Ministra Cubillos deja plantada a Comisión de Educación de la Cámara de Diputados

La ministra de Educación estaba citada a comisión especial que pretendía mediar en el conflicto entre el Colegio de Profesores y el Mineduc. La presidenta de la Comisión de Educación junto a otros integrantes de la instancia manifestaron su molestia por la insistencia de la ministra Cubillos

Para este miércoles a las 9:00 horas estaba convocada una sesión especial de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que tenía como objetivo mediar en el conflicto entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, el que tiene a miles de docentes del país en paro hace diez días.

Sin embargo, a la cita no llegó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien había sido citada a la instancia.

“Los profesores ya están en un espacio de trabajo con el Gobierno, pero la ministra no está participando de esos espacios de trabajo. Nos llegó un correo pasadas las 10 de la noche de ayer (martes), cuando los trabajadores del Congreso ya no podían verlo, pese a que nosotros, más allá de las 21:30 estuvimos con el subsecretario y con la ministra. Es decir, se nos pudo haber informado y no fue así. Por lo tanto, hicimos la sesión igual y la utilizamos para avanzar en el proyecto de estatuto de los profesionales de la Educación que ayer la Cámara aprobó unánimemente”, explicó la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, presidenta de la Comisión de Educación.

“Los diputados de derecha dicen acá que la ministra se ha sentido ofendida por distintos dichos de diputados de oposición, por lo tanto, la ponen en posición de víctima. Sin embargo, lo que nosotros hemos expresado son distintas posiciones políticas. No la victimicen porque no es necesario. Además, es errado tomar el camino de la ministra y defender que ella no dialogue hace mucho tiempo con el Congreso. Su ausencia es un hecho que demuestra una vez más que la ministra no quiere dialogar con nosotros”, agregó la parlamentaria del Partido Comunes.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC) señaló que “hemos tenido una ministra ausente, esto ya no es nuevo, que la ministra no asista a la Comisión de Educación en reiteradas oportunidades, pero hoy, además, solicitándoles a los profesores que no vengan a la sesión convocada y acordada en este Congreso para discutir los problemas de la educación con los profesores y el Ministerio de Educación. Entonces ¿qué pretende la ministra? Porque con los profesores no se ha sentado”.

Sobre los dichos de parlamentarios de oposición que acusaron supuestas ofensas a la ministra, la parlamentaria comunista indicó que “a mí me preocupa, porque utilizar las diferencias políticas como supuestas ofensas para justificar la inasistencia de un ministro de Estado, me parece peligroso, porque el día de mañana cualquier ministro de Estado puede decir ‘no voy a conversar con el poder legislativo porque no me gustó lo que se dijo sobre mí’. Y eso es inaceptable, porque la democracia consiste en tener diferencias políticas. Y cuando se expresan esas diferencias políticas la idea es que se dialogue y se llegue a acuerdo. A mí me preocupa por la señal poco democrática que se ha dado el día de hoy y espero que la ministra en ese sentido pueda recapacitar”.

Finalmente, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, también manifestó su molestia por la inasistencia de la ministra. “Nos dejó plantados”, denunció el legislador de Convergencia Social.

A su vez, criticó a Cubillos por lo que ha sido, según el diputado, un intento de “instrumentalizar el Ministerio de Educación”, instándola a “poner en primer lugar la preocupación por la educación de los niños y niñas de Chile. Ya se acabó el momento de la polarización, es hora de sacar adelante propuestas”.

