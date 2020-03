Más de 405 organizaciones, y personalidades de todo el mundo denuncian la situación de los presos políticos saharauis en las cárceles Marroquíes ante riesgo del coronavirus.

PUSL.- 405 Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, movimientos sociales y civiles, partidos, sindicatos, políticos, parlamentarios, abogados, médicos, científicos, docentes, investigadores, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros de todo el mundo (América Latina, América del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía) firmaron la carta en relación a la situación al pueblo saharaui durante la pandemia de Covid 19, que fue enviada a SE. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; SE Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S.E. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

S.E. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

De acuerdo con el Artículo 73 de la Carta de la ONU y la Resolución 1514 de la ONU

Artículo 73

Los miembros de las Naciones Unidas que tienen o asumen la responsabilidad de la administración de territorios cuyos pueblos aún no han alcanzado una medida completa de autogobierno reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios son fundamentales y aceptan la obligación de promover tanto como un fideicomiso sagrado, dentro del sistema internacional de paz y seguridad establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de estos territorios …

Advertimos sobre la situación del pueblo saharaui en los territorios ocupados y los campos de refugiados, así como la situación de los presos políticos.

Territorios ocupados

La población saharaui vive en un apartheid social, económico y político. Esta situación ahora empeora debido a la pandemia de Covid-19. La población saharaui es más vulnerable y tiene menos acceso a la atención médica. Informes recientes de los territorios ocupados advierten sobre un aumento en los movimientos de las fuerzas militares y policiales y la entrada de un contingente más grande en la región. Al mismo tiempo, los colonos marroquíes están intentando abandonar el territorio por cientos. No se realizaron pruebas de Covid-19.

Es necesario que la MINURSO reciba un mandato especial para supervisar el acceso a una atención médica adecuada para esa población, así como la protección de la población saharaui en este contexto.

Presos políticos

Los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, la mayoría de los cuales se encuentran en Marruecos y no en el Sáhara Occidental, son víctimas de malos tratos, tortura y negligencia médica intencional. En el contexto de esta pandemia, son objetivos fáciles para el régimen marroquí y existe una necesidad urgente de intervenir para su protección.

Existe una necesidad urgente de que los mecanismos de derechos humanos de la ONU analicen su situación y alerten a las autoridades marroquíes para que respeten y protejan su integridad física.

Campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia

La población saharaui en estos campos es especialmente vulnerable debido a la falta preexistente de nutrientes necesarios y enfermedades crónicas asociadas con 45 años de vida en los campos de refugiados. Es necesario asegurarse de que haya reservas de alimentos adecuadas en los campamentos y que el flujo de alimentos no se interrumpa.

Aunque las autoridades saharauis, en coordinación con la Media Luna Roja y la OMS, han implementado todas las precauciones necesarias, como cuarentena, medidas de higiene y prohibición de la entrada de extranjeros, es urgente que la población tenga acceso a la prueba covid-19, equipo médico que incluya camas, mascaras n95, ventiladores y Fortalecer el stock de medicamentos que ya son bajos e insuficientes.

Con los mejores deseos,

Firmantes:

1. Acaps Anoia – Spain

2. ACAPS GAVÀ-Associació Catalana d’Amics del Poble Saharaui de Gavà – Spain

3. ACAPS Wilaia Alt Penedès – Spain

4. Acció Solidaria amb el Sàhara – Vilanova i la Geltru – Spain

5. Action et Réflexion pour l’Avenir du Sahara Occidental (CARASO) – France

6. AEAPS – Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui – Ecuador

7. AFAPREDESA – Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharaui – Western Sahara

8. Agrupació Envar El Kadri-Peronismo de Base – Argentina

9. Agrupación Hacha y Tiza Suteba Lomas de Zamora – Argentina

10. Ahmad Lachkar – Spain

11. Ahmed Hmyadi, human rights activist, Dakhla – Western Sahara

12. Ahmedsalem Abdelhay – Western Sahara

13. Akihisa Matsuno – Friends of Western Sahara Japan – Japan

14. ALDCI – Associação Lusófona para o Desenvolvimento ,Cultura e Integração – Portugal

15. Alexandra Córdoba Heredia – Colombia

16. Alfredo Carrera Pérez – Jurista – Spain

17. Alfredo Magri – Spain

18. Ali Abdelhay – Western Sahara

19. Amal Association Centre Andalousie – Spain

20. Amalnanclares – Spain

21. AMAPS, Malaga – Spain

22. Amigos por un Sahara Libre – Mexico

23. Aminatou Haidar, 2019 Right Livelihood Award”, also known as “Alternative Nobel Prize,” and 2008 Robert F. Kennedy Human Rights Award – Western Sahara

24. AMRPEN – Association for the Monitoring of the Natural Resources and for the Environment Protection in Western Sahara – Western Sahara

