Noticias breves

BM y FMI: mientras no se reconozca al diputado Guaidó no gobierna nadie

– BM y FMI ayudarán a Venezuela cuando decidan si reconocen a Guaidó o Maduro como presidente. Los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) señalaron el jueves que están listos para ayudar a Venezuela, pero señalaron que no pueden hacerlo hasta que los miembros de ambos organismos decidan qué gobierno reconocen en Caracas. biobiochile.cl

– Maduro sorprende y pide US$5.000 millones al FMI para enfrentar efectos del coronavirus. Emol

– El Gobierno ruso condena la actitud del Fondo Monetario Internacional (FMI) de negarse a ayudar a Venezuela ante la nueva pandemia, tachándola de “hipocresía”. Hispantv

– Venezuela confirmó este jueves 6 nuevos casos del nuevo coronavirus, con lo que llega a un total de 42, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro agradeció a su aliada China por enviar 4.000 kits de diagnóstico para detectar la infección. DW

– Las multinacionales de la industria farmacéutica se comprometieron este jueves a disponer de una vacuna contra el COVID-19 «en todo el mundo», en un plazo de 12 a 18 meses. DW

– Bank of America, una de las corporaciones financieras más importantes de EE.UU., ha declarado «oficialmente» que la economía del país norteamericano «ha caído en una recesión». El anuncio fue realizado a través de un comunicado este jueves. Advierte que «se perderán los empleos y la riqueza será destruida». La corporación prevé que la economía estadounidense «colapse» en el segundo trimestre de 2020 y disminuya un 12 %. Asimismo, cree que el Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá un 0,8 % este año. RT

– El embajador de China en Brasil, Yang Wanming, calificó de «insulto maléfico» el comentario en las redes del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario de ese país, quien afirmó que la «dictadura china» era la culpable de la pandemia del coronavirus. RT

– Carl Icahn, el conocido inversor multimillonario estadounidense ha comprado acciones de Occidental Petroleum. «Ahora se ha llegado al punto en que algunas compañías están regaladas», le dijo Icahn a la cadena de noticias CNBC. «Algunas de estas empresas son extremadamente baratas», señaló, agregando que las bolsas «probablemente tienen un largo camino para seguir cayendo». El modelo Warren Buffet. «Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia». Al magnate estadounidense le gusta ir contra la corriente, pero haciendo inversiones seguras. BBC Mundo, El Mostrador

– Una persona muere cada 10 minutos por coronavirus en Irán. Irán sigue siendo el tercer país más afectado por el coronavirus SARS-CoV-2 con más de 18.000 de casos confirmados de infección y más de 1.200 muertes. RT

– Ver ‘Stranger Things’ contamina tanto como conducir 675 millones de kilómetros en coche. Los 64 millones de visualizaciones de la tercera temporada de la serie equivalen a 189 millones de kg de dióxido de carbono en este periodo de tiempo. Especialistas de SaveonEnergy usaron datos oficiales sobre la cantidad de visionados de distintas películas y series de Netflix entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 para mostrar el impacto de la plataforma de ‘streaming’ en el medio ambiente. Para ver una película de una plataforma de ‘streaming’, los datos deben viajar a través de una red de cables, centros de datos, etc.. Para generar esa energía eléctrica, un subproducto de la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo puede generar una gran cantidad de dióxido de carbono. Mike Blake, RT

– El planeta respira mejor gracias a la pandemia del coronavirus. La desaceleración de la actividad económica a nivel planetario ha tenido un impacto significativo en el medioambiente. Se registra una drástica reducción de la contaminación y del efecto invernadero en varios zonas del mundo. Pero este respiro podría ser sólo un corto paréntesis si no hay una toma de consciencia mundial. El primer país en reducir sus tasas de contaminación ambiental fue precisamente China, el mayor contaminante a nivel mundial y donde apareció la epidemia del coronavirus, en diciembre pasado. Es lo que muestran las imágenes de la Nasa tomadas desde finales de enero : la concentración de dióxido de nitrógeno, uno de los contaminantes más frecuentes en zonas urbanas, disminuyó entre 30% y 50% en varias de las grandes ciudades chinas, en comparación al mismo período en 2019. Además, desde diciembre, los chinos consumen menos carbón, petróleo y acero, lo que ha tenido un impacto favorable en la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. “Es espectacular y de un alcance inédito. La lucha contra el coronavirus ha transformado radicalmente el aire que respiran los chinos”, explica Philippe Ciais, climatólogo de Reporterre.Los canales de Venecia lucen más limpios desde la suspensión del tráfico fluvial y de turistas. María Carolina Piña, RFI

