NO TODO EL MUNDO PUEDE PRESUMIR DE TENER UNOS PADRES ANARQUISTAS

Mi padre natural fue la imagen misma del derrotado. Algo tuvo que ver el hecho de verse obligado a hacer la guerra temiendo a los que odiaban. La emigración me llevó a conocer derrotados que no se resignaban, al menos no del todo. Entre ellos tuvo un papel aparte Francesc Pedra, que me repetía que “yo era como su hijo” Militante integral, hijo y hermano de anarquistas, Pedra se educó en las filas de la CNT, sindicato al que se afilió tempranamente en el ramo del vidrio. No en vano, huérfano de padre y madre desde los 9 años, fue uno de los protagonistas de la huelga de los niños que tuvo lugar en la Cristalería Planell de Barcelona, en 1925, o sea en plena dictadura de Primo de Rivera. Tenía 11 años, y su hermano mayor, conocido como el “Cojo de Sants”, no salía de su casa sin su 9 largo, la pistola con la que tantos anarquistas defendían su vida de los pistoleros del llamado Sindicato Libre, sobre ello se ha escrito, especialmente Dolors Marín, pero podrían haberlo hecho otra mucha gente que en los sesenta-setenta pasó por su casa, una pisito minúsculo situado en una calle que había sido una riera natural.