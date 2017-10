Noticias breves

Lunes 30

Directrices extranjeras en Venezuela

Estados Unidos alaba lo que llama esfuerzos del Grupo de Lima ante el ‘deterioro’ de la situación de Venezuela. “Damos la bienvenida a todos los esfuerzos en apoyo del pueblo venezolano en su lucha por garantizar un futuro más democrático, pacífico y próspero”, ha dicho este sábado en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert. El jueves, los cancilleres de 12 países americanos que integran el Grupo de Lima —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú— acordaron solicitar a las Naciones Unidas que atiendan la situación en Venezuela. También ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a unirse al Grupo de Lima y a EE.UU. para ‘oponerse’ al Gobierno de Nicolás Maduro. HispanTv

Rusia insta al eje imperial a abandonar la política que condujo a Venezuela a la violencia, en momentos en que en el país se está estableciendo la paz. La representante del Ministerio ruso de Exteriores rechazó en particular toda acción que busque frenar el proceso de diálogo impulsado por el Gobierno presidido por Nicolás Maduro, iniciado en septiembre. HispanTv

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que la oposición venezolana no debe participar en las elecciones municipales porque carecen de ‘garantías’. HispanTv

La víspera, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la realización de dichos comicios para la elección de 335 alcaldes, en los cuales algunos de los partidos de la MUD y de la oposición en general ya toman decisiones si participarán o no en ese proceso, según el diario Últimas Noticias. De acuerdo con el medio privado, la organización Avanzada Progresista, cuyo líder es Henri Falcón, ratificó que presentará sus candidatos. El partido Voluntad Popular, inseparable a su práctica de desconocimiento de la vía democrática para resolver los diferendos políticos, anunció que no asistirá a los referidos comicios. Igual decisión tomó La Causa R, cuyo secretario general, José Ignacio Guédez, exigió también la reestructuración de la MUD aunque lo pidió de manera diligente. Esta vez de manera más cautelosa, Henry Ramos Allup, dirigente tradicional de Acción Democrática- partido de oposición que más ganó con las regionales- conminó a sus correligionarios a expresarse al respecto. A través de un vocero, Un Nuevo Tiempo no descartó la presentación de aspirantes para alcaldes pero confirmó que evalúan las condiciones del proceso para afinar una decisión final. Mientras, el partido Primero Justicia (PJ) reveló que analiza una actitud positiva ante el nuevo proceso electoral, no sin su acostumbrado ataque contra la probada transparencia de la organización de estos eventos democráticos en Venezuela, al exigir que existan garantías. PL

El dirigente vitalicio de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, amenazó hoy a los miembros de su partido que decidan postularse para las elecciones municipales de diciembre en Venezuela. El secretario general de los adecos indicó a la prensa que los dirigentes de AD que materialicen esas intenciones quedarían ‘autoexcluidos’ de la organización política, pues, según Ramos Allup, ‘no es viable’ la participación del partido blanco en la elección de los 335 alcaldes. PL

Las fuerzas armadas de China deben dar pasos sólidos hacia un ejército fuerte cuando el socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva época, dijo Xi Jinping, secretario general del XIX Comité Central del Partido Comunista de China. Xinhua

—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy una emergencia nacional de salud pública por el abuso de opioides en Estados Unidos y prometió “construir un muro” para enfrentar el creciente azote. Xinhua

—Uno de cada diez niños en todo el mundo se ve forzado a trabajar, pese a no haber cumplido aún la edad mínima legal para ocupar un puesto de trabajo. HispanTv

El director general de las fuerzas de seguridad para el interior en la Franja de Gaza sobrevivió a un atentado cometido contra el vehículo en el que viajaba en el centro de la Franja de Gaza. Sputnik

Cinco muertos, dos desaparecidos y más de 8.000 personas han sido afectadas por las intensas lluvias registradas en Nicaragua por el desborde de ríos y quebradas. Telesur

El Consejo de Estado de Colombia declaró este jueves a la Policía y el Ejército Nacional culpables del asesinato de los hermanos Reyes Gordillo, ejecutados en octubre de 2011 por grupos paramilitares por pertenecer al Partido Comunista y la Unión Patriótica. Telesur

—La portavoz oficial del Ministerio para Asuntos Exteriores de Rusia emitió un comunicado este jueves donde apoya que Venezuela haya resuelto la confrontación política interna con respeto y bajo la legislación existente, “sin la intervención destructiva del exterior”. Telesur

