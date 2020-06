Mujeres por el Agua reunirá a cantantes de América Latina en Festival online este sábado 13 de junio

Radio del Mar

«Porque tener el derecho a acceder al agua es una cuestión esencial para construir una vida digna y justa para todos los hombres y todas las mujeres y disidencias que viven en el país. Sin excepción».

Perotá Chingó, Lila Downs, Li Saumet de Bomba Estéreo, Francisca Valenzuela, Pascuala Ilabaca, Javiera Parra, Mariel Mariel y Ana Tijoux participarán en esta iniciativa.

Con el objetivo de lograr garantizar el acceso al agua para todas las personas de nuestro país, el próximo sábado 13 de junio a las 17 horas se realizará el Festival Suelta el Agua donde las voces de mujeres como Perotá Chingó, Lila Downs, Li Saumet de Bomba Estéreo, Francisca Valenzuela, Pascuala Ilabaca, Javiera Parra, Mariel Mariel y Ana Tijoux, estarán entregando su música para amplificar al mundo el llamado a soltar el agua en Chile

«En Greenpeace estamos llevando una campaña donde pedimos a la gente que firme en www.sueltaelagua.cl para hacer un llamado a las autoridades a que suelten el agua a todas las personas que no tienen este vital elemento. En Chile el derecho humano al agua no se reconoce ni garantiza. En una pandemia como la que estamos viviendo el agua salva vidas y en este momento hay al menos 350 mil personas que no tienen agua suficiente ni para poder lavarse las manos en pleno coronavirus», explicaron desde la organización ambientalista.

Suelta el Agua Fest, está a cargo de la productora feminista La Matria, la organización ambientalista Greenpeace y su campaña www.sueltaelagua.cl y el medio digital Súbela, quienes se unen para la realización de este evento.

Soledad Acuña, vocera de Greenpeace, explicó que: «En una sociedad liderada principalmente por hombres en las estructuras de poder político y económico, las mujeres se levantan para reclamar el cuidado de la vida y la salud para todos y todas. Porque tener el derecho a acceder al agua es una cuestión esencial para construir una vida digna y justa para quienes viven en el país. Sin excepción».

Desde la productora La Matria, Belén Villagra comentó sobre la motivación por el tema del agua: «La nefasta privatización de los derechos de agua en Chile no sólo ha llevado a vulnerar un derecho fundamental de las personas. Como es costumbre en los sistemas de organización jerárquica, hay discriminación a las mujeres, quienes finalmente tienen muy bajo poder sobre la toma de decisiones en el tema y claro, se llevan el trabajo más duro que es administrar la escasez de agua en las labores domésticas. Para nosotras como la Matria es muy relevante estimular desde el arte esta reflexión profundamente feminista y sabemos que el feminismo es capaz de lograr los cambios que se propone».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...