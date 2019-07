Minera Escondida deberá reincorporar a trabajadoras que despidió por afiliarse a sindicato

Por El Diario de Antofagasta

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de nulidad presentado en contra la sentencia que rechazó la denuncia por despido antisindical deducido por trabajadoras de la empresa Minera Escondida Limitada.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Óscar Clavería Guzmán, Myriam Urbina Perán y el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada– anuló la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta y, en sentencia de reemplazo, acogió la denuncia y ordenó a la empresa el pago de una multa de 100 UTM a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la reincorporación de las recurrentes .

“el despido o el término de la relación laboral de las trabajadoras, no amparado por fuero laboral se llevó a efecto en represalia de su afiliación sindical, o participaciones en actividades sindicales o negociaciones colectivas regladas o no regladas, por lo que el despido no produce efecto y en cumplimiento del artículo 495 del mismo Código, debe retrotraerse a la situación inmediatamente anterior”, indica la resolución.

Asimismo indica que “el infractor debe adoptar, para reparar las consecuencias de esta vulneración la reincorporación de las denunciantes a las labores habituales que desarrollaban, sin que haya solución de continuidad, entre el día que se llevó a efecto el término de la relación laboral y la oportunidad que se incorporen al trabajo, debiendo el empleador pagar todos los haberes que se ha dejado de percibir por este conflicto entre el período indicado”, sostiene el fallo.

Asimismo, Minera Escondida Limitada fue condenada a una multa de cien unidades tributarias mensuales, a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y también las costas del juicio.



