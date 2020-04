Noticias breves

El coronavirus es solo uno de los múltiples problemas humanos

– Científico australiano vaticina un desastre en la Tierra peor que la extinción de los dinosaurios. Las emisiones de dióxido de carbono son más intensas y el cambio climático más brusco hoy que después del impacto del asteroide que puso fin al período Cretácico. RT

– Las Cataratas del Iguazú, en la frontera entre Brasil y Argentina, se encuentran prácticamente secas. De ser un gran torrente pasó a ser un insignificante hilo de agua que cae por una gran roca desnuda cubierta con un poco de musgo. Sputnik

– El mes pasado fue uno de los marzos más cálidos jamás registrados, detrás del récord de 2016, informó el lunes el servicio europeo Copernicus sobre cambio climático. «Las temperaturas globales fueron similares a las de 2017 y 2019, es decir, el segundo y el tercer mes de marzo más cálidos», señaló Copernicus en un comunicado. RFI

– Malcolm Kendrick: Como médico de cabecera, me temo que nuestro bloqueo de Covid-19 causará significativamente más muertes de las que estamos tratando de prevenir. RT

– En todo Estados Unidos, a pesar de que las muertes por coronavirus se registran en cantidades aterradoras, muchos cientos cada día, la cifra real de muertes es probablemente mucho mayor. Los paramédicos de la ciudad de Nueva York dicen que a muchos pacientes que murieron en el hogar nunca se les realizó la prueba del coronavirus, incluso si mostraban signos reveladores de infección. Cubadebate

– Argentina posterga deuda pública ante situación de Covid-19. Telesur

“Nos encontramos en ningún lugar, en una transición brutal que no ha sido preparada ni pensada”: Alain Touraine sobre el mundo que enfrenta al coronavirus. “Nunca había visto un presidente de Estados Unidos tan raro como Donald Trump, tan poco presidencial, un personaje tan fuera de las normas y fuera de su papel. Y no es casualidad: Estados Unidos ha abandonado el papel de líder mundial. Hoy ya no hay nada. Y en Europa, si se fija en los países más poderosos, nadie responde. No hay nadie en lo alto de la tabla”, dijo al periódico español. El Desconcierto

– «La intervención del Estado no significa modificar el modelo». El presidente de Credicorp Capital, asegura que se debe analizar cada decisión de la autoridad (chilena) en la medida de los hechos, y que si eso en su minuto implica intervenir ciertas compañías que lo requieran para no hundirse –en medio de los efectos económicos del COVID19–, no significa que el modelo de libre mercado, como hasta ahora lo conocemos, se quiebre. Por el contrario, subraya que su riqueza radica en poder adaptarse a diferentes situaciones. El Mostrador

– Covid-19 ha expuesto la fealdad del GLOBALISMO Y LAS FRONTERAS ABIERTAS, y ha dado incentivos a las naciones para recuperar la INDEPENDENCIA. Las fronteras abiertas del globalismo y las cadenas de suministro justo a tiempo han estado proporcionando mano de obra y productos baratos, pero la pandemia de coronavirus nos ha demostrado el enorme costo de la independencia descuidada. Covid-19 ha abierto el kimono del globalismo, y lo que hay debajo es feo. El virus ha ilustrado la importancia y nuestra dependencia de las cadenas de suministro justo a tiempo. Las cadenas de suministro son tan fuertes como su eslabón más débil. Si falta algún ingrediente en esa cadena de suministro, la nación que controla ese producto puede romperlo, causando devastadoras consecuencias económicas, geopolíticas y sociales. Mitchell Feierstein , inversionista, banquero. RT

– Las medidas de confinamiento contra el coronavirus y el cese de los desplazamientos están teniendo «consecuencias extremadamente duras» en la economía británica, con una caída del 31% en la actividad y un coste de 2.400 millones de libras al día, según un estudio. RFI

– El exsecretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger advierte de la ruina económica mundial que se avecina y aventura que la pandemia del coronavirus «alterará el orden mundial para siempre», según lo afirma en su columna del periódico estadounidense The Wall Street Journal publicada este viernes. Asegura que cuando se supere la crisis sanitaria, se podrá percibir que las instituciones de muchos países han fallado. «El mundo nunca será el mismo después del coronavirus», recalca. RT

– Turquía retiene un avión con respiradores que España compró para tratar a enfermos de covid-19. RT

– Los radicales sudafricanos anti-blancos desprecian las donaciones masivas que podrían ayudar a las empresas negras. RT

– El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, agradeció este viernes al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por demostrar la digna posición asumida por su gestión, en contra del intervencionismo promovido por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros Gobiernos de derecha instaurados en varios países de la región. La declaración del Gobierno mexicano se conoció mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien manifestó en las redes sociales, sobre la base del pensamiento político de Benito Juárez, su apego a las normas internacionales de no injerencia en los asuntos internos de los pueblos y el derecho a su autodeterminación. Telesur

– El excapitán del portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, recibió una grata despedida por parte de su tripulación, que lo ovacionó como un héroe después que la Armada de EE.UU. lo relevara de su cargo por haber criticado la respuesta oficial al brote de coronavirus a bordo de la nave. RT

– «El fin del siglo estadounidense y el regreso de la tentación autoritaria». La pandemia del coronavirus cambiará la geopolítica y pone los países de América Latina ante un difícil reto, dice Kevin Casas Zamora. DW

– La UE a favor del plan estadounidense para Venezuela. La opción de un gobierno de transición en Caracas sin el mandatario Nicolás Maduro ni el opositor Juan Guaidó «va en la línea» de una solución pacífica promovida por el bloque. DW

– Blumel dice que es «urgente» aprobar ley de indulto y llama a Chile Vamos a «apoyarla». El ministro del Interior chileno explicó además que la ley humanitaria, donde se incluyen a condenados por delitos de lesa humanidad, es una promesa de campaña y «es una discusión que el país debe dar». Verónica Marín, Emol

– Estados Unidos, el Reino Unido y la UE, así como Ucrania y Georgia, rechazaron un proyecto de declaración ruso que pedía que se levantaran las sanciones unilaterales para luchar contra Covid-19. La Asamblea General finalmente aprobó una resolución diferente que llama a la «cooperación internacional» y al «multilateralismo» para combatir el coronavirus. RT

– «No hay humanismo ni democracia»: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia critica a Occidente y Estados Unidos por querer «explotar» la crisis de Covid-19 en Venezuela. RT

– EE.UU. promete anular las sanciones impuestas contra una filial de la petrolera rusa Rosneft cuando esta ponga fin a sus actividades petrolíferas en Venezuela. Hispantv

– Barco de la Marina venezolana embiste a crucero alemán y se hunde. La compañía alemana dijo que el barco militar, el BVL Naiguatá, acusó al capitán del Resolute de violar las aguas territoriales del país y ordenó al crucero que lo siguiera a la isla venezolana de Margarita. Maduro calificó lo ocurrido como «un acto de terrorismo y piratería» y aseguró que las autoridades de Curazao, donde se encontraba amarrado este martes, «deben hacer una investigación». DW

– Los integrantes del Grupo de Lima reiteraron su compromiso para contribuir al retorno de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, así como el llamado hecho en su última Reunión Ministerial, celebrada en Canadá, para que la comunidad internacional envíe un mensaje claro e inequívoco de poner fin a la crisis que padece el pueblo venezolano. Apoyamos la propuesta del Presidente encargado Juan Guaidó para constituir un Gobierno de Emergencia Nacional. Aprecian «la importante propuesta de los Estados Unidos de América. El Mostrador

