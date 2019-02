Noticias breves

Iniciativas a la consideración del poder profundo occidental

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le propuso a la Asamblea Nacional Constituyente que convoque unas elecciones parlamentarias este mismo año con el fin de renovar la Asamblea Nacional. Sputnik

Maduro ha abogado por apoyar la iniciativa de México, Uruguay, Bolivia y de la Comunidad del Caribe (Caricom) para iniciar un diálogo que permita la paz de la nación y él ha afirmado que está “listo para hablar”. Hispantv

“Uruguay y la UE organizarán el jueves 7 de febrero la primera reunión del grupo internacional de contacto para Venezuela, el encuentro se realizará en Montevideo a nivel de ministros”, indica un comunicado emitido a nombre de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Sputnik

-Un equipo de científicos de la NASA descubrió una gigantesca cavidad en el glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental. Según el informe del organismo, el agujero, del tamaño de Florida y 300 metros de altura, es una prueba de que el peligroso glaciar —que es responsable de casi 4% del aumento del nivel del mar— se está derritiendo. Sputnik

-El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, denuncia que los sectores de la oposición han ofrecido el 50 % de la industria petrolera del país a EE.UU. “La oposición quiere poner en venta todos los recursos del pueblo venezolano, le ofrecieron el 50 % de la industria petrolera a Estados Unidos”, advirtió el también presidente de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Hispantv

-Italia anunció que no reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para evitar que en el país suramericano ocurra “el mismo error” cometido en Libia. El subsecretario italiano de Asuntos Exteriores, Manilo Di Stefano, explicó que su partido antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la ultraderechista Liga —que gobiernan juntos en Italia— optaron por la abstención en la votación del Parlamento Europeo (PE) sobre Venezuela, porque están en contra de determinar la política en un país tercero. Hispantv

-Un líder social fue asesinado este jueves en el municipio San José de Uré, Colombia, quien días atrás había manifestado su interés por aspirar a la Alcaldía de esta localidad, ubicada al sur de Córdoba. Telesur

-El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, confirmó que son los Estados de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad quienes reconocen al presidente Nicolás Maduro como mandatario constitucional y legítimo de Venezuela. A través de su portavoz, Stephane Dujarric, el funcionario rechazó posicionarse a favor de los intereses del diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, quien se autoproclamó “presidente encargado” en un acto inconstitucional el pasado 23 de enero. Telesur

¿Cómo se imagina la Tierra en 100 años si no empezamos a cambiar las cosas?

Si no hacemos nada, la Tierra en 100 años será un lugar inhóspito: no tendríamos combustibles fósiles, ni agricultura sostenible, no tendríamos agua potable, no podríamos ir a pescar porque no habría peces, ni tantas plantas, por lo que el aumento del dióxido de carbono haría que la temperatura media del planeta fuera mucho más alta. Entrevista a Albert Martínez, La Vanguardia. Rebelión

-El capitalismo mundializado en este planeta translimitado ha intensificado los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales y explotación de trabajo humano. Instrumentos financieros, deuda, compañías aseguradoras, y todo un conjunto de leyes, tratados internacionales y acuerdos constituyen una verdadera arquitectura de la impunidad que allana el camino para que complejos entramados económicos transnacionales, apoyados en gobiernos a diferentes escalas, despojen a los pueblos, destruyan territorios, desmantelen las redes de protección pública y comunitaria que existan, y criminalicen y repriman las resistencias que surjan. Este es el fascismo territorial que, dice Boaventura Souza Santos, establece fronteras internas y externas que separan a quienes están dentro de quienes son población sobrante. Un fascismo que se esconde detrás de una democracia vaciada. Yayo Herrero