– Internos de Medicina UC inician paro y director de la Escuela lo tilda de «falta a la ética». Se trata de estudiantes de 7° año de la carrera, que paralizaron las actividades del internado. Exigen mejores condiciones para sumarse a los equipos que reforzarán los centros de salud por crisis del coronavirus. Eso se señala en una carta firmada por alumnos de Medicina de numerosas universidades chilenas entre los que se cuentan los estudiantes de la UC, de la U. de Chile y de algunas privadas, como la U. del Desarrollo y la de Los Andes. os directivos de la Escuela de Medicina repudiaron el hecho y lo calificaron como una «grave falta a la ética y al profesionalismo médico». En una misiva, firmada por el director de la escuela, Dr. Rafael Torres y la directora de pregrado, Dra. Marcela Cisternas, señalan que la decisión los «entristece y avergüenza» como Escuela de Medicina, «más aún cuando hemos tenido reuniones con sus representantes para pedirles colaboración y comprensión en los muy difíciles momentos que vivimos». J. Peña A., Emol

– Un grupo de investigadores de la revista Natural Medicine ha determinado que el virus es producto de la evolución natural, refutando así ese tipo de teorías de conspiración. Según ellos hay dos posibles escenarios del origen del virus: en el primero, el patógeno evolucionó hasta su estado actual transmitiéndose entre huéspedes animales antes de infectar al paciente cero; el otro, en cambio, supone que el SARS-CoV-2 evolucionó directamente en el organismo humano antes del comienzo del brote. RT

– Los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Belle Ester Carrillo Leal y Irnel Flores Forero, desmovilizados desde el Acuerdo de Paz en 2016, fueron asesinados en el departamento de Caquetá, en el suroeste de Colombia. Telesur

– Si se toman en cuenta las tasas de los nuevos casos de covid-19 que siguen en aumento, se aprecia que Estados Unidos se encuentra en una «curva exponencial», advirtió Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. (NHI por sus siglas en inglés), el pasado sábado en una entrevista publicada por The Atlantic. Durante la conversación, Collins plantea un escenario de lo que podría suceder en EE.UU. en los próximos meses si no se adopta «la versión más extrema» de distanciamiento. «Si nada sale bien y si no logramos aplanar la curva y si los sistemas de salud están desbordados, podríamos ver la muerte de hasta un millón y medio de personas en el país «, indicó. RT

– Cuando Bruselas finalmente llegó a cerrar las fronteras de la UE el martes, el Financial Times de Londres publicó una historia de ‘bomba’ culpando a los «medios rusos pro-Kremlin » por una » campaña de desinformación significativa » para avivar la » confusión, el pánico y el miedo » en Occidente y » agravar la crisis pandémica de coronavirus «. Esto se basa en un informe de nueve páginas de la división de comunicaciones estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores de facto de la UE. RT

– La provincia central china de Hubei, epicentro del brote de la neumonía COVID-19, registró el martes un nuevo caso confirmado de la enfermedad, y 11 muertes, informó hoy miércoles la comisión provincial de salud. Xinhua

– Dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal (PF) de México fueron detenidos este martes (17.03.2020) en Ciudad de México. Ambos funcionarios estaban en actividad al momento de su detención, confirmó una fuente federal bajo condición de anonimato. Los detenidos habrían sometido a tortura a varios sospechosos en el caso Ayotzinapa para obligarlos a declararse culpables por la desaparición de los estudiantes en el estado mexicano de Guerrero (sur) en 2014. DW

– Varios de los 140 países afectados por la pandemia de Covid-19 ya están en crisis debido a conflictos, desastres naturales y cambio climático. El portavoz adjunto del secretario general de la ONU informó que el nuevo coronavirus llegó a naciones donde viven millones de personas necesitadas de asistencia. PL

– Líderes de la Unión Europea acuerdan el cierre de las fronteras exteriores por 30 días. La decisión fue tomada después de una reunión por videoconferencia sostenida por los mandatarios de los Estados miembros del bloque comunitario. Emol

– “No dudaré en utilizar todos los instrumentos a mi disposición para las empresas atacadas en los mercados», sostuvo Bruno Le Maire, ministro francés de Economía y Finanzas el martes 17 de marzo. “Los bancos franceses están siendo atacados en los mercados, pero son muy sólidos”, recalcó. «Puedo incluso usar el término ‘nacionalización’ si es necesario. Utilizaremos todos los medios a nuestra disposición», aseguró el ministro. RFI

