Noticias breves

En Chile ahora gobernará el empresario/golpismo

La victoria de Piñera, con nueve por ciento de ventaja ante Alejandro Guillier, representa un nuevo viro hacia la derecha en el país austral, y se suma a la lista de presidentes de corte neoliberal que están en el poder en América Latina.

El triunfo de la derecha en Chile, en opinión de los analistas, no representa una alteración importante en el desarrollo de la política chilena, principalmente porque el modelo neoliberal se ha aplicado de manera continuada inclusive en gobiernos que se consideran de centro izquierda en el país. Telesur

-De acuerdo al Informe sobre Desigualdad Global, la desigualdad se ha incrementado en prácticamente todas las regiones del mundo desde 1980. En 2016, el podio de los países menos igualitarios estaba formado por Brasil, 55% de los ingresos nacionales en manos del 10% más rico, e India, 55%. RFI

Con la mediación de Rusia e Italia se ha acordado reformar el principal órgano ejecutivo de Libia, el Consejo Presidencial, informa el periódico ruso Izvestia. Sputnik

-Los líderes de 25 países de la Unión Europea (todos los Estados miembros, excepto Dinamarca, Malta y el Reino Unido, que está por abandonar el bloque) firmaron el Pacto de Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en ingles), que estipula realizar más proyectos conjuntos de defensa y aumentar sus presupuestos militares, informa Reuters. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, calificó con elogios la iniciativa como “decisión histórica que convierte a la Unión Europea en un proveedor de seguridad creíble, a nivel mundial”. RT

Rusia ha enfatizado que no está lista para aplicar nuevas sanciones contra Corea del Norte y ‘estrangular’ económicamente al país asiático. HispanTv

-“China apoya la fundación de un Estado independiente de Palestina con soberanía total en base a las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital”, indicó el jueves el portavoz de la Cancillería china, Lu Kang, citado por la agencia local de noticias Xinhua. HispanTv

Rusia podría cortar cables submarinos esenciales para el comercio internacional e Internet de los países de la OTAN, advierte el jefe militar británico. HispanTv

-China ha desplegado en territorio sirio el cuerpo militar conocido como ‘Tigres Nocturnos’ para luchar contra los terroristas de EIIL (Daesh, en árabe). La campaña antiterrorista de China en la región de Guta Oriental, en la periferia de Damasco (capital), muestra que otra potencia mundial ha aceptado la postura oficial de Siria, Irán y Rusia respecto a la crisis del país árabe, publicó el jueves Sputnik. HispanTv

El Pentágono ha tenido que reconocer que casi 1.000 soldados estadounidenses se encuentran desplegados en Níger después de que cuatro militares murieran en un emboscada en octubre. RT

-Supermercados, restaurantes e incluso nuestras propias casas. Todos esos lugares son focos responsables de grandes desperdicios de comida, que terminan por acumularse y contribuir a la contaminación ambiental. Pero quizás jamás te imaginaste cuánta comida realmente derrochamos a nivel mundial: probablemente sea mucha más de la que piensas. Un reciente artículo publicado por The New York Times reveló que globalmente se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a un tercio de los alimentos que se cultivan en todo el mundo. Emol

José Rafael de La Hoz Villa fue asesinado con un machete. Este es el tercer campesino ultimado en menos de 24 horas. Telesur

Maduro acusa al jefe del Parlamento venezolano, Julio Borges, de instigar para que los europeos y estadounidenses impongan sanciones contra PDVSA.. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el sábado justicia “al máximo nivel” contra los “traidores de la patria”, entre ellos Borges, y les recriminó que con sus intrigas hacen daño al país. HispanTv

-El economista Paul Krugman, galardonado con el premio Nobel, comentó al diario Business Insider que el precio del bitcoin crece por el hecho de que nadie lo entiende y la gente está atrapada en el misterio de esta nueva tecnología. “El enigma consiste en que es una cosa de tecnología sofisticada que, en realidad, nadie entiende. Todavía no se ha demostrado que realmente sea útil para llevar a cabo transacciones económicas”, subrayó el analista. Krugman destacó que el bitcoin no se basa en nada. Sputnik

-Estados Unidos vetó este lunes un proyecto de resolución de la ONU que rechazaba la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y que contó con el apoyo del resto de los miembros del Consejo de Seguridad. Tras votar en contra del proyecto de resolución de la organismo la representante de EEUU señaló, “lo que hemos presenciado hoy aquí en el Consejo de Seguridad es un insulto. No lo olvidaremos”, dijo Haley, describiendo la medida votada por el resto de los miembros del cuerpo como “un ejemplo más de que Naciones Unidas hace más mal que bien en el tratamiento del conflicto israelo-palestino”. La Tercera

-Según acaban de confirmar varios medios, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed ben Salmán, que recientemente encabezó una represiva operación contra la corrupción en el reino, es el propietario de “la casa más cara del mundo”. Se trata del Château Louis XIV, un palacio construido en 2011 en la comuna francesa de Louveciennes, cerca de París. De acuerdo con The New York Times, la propiedad, de unos 5.000 metros cuadrados, fue adquirida por Mohamed ben Salmán por más de 300 millones de dólares en 2015, pero la identidad del comprador no se había revelado hasta ahora. RT

-El catedrático de Ecología de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM), Gerardo Ceballos, dijo este lunes que es urgente actuar para evitar la extinción de especies. “Lo que no se haga en las próximas dos décadas será inútil, la sexta extinción ya está en marcha”, señaló el ecólogo. Telesur

