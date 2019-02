Noticias breves

La subordinación a Occidente es consustancial a los grandes propietarios latinoamericanos

El líder opositor Juan Guaidó no descartó, en una entrevista este viernes con AFP, autorizar una intervención militar de Estados Unidos o una fuerza extranjera en Venezuela, de ser necesario, para que el gobernante Nicolás Maduro cese de usurpar el poder. “Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario”, respondió Guaidó a la pregunta de si haría uso de las facultades como jefe del Parlamento y presidente encargado para autorizar eventualmente una intervención militar. RFI

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez ha tildado de “muy triste” las recientes declaraciones de Guaidó, quien dijo el viernes que no descarta autorizar una intervención militar de Estados Unidos o de una fuerza extranjera para derrocar al presidente Maduro. “Tamaña locura de entreguismo por parte de una clase política (…) es una barbaridad, es una salvajada, pero ahí está la muestra de lo que ellos históricamente han sido: un proyecto de entrega de los recursos de Venezuela, un proyecto indigno”, ha puntualizado Rodríguez. Hispantv

Sasha López, modelo y presentadora del canal venezolano Globovisión, publicó recientemente en las redes sociales un polémico video en el cual se expresa a favor de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y celebra que eventualmente las mujeres del país latinoamericano den a luz hijos engendrados con los soldados invasores. “Vamos a verle el lado positivo a lo que está sucediendo en el país”, expresó la comunicadora, imaginando que los militares estadounidenses “se van a enamorar de unas bellezas tropicales como nosotras las venezolanas”. Y como fruto de esas relaciones entre las mujeres de su país con los soldados de EE.UU., “en poco tiempo va a nacer ese poco de gringuitos chiquiticos, pero con sabor, con alegría”, exclamó López mientras bailaba al son de una música con tambores. RT

-La temperatura global durante 2018 se situó 0,83ºC por encima del promedio del siglo XX, lo que significa que el año pasado fue el 42º consecutivo, desde 1977, que registró una temperatura mundial superior a la media. Público, Rebelión

-El director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso: Si para entablar un diálogo “es necesaria la asistencia internacional, la apoyamos, justo por ello saludamos la iniciativa de México, Uruguay y los países de la Comunidad del Caribe, pero estamos convencidos de que el diálogo no debe buscar una suerte de capitulación, sino debe centrarse en la reconciliación y la salida de la crisis en interés de ese país soberano y los propios venezolanos”, dijo. Sputnik

-El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó a Panamá expulsar unas 60 naves iraníes de su registro de buques de marina mercante. La exigencia se encuentra supuestamente relacionada con la extensión de sanciones aplicadas en noviembre de 2018 contra el país persa, luego del abandono unilateral por parte de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. Hispantv

-El presidente venezolano Nicolás Maduro habló con la prensa en el palacio presidencial Miraflores. “Se pretende destruir países independientes con grandes recursos naturales. Se pretende con opositores entrenados por EEUU introducir una fuente de caos interno para desmembrar el Estado”, indicó. Además, Maduro declaró la intención de imperialistas de apoderarse de Venezuela por las grandes recursos naturales del país. Sputnik

-López Obrador sobre la crisis en Venezuela: “No debe mezclarse la ayuda humanitaria con asuntos políticos”. El presidente de México ha cuestionado la manera en que EE.UU. y algunas naciones de la Unión Europea han utilizado este tema. RT

-De acuerdo con la información que circula en las redes sociales, Zakariya Bader al-Jabir, de seis o siete años, visitaba con su madre la ciudad sagrada de Medina, cuando su madre saludó en voz alta en un taxi al gran Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (P) y a su familia —muy apreciados en concreto entre los chiíes— mientras se acercaban a la mezquita del gran profeta. El hecho, que tuvo lugar el pasado 27 de enero, enfureció tanto al conductor que paró el coche, llevó al niño fuera del vehículo, lo cogió del reverso de su ropa y le cortó la garganta con una pieza de cristal ante los ojos de su madre y los viandantes, según recogieron el viernes los medios. Sin embargo, hay fuentes que aseguran que los hechos se produjeron después de que el chófer preguntara a la mujer por la religión que practicaba. La respuesta, no obstante, enloqueció al conductor. La desesperada madre solo gritaba y miraba cómo moría su hijo, mientras nadie se molestó en intervenir. Hispantv

-La petrolera estatal venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela) instruyó a los presidentes de sus empresas mixtas que en adelante recibirán el dinero por la exportación de petróleo en una nueva cuenta abierta en el banco ruso Gazprombank para eludir las sanciones de Estados Unidos, informa la agencia Reuters. Sputnik

