. «Es una disparidad flagrante», admitió el alcalde en conferencia de prensa. RFI

– Rafael Correa, condenado a prisión e inhabilitado por la Corte Nacional de Justicia. El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa ha sido condenado este martes a ocho años de cárcel por cohecho. La Corte Nacional de Justicia lo encontró responsable de haber liderado una red de corrupción que entregaba contratos del Estado a empresarios a cambio de dinero en efectivo. Con Rafael Correa fueron también condenados 19 personas, incluido el ex vicepresidente Jorge Glass. Los datos fueron entregados a la Fiscalía por dos mujeres de confianza del ex presidente Rafael Correa. Con esas dos figuras del régimen anterior, cayeron también otros pesos pesados del movimiento Revolución Ciudadano, todo poderoso durante más de 10 años. Exministros como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte fueron también condenados a 8 años de cárcel. «Conozco el proceso y lo que dicen los jueces es MENTIRA. No han probado absolutamente NADA. Puro falso testimonio sin pruebas», dijo el expresidente a través de su cuenta en Twitter. «De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada», manifestó el exgobernante. RFI

– La pandemia puede provocar «la recesión más profunda de nuestra existencia». La Organización Mundial de Comercio prevé una contracción del comercio internacional «de dos cifras» en «casi todas las regiones». Para América Latina y Europa estima caídas superiores al 30%. DW

– China ayuda a 18 países africanos con suministros médicos para combatir COVID-19. Xinhua

– 140 líderes judíos de EE.UU. han pedido al líder del partido Azul-Blanco israelí, Benny Gantz, que no coopere con Netanyahu para anexar la ocupada Cisjordania. Medios israelíes han informado este martes que el primer ministro del régimen de ocupación en funciones, Benjamín Netanyahu, y Gantz han llegado a un acuerdo para anexionar grandes zonas de la ocupada Cisjordania a partir del próximo verano boreal. Hispantv

– Los niveles de ozono sobre el Ártico caen en picado y el agujero estacional en la capa de este gas ha crecido más de lo normal, denunció este 6 de abril el sitio web de la Agencia Espacial Europea (ESA). RT

– El 6 de abril, el presidente de EEUU Donald Trump firmó un decreto que apoya el uso de los recursos en la Luna y otros cuerpos celestes. Por su parte, Rusia rechazó los intentos de monopolizar el espacio. «Los intentos de expropiación del espacio exterior y los planes agresivos de apoderarse realmente de los territorios de otros planetas apenas sintonizan a los países con una cooperación fructífera». Sputnik

– El grupo alemán de transporte aéreo Lufthansa anunció este martes (07.04.2020) el cierre de su filial de bajo costo Germanwings, a tiempo que se deshace de docenas de aviones para sobrevivir al impacto económico del coronavirus en la industria de la aviación: más de 40 aviones serán retirados para reducir el tamaño de la flota del grupo, añadió. DW

– En Wuhan, la capital de la central provincia de Hubei, registró hasta el sábado pasado 50.008 casos confirmados de Covid-19, con 2.570 fallecimientos. Este miércoles 8 de abril, terminará la cuarentena en esa urbe de unos 11 millones de habitantes. Telesur

– Absolución del cardenal australiano George Pell. El cardenal de 78 años, ex responsable de la Secretaría de Economía del Vaticano, fue condenado en marzo de 2019 a seis años de cárcel por violación y agresión sexual de dos monaguillos en 1996 y 1997 en la catedral de Saint-Patrick de Melbourne, donde era arzobispo. Su condena fue confirmada en apelación en agosto del año pasado, pero el martes fue anulada por el Tribunal Supremo de Australia, que le absolvió de los cinco cargos de agresión sexual argumentado dudas sobre los hechos. Emol

– Coronavirus de Brasil: los médicos temen que el recuento oficial ignore «una montaña de muertes». The Guardian

Me gusta: Me gusta Cargando...