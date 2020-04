Noticias breves

Los empresarios tienen diferentes virus para sus negocios

– El Gobierno de Estados Unidos propuso un plan de “transición” a la democracia para Venezuela, el que incluye que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como mandatario interino, den un paso al costado para que un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado se encargue de organizar unas elecciones “libres y justas”. DW

– «Varios países se guían por la coyuntura política, el deseo de aprovechar la difícil situación epidemiológica en el mundo y en Venezuela», indicó en una sesión informativa la portavoz del organismo, María Zajárova. «La idea de un golpe que llevaría a la destitución del presidente legítimo del país [Nicolás Maduro] permanece en la mente de algunas fuerzas políticas de Occidente», aseveró. RT

– Gobierno de Donald Trump anuncia nueva norma y relaja las emisiones de automóviles en EE.UU. El Gobierno del Presidente Trump aseguró que esta nueva medida facilitará que los estadounidenses puedan permitirse comprar vehículos más nuevos» que son «más seguros que nunca». De acuerdo con el diario The New York Times, la norma permitirá que los vehículos que circulen en Estados Unidos emitan casi mil millones de toneladas más de dióxido de carbono durante su vida útil que bajo la norma de Obama, y cientos de millones de toneladas más que si se ajustaran a los estándares de Europa o Asia. Emol

– El precio de crudo se ha disparado este jueves un 40 % después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declarara que espera un recorte de producción por parte de Rusia y Arabia Saudita. RT

– El Gobierno transitorio de Bolivia declaró su apoyo a la reciente iniciativa de Estados Unidos para una «transición democrática» en Venezuela a partir de la constitución de un «Gobierno de Emergencia a través de un Consejo de Estado». Sputnik

– La respuesta necesaria a la pandemia del coronavirus debe ser la ocasión para avanzar hacia una auténtica revolución que modifique radicalmente la sociedad, en su modo de vida, su modo de propiedad y su modo de producción. Esta revolución podrá suceder solamente si las víctimas del sistema entran en autoactividad y se autoorganizan, para poder desalojar al 1 % de la población y a sus lacayos de los centros de poder y así crear una verdadera democracia. Una revolución ecologista y socialista, autogestionaria y feminista es necesaria. Entrevista a Éric Toussaint por Henri Wilno, Rebelión

– Presidentes de regiones francesas afirman que cargamentos enteros de mascarillas de fabricación china estaban a punto de despegar con rumbo a Francia, pero fueron comprados en efectivo y a mayor precio por los Estados Unidos, justo antes de ser subidos al avión. Melissa Barra, RFI

– En Cuba, más de 28.000 estudiantes de medicina se encargan de visitar puerta a puerta a todos los habitantes de la isla para prevenir o detectar cualquier caso de coronavirus. Carlos Pizarro, RFI

– Aumentan a 6,64 millones los pedidos de ayuda por desempleo en Estados Unidos. Los datos sin precedentes demuestran los efectos del congelamiento económico provocado por el avance del coronavirus, que los economistas anticipan que llevarán al país a una recesión este año. DW

– El gobierno de Venezuela y una delegación de especialistas de China comenzaron hoy la primera reunión, de una amplia agenda, para intercambiar conocimientos y estrategias para la atención de la pandemia de la COIVD-19 en la nación suramericana. Xinhua

– Estados Unidos se convirtió hoy en la primera nación con más de 200.000 casos de la COVID-19, de acuerdo con los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins. Xinhua

– La revista estadounidense The Nation publicó el miércoles un informe sobre un plan del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) realizado en el año 2017, titulado “USNORTHCOM Branch Plan 3560: la Influenza Pandémica y Respuesta a Enfermedades Infecciosas”, donde se refirió al coronavirus en varias ocasiones, diciendo que “las infecciones por coronavirus son comunes en todo el mundo”. El Pentágono había advertido hace años a la Administración de EE.UU. acerca de amenaza del coronavirus y la posterior escasez de equipos médicos, revelan informes. Hispantv

– El presidente de EE.UU. ha ordenado movilizar buques y aviones de guerra cerca de las costas de Venezuela so pretexto de luchar contra el narcotráfico. Hispantv