-Estudio científico concluye que la “masacre” de los colonizadores en América alteró la temperatura de toda la Tierra. Esa es la conclusión de un grupo de científicos del University College de Londres (Reino Unido). De acuerdo con los investigadores, la alteración que provocó el asentamiento europeo en el continente americano llevó al abandono de una enorme superficie de tierras agrícolas que fue ocupada por árboles de rápido crecimiento y otro tipo de vegetación. Esto quitó suficiente dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera como para que, con el tiempo, se enfriase el planeta. Se trata de un período de enfriamiento al que los libros de historia a menudo llaman la “Pequeña Edad de Hielo”. Según las estimaciones de este grupo de científicos, a finales del siglo XV vivían en América 60 millones de personas (aproximadamente el 10% de la población mundial), que se redujeron a solo 5 o 6 millones en un período de cien años. BBC Mundo, El Mostrador

-Estados Unidos busca abandonar todas sus responsabilidades internacionales, incluido en la esfera del desarme, ecología y protección de patrimonios, denunció hoy la vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova. Pese a los motivos dados en su anuncio de esta jornada para una salida del Tratado de Armas Nucleares de mediano y corto alcance (INF), en realidad se trata de un plano global de Estados Unidos para abandonar todos sus compromisos internacionales, comentó. De su lado, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó la decisión de Estados Unidos y llamó a mantener el INF que en su momento evitó, afirmó, convertir a Europa en un campo de batalla. PL

-El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a Venezuela este viernes y sostuvo una reunión con su homólogo, Nicolás Maduro. Durante el encuentro, Evo Morales reiteró su respaldo y apoyo al presidente venezolano ante las amenazas golpistas promovidas desde Washington y que han sido condenados por Gobiernos y movimientos sociales a lo largo del planeta. Telesur

-El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que la ciudad fronteriza con Venezuela, Cúcuta, será un centro de acopio de ayuda humanitaria para el país vecino, tal como anunció más temprano el líder opositor venezolano, Juan Guaidó. Sputnik

-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha aseverado este sábado que en respuesta a la retirada de EE.UU. del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) Moscú también suspende sus obligaciones en el marco del acuerdo. “Procederemos de la siguiente manera: nuestra respuesta será equivalente. Los socios estadounidenses han anunciado que suspenden su participación en el tratado, y nosotros la suspendemos”, ha indicado el líder ruso. RT

-Putin aprueba el desarrollo de un misil supersónico de medio alcance tras la retirada de EE.UU. del tratado INF. RT

-EE.UU. muestra preocupación por la presencia de miembros del movimiento Hezbolá en el Gobierno recién formado de El Líbano. Hispantv

-China se opone a la salida de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, siglas en inglés) con Rusia, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Geng Shuang. Xinhua

-El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que solo cooperará con el Gobierno de Maduro en envío de ayuda, y alerta a EE.UU. por su postura golpista. El director de operaciones globales del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Dominik Stillhart, subrayó el viernes que el envío de cualquier tipo de ayuda a Venezuela sólo sería posible con el consentimiento del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, reelegido constitucionalmente en las elecciones de mayo de 2018. Hispantv

-Después de Francia, la ciudad alemana de Stuttgart ha llegado a ser escenario de manifestaciones protagonizadas por los “chalecos amarillos”. Decenas de cientos de “chalecos amarillos” alemanes se congregaron el sábado en la ciudad de Stuttgart para protestar en contra del plan del Gobierno de Berlín para prohibir la circulación de viejos automóviles que funcionan con diésel, un plan que entró en vigor desde el primer día del mes de enero. Hispantv

-“¡Si queremos paz, preparémonos para defenderla!”: Maduro anuncia la inclusión de los milicianos en la FANB. Los dos millones de ciudadanos que se prepararán en las milicias populares formarán parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con el presidente venezolano. RT

-Bolton advierte a los empleados del Banco Central venezolano del riesgo que corren si no aceptan la amnistía de Guaidó. RT

-El Ministerio de Defensa ruso publicó una imagen de una planta de la corporación militar estadounidense Raytheon, que comenzó hace dos años los preparativos para fabricar misiles proscritos por el Tratado INF. Cubadebate