El Parlamento Catalán acaba de aprobar la Declaración de Independencia de Cataluña, la cual implica el inicio de un proceso constituyente y la votación por una República Catalana. Cubadebate

Ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto: “Hungría no puede apoyar el deseo de integración [en la organización] de Ucrania, por lo tanto vetó la convocación de una cumbre OTAN-Ucrania en diciembre”, dijo el ministro. Recalcó que Budapest está en contra de la ley ucraniana de educación, que según los húngaros no respeta los derechos de las minorías nacionales. Sputnik

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, disuelve el Parlamento catalán y convoca elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. HispanTv

—Hamad bin Yasim Al Thani, el expremier de Catar (2007-2013) reveló que se reunió con el ya fallecido rey saudí Abdolá bin Abdulaziz Al Saud (1942-2012) en Riad, capital saudí, y recibió órdenes para el derrocamiento de Al-Asad. En una entrevista televisiva concedida el miércoles y publicada el viernes, Hamad bin Yasim añadió que le explique a Abdulaziz la situación en Siria y “él me dijo que nosotros estamos con ustedes” y otorgó a Doha la misión, que además recibía la “luz verde” de Estados Unidos y Turquía. HispanTv

—Acuerdo Mercosur-UE “tiene todos los componentes del viejo pacto colonial”. Esta semana el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, reconoció públicamente que Venezuela fue suspendida del Mercado Común del Sur (Mercosur) porque era “un factor de obstáculo”en las negociaciones que el bloque está llevando adelante para establecer un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE). Para el periodista y analista internacional Julián Aguirre, radicado en Venezuela, “declaraciones de ese tipo” se inscriben en el mismo sentido que el “intercambio reciente que tuvo Mauricio Macri con la administración de EE.UU., en el cual él dio su palabra de comprometerse a ejercer mayor presión” sobre la República Boliviariana. También los pronunciamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “en los que reprende a la oposición por participar en las elecciones y dar legitimidad a la institucionalidad venezolana”. RT

—Irak se niega a extraditar a la ‘Bella de Mosul’ a Alemania y se plantea ejecutarla. La adolescente alemana de 16 años, capturada en julio pasado, puede enfrentarse a la pena de muerte por haberse unido al Estado Islámico. Los diplomáticos alemanes han solicitado su extradición para que sea juzgada en Alemania, pero Irak se negó, según una fuente de seguridad de la nación europea, que indicó que la ausencia de un acuerdo bilateral sobre extradiciones está exacerbando la situación. RT

—EEUU organiza una coalición para la salida de Asad tras ataque químico en Siria. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, instó este jueves a una salida de Bashar al Asad del gobierno en Siria tras un supuesto ataque químico, luego de haber apoyado hace una semana su permanencia en el poder. El nuevo Herald

—Stoltenberg: “Los países de la OTAN están al alcance de los misiles norcoreanos”. El secretario general de la OTAN afirma que la alianza está resuelta a contraatacar de ser necesario, y subrayó la necesidad de presionar a Pionyang con sanciones. RT

Alexei Pushkov, ha comentado en una entrevista a RT que está convencido de que “EE.UU. contribuyó al establecimiento del Estado Islámico” en Siria. Hoy en día hay una gran coalición que incluye al Reino Unido, EE.UU., Rusia, Irán, Hezbolá y Turquía que lucha contra los yihadistas en Siria, pero antes EE.UU. y varios de sus aliados en Oriente Medio intentaron usar al Estado Islámico para lograr el derrocamiento de Bashar al Assad en Damasco, afirma Pushkov. RT

El presidente de la región del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, ha anunciado este domingo que no alargará su mandato. HispanTv

—La población de ancianos de China está aumentando con rapidez, y alcanzará una cifra estimada de 400 millones para el año 2035, de acuerdo con expertos. Xinhua

—La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, denunció duramente el sábado a un funcionario del ente internacional que instó a aplicar sanciones económicas contra Israel y publicó un informe en el que pide una mayor presión internacional para poner fin a la ocupación ilegal israelí en los territorios palestinos. Se trata del profesor canadiense de Derecho Michael Lynk, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) sobre la situación en la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza.