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que Washington está lanzando «operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense» de los cárteles de drogas que intentan explotar la pandemia del coronavirus. «En cooperación con las 22 naciones asociadas, el Comando Sur de EE.UU. aumentará la vigilancia y la interceptación e incautación de envíos de drogas en la región y brindará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en estos momentos a un ritmo récord», afirmó el mandatario. Por su parte el secretario de Defensa señaló que la operación estadounidense se centrará en el Caribe y Sudamérica, en particular en Venezuela, cuyo Gobierno depende, según el jefe del Pentágono, de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos. RT

– El fondo de inversión soberana de Noruega —de 950.000 millones de dólares y el más grande del mundo— está a punto de ‘ponerse en marcha’ para cubrir las necesidades del Gobierno, informa Bloomberg. La crisis provocada por la pandemia de coronavirus se está desarrollando de manera muy diferente a la gran recesión de 2008. En aquel entonces, el fondo noruego utilizaba las ventas globales para comprar acciones baratas. Esta vez, el fondo probablemente necesitará vender una parte considerable de su cartera de bonos, explica la agencia. RT

– Juan Guaidó rechaza citación de la Fiscalía General venezolana por supuesto complot. En una entrevista televisiva, el líder opositor sostuvo que el ente, que depende del Gobierno de Nicolás Maduro, no tiene ninguna facultad para llamarlo a testificar. RT

– Cuba cuenta desde el martes con tests (pruebas) rápidos donados por China para detectar, en 30 minutos, personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Xinhua

– En un artículo publicado el martes, el portal estadounidense Bloomberg señaló que algunos hospitales estadounidenses amenazan con despedir a empleados que hagan declaraciones públicas acerca de sus condiciones de trabajo en el marco de la pandemia de coronavirus. Incluso, médicos y personal de enfermería de algunos hospitales ya han perdido su trabajo por evidenciar la falta de equipo de protección o respiradores, lamenta el reporte, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, bajo condición de anonimato. Hispantv

– Un equipo de investigadores del Imperial College de Londres deduce en un informe que en España hasta el 28 de marzo había unas siete millones de personas contagiadas por coronavirus. La cifra contrasta con los 102.136 infectados confirmados este miércoles por el Gobierno. Sin embargo, los expertos explican que esta diferencia es porque las pruebas se realizan en los hospitales y no en el conjunto de la comunidad, y también porque muchos de los casos son leves y asintomáticos, por lo que no se detectan. El prestigioso instituto calcula que gracias al confinamiento y al resto de medidas de seguridad aplicadas se han salvado 16.000 personas en España, mientras que en Italia se habrían evitado unos 38.000 fallecimientos y 370 en Reino Unido. RT

– El gobierno de Cuba anunció este martes (31.03.2020) la suspensión de los vuelos comerciales y charter a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales, para frenar la expansión del coronavirus, del que suman seis muertos y 186 casos diagnosticados en el país. DW

– Donativo de poderosa empresa china para COVID-19 no puede llegar a Cuba. Su transportista, una empresa estadounidense contratada para hacerlo, declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de que las regulaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra el país de destino, recrudecido por la administración de turno en EEUU, le impedían hacerlo. Cubadebate

– El Gobierno de Estados Unidos propuso un plan de “transición” a la democracia para Venezuela, el que incluye que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como mandatario interino, den un paso al costado para que un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado se encargue de organizar unas elecciones “libres y justas”. DW

– La Antártida ha experimentado por primera vez una ola de calor. Entre los pasados días 23 y 26, se alcanzaron temperaturas máximas y mínimas extremadamente altas. La base de investigación argentina Esperanza, en el extremo norte de la Península Antártica, registró el 6 de febrero una temperatura máxima de 18,4 grados centígrados. Cubadebate

– La mal llamada “gripe española” ahora sabemos que vio la luz en Kansas, en marzo de 1918, en la base militar Fort Riley y luego las tropas estadounidenses que marcharon a combatir en la Primera Guerra Mundial diseminaron el virus. Atilio A. Boron, Rebelión

– Ucrania ha entregado armas de fabricación nacional a grupos armados en Siria, así se ve en una serie de fotos publicadas este martes por el portal ruso Avia.pro. Hispantv

