MDP fija posición en el Frente Amplio sobre relaciones internacionales y responde al diputado Mirosevic

Declaración Pública

Hace dos semanas el MDP hizo un requerimiento en la Mesa Nacional para evaluar si la posición, sobre temas internacionales, planteada por el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, era representativa del conglomerado. En nuestra opinión el Diputado Vlado Mirosevic tiene una posición muy minoritaria en el Frente Amplio y considerábamos que, de ser así, su presidencia debía ponerse en cuestión. Por supuesto, si nos encontrábamos que su posición alcanzaba un amplio acuerdo, entenderíamos que nuestro diagnóstico estaba equivocado. Ante ese solo requerimiento, el Diputado Mirosevic renunció 24 horas antes que la Mesa Nacional evaluara la situación. El Diputado aduce chantaje. Nos preguntamos, ¿cuál sería? Señala con cierta paranoia como responsable a un militante de nuestro movimiento, el cro Mayol, que no integra la directiva y que no se ha referido al diputado Mirosevic ni en público ni en privado. De hecho, dicho militante escribió en estos días una columna crítica a un nombre emblemático del Frente Amplio, que no es el Diputado Mirosevic, sino Gabriel Boric. Y este último no ha hecho ningún escándalo.

Creemos que la rendición de cuentas de los representantes son vitales. Creemos que la representación debe ser una exigencia hasta que duela. En la Mesa Nacional del Frente Amplio no se definió quién sería el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ni se consultó. Solo ocurrió fácticamente. Lo aceptamos en su momento. Pero el mínimo es que el Diputado a cargo sepa que está en representación del Frente Amplio y no de sí mismo. No pedíamos más, ni pedimos ahora nada más.

En este contexto, dado que hay una necesidad de democratizar una representación que no ha estado funcionando, solicitamos hoy a la Mesa Nacional del Frente Amplio, a partir de este documento, que es tanto público como interno, que se solicite a los comunales del Frente Amplio, de todo Chile, que planteen qué diputado(a) de nuestra coalición es más representativo(a) del espíritu frenteamplista, para liderar dicha comisión. Mientras un coro de elites apoya públicamente al Diputado Mirosevic para que se mantenga en su cargo, el MDP solicita que podamos pasar la pelota a las bases frenteamplistas para no olvidarnos de la representación como valor y no solo como operación electoral.

Finalmente, el MDP reitera como lo expresamos en las Primarias Presidenciales del Frente Amplio que la política de Chile en materia de relaciones internacionales debe ser una política de Estado, sin fronteras ideológicas como las definiera el Presidente Salvador Allende.

Dirección Nacional

Movimiento Democrático Popular

