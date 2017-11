Noticias breves

Seguridad de qué y de quiénes

-Desazón en cumbre del clima de la ONU: emisiones mundiales de CO2 aumentaron 2,0% en 2017. El Mostrador

-Diversos altos funcionarios del Partido Comunista de China preferirían creen en gurús, brujería y conceptos democráticos occidentales que confiar en “Marx y Lenin” y su propia organización política, escribió este jueves un alto cargo chino, quien advierte del peligro que representan esas personas. El nuevo jefe del Departamento de Organización del Partido Comunista de China y supervisor de las decisiones de personal, Chen Xi, ha acusado a algunos compañeros de “degradación” política y moral y de mirar hacia la religión y la superstición, según ha escrito en el periódico oficial de esa formación, People’s Daily. RT

-La ‘Advertencia de los científicos a la humanidad: segundo aviso’, firmada por 15.372 hombres y mujeres de ciencia provenientes de 184 países y publicada este lunes en la revista ‘BioScience’, ha pasado a ser considerada como la señal de alarma que mayor respaldo mundial haya obenido en el mundo del saber un artículo de revista. La deforestación, la pérdida de acceso al agua dulce, la extinción de especies y el crecimiento de la población humana son las principales causas de la preocupante situación en la que se encuentra la humanidad, se sostiene allí. RT

La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la producción del opio aumentó un 87 por ciento en comparación a las cifras del año 2016 en Afganistán. Telesur

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) está viviendo una de las crisis más graves de su historia después que un grupo de hackers le robara el código de las aplicaciones que el servicio de inteligencia utilizaba para “hackear” los dispositivos informáticos en diferentes partes del mundo, informa The New York Times (NYT). Cubadebate

-La BBC revela los detalles de un acuerdo que permitió a los militantes de EI, entre ellos prominentes miembros del grupo islamista y a sus familias, escapar de la ciudad siria. Algunos de esos combatientes se dispersaron por todo el país y más allá de sus fronteras. El Mostrador

El poder Electoral de Ecuador reconoce al mandatario del país, Lenin Moreno, como ‎presidente del partido Alianza País (AP), cargo que se le retiró.‎ HispanTv

La calificadora crediticia Standard & Poors (S&P) declara a Venezuela en default parcial, después de que no lograra abonar los intereses en dos bonos. HispanTv

-El consejero de Salud del cesado Gobierno catalán, Toni Comín, aseguró este martes que tras los acontecimientos de las últimas semanas el independentismo entendió que, para alcanzar su objetivo de ser un Estado al margen de España, aún queda un “largo camino” por recorrer. Sputnik

-Turquía tilda de ‘terrible’ el hecho de que EE.UU. y sus aliados kurdos se hayan apoderado de Al-Raqa tras haber ayudado a Daesh a huir de dicha ciudad siria. “Se suponía que la coalición de EE.UU., junto a las YPG (acrónimo en kurdo de las llamadas Unidades de Protección Popular), tenía que limpiar Al-Raqa del EIIL, pero ¡mirad lo que ha pasado! En lugar de limpiar la ciudad, ayudan al EIIL a huir con sus armas”, ha criticado este martes el primer ministro turco, Binali Yildirim, en un discurso. HispanTv

Con 366 votos a favor y 30 en contra, los legisladores estadounidenses aprobaron el lunes una resolución que declara no autorizada la asistencia militar que ofrece Washington a Riad para poder seguir adelante con su guerra contra los yemeníes. HispanTv

-Aumenta la brecha entre ricos y pobres: el segmento más rico concentra el 50,1 % de la riqueza global, mientras que el 70 % más pobre solo acumula el 2,7 %. El 1 % más rico del mundo ya concentra más de la mitad de la riqueza mundial. Pasó de tener el 42,5 % tras la crisis de 2008 al 50,1 % en 2017, según un estudio publicado este martes por el banco Credit Suisse que revela un mayor ritmo de la concentración en pocas manos y, por lo tanto, de la desigualdad. HispanTv

-El escándalo de sobornos de Odebrecht salpica, esta vez, al presidente de Perú al confirmar la estatal brasileña que financió su campaña electoral en 2011. Tengo la certeza de que sí recibió dinero de la compañía”, indicó el exdirector ejecutivo de Odebrecht, citado por el portal web IDL-Reporteros y otros medios locales. Asimismo, declaró que el actual mandatario peruano fue contratado como asesor de la constructora después del año 2005, tras su segunda etapa como ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). HispanTv

-El Ministerio ruso de Defensa publica imágenes que, asegura, son una ‘prueba irrefutable’ del apoyo de la coalición de EE.UU. a los terroristas de Daesh en Siria. Las fotografías difundidas este martes, tomadas por drones (aeronaves no tripuladas) rusos, supuestamente muestran cómo un convoy de terroristas del EIIL (Daesh, en árabe) retrocedía desde la ciudad de Abu Kamal rumbo al paso de Wadi al-Sabha, en la frontera sirio-iraquí, para evitar los ataques de la Aviación rusa y del Ejército sirio. HispanTv

Presidente Temer asegura que la economía de Brasil ha recuperado el rumbo. Xinhuah