-Corea del Sur ha firmado este domingo un acuerdo con EE.UU. que incrementa en un 8,2% su contribución anual a los gastos derivados del despliegue en su territorio de 28.500 efectivos de las Fuerzas de EE.UU. (USFK, por sus siglas en inglés), informa Yonhap. RT

-El ‘Green New Deal’, un ambicioso plan medioambiental presentado este jueves por la congresista más joven de EE.UU., la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, ha recibido mucha atención por su meta de alcanzar el 100% de energía renovable, si bien su iniciativa también hace referencia vagamente a otra fuente de emisiones: “los pedos de vacas”. El proyecto, preparado por Ocasio-Cortez y el senador Edward Markey, pretende repensar los fundamentis de la economía de EE.UU., poniendo el acento en la cuestión medioambiental. Para ello, los promotores de la iniciativa piden que se abandonen completamente los combustibles fósiles, se mejoren o se reemplacen “todos los edificios” en el país y “se revise totalmente el transporte”, hasta el punto de que “los viajes aéreos dejen de ser necesarios”. RT

-Las prolongadas sanciones de EE.UU. o sus aliados en contra de Venezuela han devastado la economía y la forma de vida de los venezolanos. Estas sanciones han frenado las importaciones en materia de alimentos, medicinas y maquinaria o han bloqueado los fondos destinados a su compra. Hispantv

-Venezuela ha perdido 350 mil millones de dólares en la producción de bienes por las sanciones de EE.UU. y sus aliados, según un nuevo informe. De acuerdo con los resultados de una investigación de Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), desde el comienzo de los embargos contra Venezuela en 2013 hasta 2017, este país ha sufrido una pérdida de 350 000 millones de dólares en producción de bienes y servicios. “Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia en 2013, el sector público venezolano dejó de recibir en términos netos flujos que en el quinquenio 2008-2012 habían supuesto más de 95 000 millones de dólares, es decir, unos 19 000 millones de dólares anuales”, indicó la publicación de Celag. Aseguró, además, que la economía y la sociedad sufrieron una asfixia internacional de 22 500 millones de dólares anuales debido a una “estrategia deliberada internacional de aislamiento financiero”. Estas sanciones han empeorado la economía de Venezuela, ya que es un país petrolero, y las importaciones que realiza la nación se realizan con los ingresos de la producción de petróleo. En consecuencia, las pérdidas en producción de bienes y servicios oscilaron entre una horquilla de 350 000 millones y 260 000 millones en el período 2013-2017. Hispantv

-Guaidó ha negado que exista un bloqueo económico impuesto al país sudamericano. Guaidó asegura que las sanciones económicas y financieras de Washington comenzaron solo “hace una semana”. Pero según datos del Tesoro estadounidense, las restricciones de Washington llevan afectando la economía del país sudamericano desde 2015. RT

-El oceanógrafo de la U. de Concepción, Cristian Vargas, quien conformó el grupo de expertos en vida marina para la segunda evaluación mundial de los océanos, repara en que a los peligros ya conocidos, como la sobrepesca, la pérdida de la biodiversidad marina, la contaminación, el cambio climático y la acidificación del océano, se suman amenazas emergentes, como la contaminación por plásticos, los fármacos e insecticidas usados por la salmonicultura, las dioxinas de la industria de la celulosa y la contaminación por metales. El Mostrador

-La mitad de los insectos podría desaparecer en un siglo si la humanidad no cambia algunos patronesEl cambio climático y el crecimiento de la agricultura están terminando con diversas especies, una situación que podría generar grandes problemas en el ecosistema mundial. Camila Diaz, Emol

-Advierten de que el consumo humano de carne extinguirá a la megafauna. Investigadores avisan que el número de ejemplares de 200 especies de grandes animales está en descenso y que más de 150 corren riesgo de desaparecer. RT

-La Cruz Roja Internacional no distribuirá la “ayuda humanitaria” de EE.UU. a Venezuela porque, a su parecer, esta iniciativa no tiene carácter humanitario. El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christoph Harnisch, manifestó en un comunicado emitido el domingo que la organización no participará en la distribución de la asistencia que llegará desde Estados Unidos a Colombia para su posterior traslado a Venezuela, pues ha estimado que dicha “ayuda” procede de un Gobierno y no tiene carácter humanitario. Hispantv

Me gusta: Me gusta Cargando...