– El presidente del Instituto Robert Koch —agencia del Gobierno Federal alemán e instituto de investigación responsable del control y la prevención de enfermedades—, Lothar Wieler, ha declarado este martes que el mundo podría tardar dos años en superar la actual pandemia del nuevo coronavirus. Lo que se desconoce es con qué velocidad se va a propagar el virus, señaló Koch ante los medios. Según sus estimaciones, alrededor del 60 % o 70 % de la población mundial contraerá la enfermedad y luego los infectados se recuperarán y adquirirán inmunidad, aunque es imposible predecir cuándo sucedería todo esto. RT

– El parón económico causado por las medidas tomadas por los gobiernos para luchar contra la propagación del coronavirus causará una recesión global este año, pronostica la agencia de calificación de riesgos S&P Global, que prevé asimismo un aumento superior al 10 % en las tasas de morosidad corporativa en EE.UU. RT

– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de un plan de choque que movilizará 200.000 millones de euros para paliar las dificultades económicas derivadas de la crisis del coronavirus. Sputnik

– Coronavirus: Fed y el Tesoro de EE.UU. anuncian aumento excepcional de liquidez por US$500.000 millones. «Esta acción ha sido tomada para asegurar que el suministro de reservas sigue siendo amplio», sostuvo la Reserva Federal. Emol

– Después de la crisis una nueva hegemonía capitalista se habrá instalado. Es previsible que en meses se supere la pandemia del Coronavirus. El modelo de control ensayado por China moldeará el curso de la resolución de esta crisis colectiva en materia de salud. Todo vivirá la apariencia de volver a la “normalidad” pero ya no seremos los mismos. La hegemonía sobre una nueva forma de construir las sociedades del capitalismo de la cuarta revolución industrial será ya no utopía, sino algo posible para miles de millones de hombres y mujeres en todo el planeta. La nueva normalidad estará preñada de certezas sobre la necesidad de repensar la casa, como escenario de vida, trabajo, educación, salud, seguridad y gobernabilidad. El mundo se nos hará incontrolable y la tranquilidad de lo que podemos moldear tendrá en la casa un espacio privilegiado. Luis Bonilla-Molina, Rebelión

– La Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer el plan más agresivo de estímulo financiero desde 2008, cuando comenzó la Gran Recesión. Por un lado, ha puesto los tipos de interés a cero y, por otro, realizará compras de activos en las bolsas por valor de 700.000 millones de dólares. La nueva bajada de tipos de interés no aporta casi nada. Por otro lado, gastarse 700.000 millones de dólares en comprar activos sí va a tener efectos inmediatos y muy claros: salvar el patrimonio de los grandes poseedores de acciones y bonos, es decir de las grandes empresas y de las personas más ricas del planeta. Juan Torres López, Rebelión

– Milicianos apoyados por Turquía, que son contratados para luchar en el territorio sirio, realizaron una protesta por el retraso del pago de sus salarios. De acuerdo con lo reportado el lunes por los medios locales, un grupo de milicianos del denominado Ejército Libre de Siria (ELS) se manifestaron en la ciudad de Tal Abyad en la provincia siria de Al-Raqa (norte) cerca de la frontera de Turquía. Estos elementos terroristas exigieron el pago de su servicio en el marco de la operación militar a gran escala que Ankara llevó a cabo en el norte de Siria desde 2019. Hispantv

– RT habló con el legendario inversor Jim Rogers sobre las consecuencias financieras del brote. Según Rogers, muchas personas sufrirán mucho, ya que los efectos de esta pandemia durarán mucho tiempo. Parece que nos dirigimos hacia «la peor crisis financiera de nuestras vidas» y «sabremos en unos cuantos meses.» Muchas industrias como las aerolíneas y los viajes van a sufrir. Las empresas con grandes deudas son especialmente vulnerables en este momento, y las que participan en el comercio internacional en particular tendrán serios problemas. «Algunos de ellos estarán en bancarrota». Las principales aerolíneas y compañías navieras probablemente serán rescatadas porque de lo contrario sería «vergonzoso para los países». RT

– Las autoridades de China han dado luz verde esta semana para que se inicien las primeras pruebas clínicas de una vacuna contra el coronavirus, informa Global Times. El nuevo compuesto diseñado para hacer frente al covid-19, ha sido desarrollado por un equipo de médicos del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), liderado por la epidemióloga Chen Wei. Las esperanzas de desarrollar una vacuna contra esta enfermedad fueron más alentadoras después de que experimentos realizados por científicos chinos indicaran que monos infectados a propósito con covid-19 desarrollaron una inmunidad efectiva tras el uso de un preparado experimental, recoge South China Morning Post. RT

– El Gobierno uruguayo anunció su apoyo al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) solo horas después de una conversación telefónica entre su presidente, Luis Lacalle Pou, y Donald Trump. Sputnik