-La llamada del funcionario de los Mossos de Escuadra (Policía regional catalana) al móvil del autor de la matanza, Yunes Abu Yakub, marroquí de 22 años, se realizó sobre las tres de la tarde del 17 de agosto desde una extensión de la centralita de una delegación del mencionado Cuerpo policial en Barcelona, según reporta este miércoles el periódico local Okdiario. Dos horas después, el sujeto en cuestión realizó un atropelló masivo con una furgoneta alquilada al recorrer durante 500 metros la transcurrida y céntrica calle de la Rambla barcelonesa. Un atentado que el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) se atribuyó su autoría. HispanTv

Medios de comunicación informan de que el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha sido detenido en una transición del poder sin violencia y su vida está a salvo. HispanTv

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, arremete una vez más contra su par colombiano por no vender medicamentos al país bolivariano. Las medicinas “no las compraremos en Colombia, Santos. Trágate tus medicinas, las estamos comprando en La India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína. HispanTv

Rusia y Venezuela firman un acuerdo para la reestructuración de la deuda venezolana RT

– La agencia rusa para la cooperación militar (FSVTS) corroboró el suministro de los misiles tácticos Iskander-E (SS-26 Stone, en la designación de la OTAN) a un país del norte de África. La prensa francesa informó recientemente que Argelia había adquirido cuatro sistemas Iskander-E, lo que dotaba a este país norteafricano de “una capacidad de ataque sin igual en la región”. Sputnik

El 13 de noviembre durante un banquete oficial Theresa May acusó a Rusia de “inmiscuirse en los asuntos de otros estados creando historias falsas” en los medios y en general tratar de “sembrar la discordia en Occidente”. “Así que tengo un mensaje muy simple para Rusia. Sabemos lo que está haciendo. Y no tendrá éxito”, declaró May. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia escribió un comentario adicional: “Sabemos lo que USTED está haciendo también. Querida Theresa, esperamos que algún día pruebe el vino tinto de Crimea #Massandra”, tuiteó en respuesta, acompañando el mensaje con una foto de May bebiendo una copa de vino durante el mismo banquete en el que hizo sus declaraciones. Sputnik

El tema de la ideología está a la orden del día: ideología de género, política, económica, religiosa etc. Intentemos poner en claro esta cuestión. Todo el mundo tiene una determinada ideología. Es decir, cada uno se hace una idea (de ahí ideología) de la vida y del mundo. Tanto el vendedor de palomitas de maíz de la esquina como la persona que atiende el teléfono o el profesor universitario. Es inevitable, porque somos seres pensantes con ideas. Querer una escuela sin ideología es no entender nada de ideología. Cada grupo social o clase proyecta una ideología, una visión general de las cosas. La razón es que la cabeza piensa a partir de donde pisan los pies. Si alguien tiene los pies en la favela, tiene una cierta idea del mundo y de la sociedad. Si alguien tiene los pies en un apartamento de lujo junto a la playa, tiene otra idea del mundo y de la sociedad. Conclusión: no solo el individuo, sino también cada grupo social o clase, elaboran inevitablemente su visión de la vida y del mundo a partir de su lugar social. Leonardo Boff, Rebelión

-Ecuador: ¿Hacia dónde se dirige el partido gobernante? Alianza PAIS atraviesa una crisis interna que se ha profundizado en las últimas semanas. Las divisiones afectan a la bancada oficialista en la Asamblea Nacional y en otras instancias. RT

-El Gobierno de Bagdad considera que la región del Kurdistán ‘anuló’ su referendo separatista tras señalar que aceptará el fallo del Tribunal Supremo. HispanTv

-El presidente de Francia, Emmanuel Macron, invita a su país al primer ministro de El Líbano, Saad Hariri, junto con su familia. “Después de hablar con el príncipe heredero saudí, Mohamad bin Salman, y el primer ministro libanés, Saad Hariri, el presidente ha invitado a Saad Hariri y su familia a Francia”, ha anunciado hoy miércoles el Palacio del Elíseo a través de un comunicado. HispanTv

El expresidente de Ecuador Rafael Correa critica el fallo judicial que manda a juicio al vicepresidente Jorge Glas por delitos en la trama de Odebrecht. “Los funcionarios de Odebrecht que durante años dirigieron toda una maquinaria de corrupción en nuestra Patria, han sido sobreseídos. Mientras tanto el vicepresidente, sin prueba alguna, se halla detenido”, se lee en un mensaje de Correa en la red social Twitter. HispanTv

-El presidente francés considera que sus pares de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, ponen en peligro ‘los valores occidentales’. Reconoce a Trump y Putin como amenazas para valores supuestamente occidentales como la tolerancia y la apertura. Pese a tal señalamiento, el presidente francés insta a los países europeos a no aislar a EE.UU. y Rusia, argumentando que tal decisión acarrearía consecuencias desfavorables para Europa. HispanTv

Venezuela: El diálogo entre el Gobierno y la oposición quedó pospuesto para diciembre. Tras una reunión preparatoria llevada a cabo este jueves, se prevé que las partes vuelvan a sentarse frente a frente en menos de un mes. RT

Rusia veta en la ONU el proyecto de resolución sobre Siria de EE.UU. y retira su propuesta para extender las pesquisas sobre ataques químicos en el país árabe. Además de Rusia, Bolivia se han opuesto al proyecto de resolución, China y Egipto se han abstenido de votar y otros 11 miembros la han apoyado. HispanTv