Atacan al parlamento del Kurdistán iraquí tras renuncia de Barzani. Los partidarios del presidente del Kurdistán iraquí han atacado el parlamento de esta región, informan medios locales. HispanTv

—La ciudad de Al Raqa será considerada una urbe ocupada mientras en ella no entren las tropas del Ejército sirio, informó este domingo la agencia SANA citando una fuente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria. Sputnik

El Partido Comunista de China (PCCh) todavía enfrenta una situación “desalentadora y complicada” en sus esfuerzos por una gobernación limpia y el combate a la corrupción, según un informe del órgano de control disciplinario del Partido. Xinhua

China expresó el lunes su apoyo al esfuerzo del gobierno español de mantener la unidad nacional después de que el parlamento regional catalán declarase la independencia el viernes. Xinhua

El Reino Unido debe marcar el centenario de la Declaración de Balfour con el reconocimiento de Palestina como Estado, dice una política británica. En una entrevista concedida este lunes al portal Middle East Eye, Emily Thornberry, que preside la comisión de Relaciones Exteriores del opositor Partido Laborista (PL), ha considerado que el 100º aniversario de la ocupación palestina es el momento apto para que la primera ministra británica, Theresa May, reconozca “oficialmente” a Palestina como un Estado independiente y soberano. HispanTv

—“¿Por qué Washington nos castiga?”: Exlíder del Kurdistán iraquí acusa a EE.UU. de traición. EE.UU. no ha respaldado a los kurdos, que fueron sus aliados más cercanos en la lucha contra los terroristas del Estado Islámico, y ha permitido a Bagdad utilizar las armas estadounidenses en su ataque contra Kurdistán, dijo Masoud Barzani, el expresidente del Kurdistán Iraquí, después de renunciar a su puesto. RT

—En los próximos meses finalizará la primera etapa de la integración entre el sistema de pagos nacional de Irán y el banco ruso Mir Business Bank. La próxima etapa de integración consistirá en la “convergencia del sistema de pagos de Irán con las redes internacionales”. Sputnik

—Documentos JFK: CIA consideró explotar bombas en Miami para culpar a Cuba. La promesa de Donald Trump a principios de semana de finalmente develar el misterio del asesinato de John F. Kennedy desclasificando una serie de documentos secretos ha resultado en una gigantesca tomadura de pelo. Los National Archives finalmente hicieron público sólo una fracción de los documentos JFK. Tim Elfrink, Cubadebate

Un sondeo realizado a finales de este mes en Alemania revela que un 43 por ciento de las mujeres y un 12 por ciento de los hombres admite haber sufrido alguna vez de acoso sexual, de acuerdo con datos de la encuestadora británica YouGov. Cubadebate

—Canciller por reunión entre Bachelet y Presidente Moreno: “Se puede hablar de una nueva etapa en la relación con Ecuador”. La Tercera

—Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente Donald Trump, y su ex socio Rick Gates se enfrentan al cargo de “conspiración contra Estados Unidos”, entre otros, en la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, según el escrito de acusación divulgado hoy. El escrito de acusación hecho público hoy detalla que los cargos contra Manafort y Gates incluyen “conspiración contra Estados Unidos” y “conspiración para lavar dinero”, así como realizar “declaraciones falsas y engañosas” y no presentar información financiera y de cuentas bancarias en el extranjero.

—Aunque se desconoce cuál es el motivo del viaje, algunos medios de comunicación apuntan que tanto Puigdemont como los miembros del Govern podrían solicitar asilo político a Bélgica. Telesur

—La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell anunció la anulación de la reunión de la Mesa de la Cámara prevista para el próximo martes, argumentado para ello que el Parlament “ha sido disuelto”. Este movimiento implica de hecho que la institución acata las medidas impuestas por el gobierno central en virtud del artículo 155. Cubadebate

—Los datos no verificados del informe ONU-OPAQ sobre el supuesto ataque químico en la ciudad de Jan Sheijun provocan dudas sobre la imparcialidad de estos organismos, comunicó a Sputnik el profesor emérito de Ciencia, Tecnología y la Política de la Seguridad Nacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Theodore Postol. “La información que estoy proporcionando contiene pruebas convincentes y no anticuadas de que la investigación de la ONU y la OPAQ de este caso fue profundamente errónea y parcial”, dijo Postol, quien llevó a cabo su propia investigación independiente. Sputnik

Rusia no replegará todas sus fuerzas de Siria una vez finalizado el conflicto, sino mantendrá un contingente militar para asegurar la paz, según un funcionario. HispanTv

Me gusta: Me gusta Cargando...