-El relator especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Idriss Jazairy, rechazó el jueves las sanciones económicas impuestas a Venezuela a través de la compañía estatal Pdvsa. Según las palabras de Jazairy estas sanciones pueden llevar a serios problemas de acceso a alimentos y medicinas. “Me preocupa especialmente escuchar los informes de que estas sanciones están dirigidas a cambiar el Gobierno de Venezuela”, dijo Jazairy, recalcando la importancia de no utilizar ningún tipo de medida, sea económica o militar, para buscar el cambio de un Gobierno de un Estado soberano, menos todavía uno democráticamente electo como el del presidente constitucional Nicolás Maduro. Telesur

-“Guaidó anunció centros de despliegue de ‘ayuda humanitaria’ en Cúcuta, Brasil e isla del Caribe. Grave provocación en marcha como pretexto para agresión militar en Venezuela”, publicó el canciller cubano en su cuenta oficial de Twitter. Además, llamó a proteger a América Latina de la “intervención imperialista” que es un “ataque a la soberanía de la región”. Sputnik

-El Gobierno de Canadá ha decidido negar la acreditación de un grupo de periodistas del canal TeleSUR para la reunión del autodenominado Grupo de Lima este 4 de febrero en Ottawa, convocada en torno a la actual situación en Venezuela. RT

-Crisis en Venezuela: España, Reino Unido, Austria y Suecia reconocen a Juan Guaidó como presidente “encargado”, el Mostrador

-La política estadounidense de acoso y derribo de Nicolás Maduro tiene en lo geopolítico un segundo destinatario principal, China. La crisis que vive Venezuela actualmente no solo obedece a causas endógenas sino que escenifica un exacerbado pulso que enfrenta a EEUU con el gigante oriental. En América Latina y el Caribe, Washington ha pasado de la observación atenta a la confrontación abierta con Beijing a la vista de su creciente presencia en la zona. En Venezuela, la Casa Blanca envía un contundente mensaje a Beijing y plantea una severa advertencia a los países de la región. Xulio Ríos, Rebelión

-La Unión Europea ha fracasado en aprobar una declaración común de apoyo que buscaba reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. “No habrá declaración común”, han informado este lunes las fuentes diplomáticas después de que Italia haya bloqueado una posición conjunta de la Unión Europea (UE) de reconocimiento del autoproclamado mandatario interino. Italia ha bloqueado un borrador de declaración que habría dejado claro que el reconocimiento es una prerrogativa nacional. Hoy lunes, España, Francia, el Reino Unido, Alemania, Suecia, Austria, Portugal y Dinamarca reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario del país bolivariano hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Durante reuniones informales de los ministros comunitarios de Exteriores que se desarollaron los pasados jueves y viernes en Bucarest (Rumanía), quedó patente el rechazo de algunos Estados miembros del bloque comunitario, entre ellos Italia, que vetó la declaración para reconocer a Guaidó. Hispantv

-Una fuerte campaña en redes sociales, un discurso anticorrupción y una perspectiva ideológica deliberadamente difusa. Con esos pilares sustentó su campaña presidencial Nayib Bukele, exalcalde de la capital de El Salvador, que este domingo se impuso en primera vuelta con más del 50% de los votos, rompiendo con décadas de bipartidismo y dejando muy atrás a sus adversarios. Este exmilitante del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), expulsado de esa organización, se alió con la Gran Alianza Nacional (Gana), que se autodefine como un “movimiento plural de derecha” y es una escisión del histórico partido conservador salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Así, con 37 años, será el mandatario más joven de la historia salvadoreña. RT

-El jefe del Poder Judicial de Irán enfatiza que la República Islámica jamás aceptará las “condiciones humillantes” de Europa para aplicar el mecanismo Instex. En una reunión con las autoridades judiciales del país, el ayatolá Sadeq Amoli Lariyani ha criticado este lunes el mecanismo europeo, llamado Instex (acrónimo en inglés de Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales), con el argumento de que este sistema es solo para el suministro de alimentos y medicamentos, y no para las transacciones monetarias. Hispantv

Me gusta: Me gusta Cargando...