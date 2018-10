MDP-FA rechaza homenaje a criminal Krassnoff y exige la destitución del Comandante en Jefe del Ejército y del Director de la Escuela Militar.

Declaración Pública

El Movimiento Democrático Popular MDP-FA, rechaza categóricamente el homenaje organizado al criminal y terrorista Miguel Krassnoff en las dependencias de la Escuela Militar del Ejército.

Este grave atentado contra el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática de Chile debe ser rechazado por todo el país de manera categórica e inequívoca.

Consideramos que se deben tomar medidas ejemplificadoras para que la apología del terrorismo de Estado y del asesinato selectivo y masivo cometido por un ex oficial de Ejército condenado por crímenes de Lesa humanidad como Miguel Krassnoff, nunca más se repita en ninguna instalación militar ni recinto público.

Krassnoff no sólo es un condenado por crímenes de Lesa humanidad que no prescriben. Es también un criminal que debe representar una profunda vergüenza y rechazo para el Ejército y para todas las instituciones y el pueblo de Chile.

En consecuencia, y en defensa de la democracia y del Estado de derecho, consideramos imprescindible la destitución inmediata del Director de la Escuela Militar.

Consideramos que el actual gobierno debe ser garante de la subordinación del Ejército de Chile a los poderes del Estado y en particular a la justicia y actuar en consecuencia destituyendo al Comandante en Jefe del Ejército por la responsabilidad jerárquica de un hecho de la mayor gravedad para el país ocurrido en un recinto del Ejército.

Movimiento Democrático Popular.

Santiago, 14 de octubre de 2018