– Putin ofrece a Trump ayuda médica para frenar «la grave situación epidemiológica» en EE.UU. y él lo acepta «con agradecimiento». Un avión ruso con equipo médico y de protección podría despegar rumbo a EE.UU. antes del final del día, dijo el portavoz presidencial del Kremlin, Dmitri Peskov. RT

– A medida que el pánico por el coronavirus se extiende por el mundo, tenemos que decidir si promulgamos la «ley de la jungla» —la lógica «más brutal de la supervivencia del más apto»— o algún tipo de «comunismo reinventado» que incluya coordinación y colaboración global para afrontar la pandemia, sostiene el filósofo esloveno Slavoj Zizek en un reciente artículo de opinión. RT

– Varias provincias y compañías de China han enviado ayuda humanitaria a EE.UU. para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, aseguró este martes Hua Chunying, portavoz del Ministerio chino de Exteriores. RT

– EEUU propondrá la creación de un Gobierno interino en Venezuela y la celebración de nuevas elecciones el año próximo, anunció a periodistas el secretario de Estado (canciller), Mike Pompeo. Sputnik

– El gobierno francés acaba de aceptar por decreto el envío de médicos cubanos a sus departamentos de ultramar. Es un refuerzo bienvenido para los médicos del Caribe para luchar contra el nuevo coronavirus, mientras que para Cuba, esta crisis es una oportunidad adicional para promover su medicina internacionalista. Vicenta Linares, RFI

– El ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza aseguró este martes que la soberanía de Venezuela no está en negociación, al rechazar una propuesta de Estados Unidos sobre una transición política en el país suramericano. «Ellos pueden decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran pero las decisiones en Venezuela, se toman en Venezuela, con sus instituciones y su constitución. Nosotros no estamos tutelados por EEUU», afirmó Arreaza en entrevista con la emisora colombiana BluRadio. Telesur

– Por primera vez, Europa entregó material médico a Irán usando el mecanismo de trueque Instex, que permite eludir las sanciones estadounidenses contra Teherán, anunció el ministerio alemán de Relaciones Exteriores. DW

– Huawei: ventas en 2019 subieron un 19,1% a pesar de las sanciones de EE. UU. La ganancia neta de la empresa también creció, alcanzando los 62.700 millones de yuanes, un aumento interanual del 5,6%. DW

– Sin embargo, no todos se distinguen por tales cualidades nobles y realizan similares actos dignos. La Isla de la Libertad ofrece una mano de ayuda, mostrando ejemplos impresionantes de humanismo, pero también hay quienes no se sienten cómodos con estos esfuerzos. La reacción de Washington no tardó en llegar. Desde ahí, ni más ni menos, advierten sobre ciertos “peligros” de la cooperación con Cuba en la lucha contra el coronavirus. Quiero decirles que esto es parte de una guerra informativa. Todos estos misticismos e historias sobre el hecho de que existe alguna amenaza desde Rusia, algún tipo de política agresiva rusa – no son más que un mito. Ahora, con el ejemplo de la ayuda humanitaria que Rusia ha proporcionado a Italia, la ayuda humanitaria que Cuba y China brindan a varios países, vemos que es realmente una agresión informativa. Inmediatamente, citando algunas fuentes no confiables en varios medios de comunicación, comienzan a aparecer publicaciones de que esta ayuda es ineficaz, innecesaria, y no solicitada. ¿Qué hay detrás de esto? Política. Que, de hecho, sus objetivos no se han logrado o se han establecido otros completamente diferentes. Artículo de María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. Cubadebate

– El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes que el Ministerio Público de ese país emitió una citación oficial al diputado opositor Juan Guaidó para que comparezca ante la justicia este jueves a las 09H00 (hora local). El objetivo es que comparezca frente al fiscal que lleva la causa por intento de golpe de Estado y magnicidio, implicado por los señalamientos hechos en días pasados por Clíver Alcalá Cordones. El pasado 23 de marzo se incautó un arsenal de armas en territorio colombiano que se iba a trasladar ilegalmente a Venezuela para ser utilizado contra las autoridades por grupos de asalto entrenados previamente en Colombia. Desde Barranquilla, Alcalá confesó públicamente su participación en el hecho y aseguró que contaba con las instrucciones de Guaidó. Asimismo, el acuerdo para la compra de armas fue firmado por el diputado opositor y el asesor político JJ Rendón. Telesur

Me gusta: Me gusta Cargando...