25. Ana Aranbarri Arrasate – Spain

26. Ana Cristina Miranda, doctor – Portugal

27. Ana Luis Tavares, lawyer – Portugal

28. Ana Paula de Oliveira Henriques – Portugal

29. Ana Pérez Nordelo – Jurist

30. Ana Sebastián Gascón – lawyer – Spain

31. Ana Sousa Silva, teacher – Portugal

32. Ángel Ordóñez Cruz – teacher – Spain

33. Angel Rivero García – Spain

34. Annge Mohamed – Spain

35. Anton M. Marimon – President of Acaps Anoia – Spain

36. Antònia Valero Martí – Spain

37. Antonio López Ortiz, Secretario de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, FEDISSAH- Spain

38. APASOCASA – Asociación Panameña Solidaria con la Causa Saharaui – Panama

39. APDH Lomas de Zamora Junta Promotora – Argentina

40. APJD – Associação Portuguesa de Juristas Democratas/Portuguese Association of Democratic Jurists – Portugal

41. Artur Lourenço, journalist – Portugal

42. Artur Vilhena, teacher – Portugal

43. ASAARAUI, Associação de Solidariedade e à Autodeterminação do Povo Saarui – Brazil

44. Asociación de Sahrauis de Valdepeñas – Spain

45. Asociación “Amigos de África”, Lebrija – Spain

46. Asociación ARDI Hurrah, Seville – Spain

47. Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática – Chile

48. Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui – Colombia

49. Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares – Spain

50. Asociación de amigos del Sàhara de les Terres de Ponent, “Sàhara Ponent” – Spain

51. Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bizkaia – Spain

52. Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) – Spain

53. Asociación de médicos Saharauis en España – Spain

54. Asociación de Saharauis en Ávila – Spain

55. Asociación de Saharauis en Alicante – Spain

56. Asociación de Saharauis en Bal – Spain

57. Asociación de Saharauis en de Navarre – Spain

58. Asociación de Saharauis en Fuerteventura – Spain

59. Asociación de Saharauis en Jerez de la Frontera – Spain

60. Asociación de Saharauis en Lebrija – Spain

61. Asociación de Saharauis en Tenerife – Spain

62. Asociación des Abogados Saharauis en España – Spain

63. Asociación Latinoamericana de Amistad con la RASD – Latin America

64. Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ) – Spain

65. Asociación Madrasa Catalunya – Spain

66. Asociación MAPO Derechos Humanos Universales – Spain

67. Asociación Mugarik Gabe – Spain

68. Asociación para proteger y divulgar el património saharaui – Western Sahara

69. Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España – APRASE – Spain

70. Asociación Talha Xirivella – Spain

71. Asociación Zamour Valence – Spain

72. Asocición Americana de Juristas (AAJ) – Panama

73. ASOVESSA, Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara – Venezuela

74. Associação de Amizade Portugal Sahara Ocidental – Portugal

75. Associació Castelldefels Sàhara – Spain

76. Associació d’amistat amb el poble sahrauí Smara La Vall / La Vilavella – Spain

77. Associació WILAIA de Mataró (Barcelona) – Spain

78. Association Culture Sahara – Centre de France – France

79. Association Culturelle Franco-Sahraouie – France

80. Association d’Amitié avec le Sahara Occidental en Midi -Pyrénées (Toulouse) – France

81. Association de la Communauté Sahraouie en France – France

82. Association de solidarité avec le peuple sahraoui (Nancy) – France

83. Association des amis de la RASD en France – France

84. Association des Femmes Sahraouies en France – France

85. Association des Sahraouis de Bordeaux – France

86. Association des Sahraouis de Périgueux – France

87. Association des Sahraouis en France – France

88. Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique – France

89. Association Sahraouie pour la Souvgarde de l’Environnement du Sahara Occidental (ASESO) – France

90. Association Sportive des Sahraouis de France – France

91. ASVDH – Sahrawi Association of Victims of Grave Human Rights Violations Committed by the Moroccan State – Western Sahara

92. ATE Verde y Blanca Lomas de Zamora – Argentina

93. Atilio Borón, Political scientist and writer – Argentina

94. Australia Western Sahara Association – Australia

95. Bani Hani Elmakki – Western Sahara

96. Banina. Mohamed Fadel Andala – Western Sahara

97. Bàrbara Sastre – Spain

98. Barrios x Memoria y Justicia de Lomas de Zamora – Spain

99. Beatriz Vaz, teacher – Portugal

100. Begoña Crego Reyes – Spain

101. Benda Lehbib Loucha – Western Sahara

102. Berenice Bento – University professor , Profa. Dra. – Departamento de Sociologia/UnB- Brazil

103. Bettina Hutter-Silva, teacher – Portugal

104. Bienvenida al Sur (BAS) – Spain

105. Carla Alejandra Gener Marqués – Spain

106. Carlos Bello, journaist – Spain

107. Carmelo Ramírez Marrero, Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria – Spain

108. Carmelo Suárez Cabrera, Architect – Spain

109. Carmen Hernandez Jorge – diputada del parlamento de Canarias Grupo político Nueva Canaria – Spain

110. Carmen Marques, journalist – Turkey

111. Carmen Marquez Montes, University professor – Spain

112. Carolina Brito Alves, teacher – Portugal

113. Carolina Valéria de Moura Leão – Portugal

114. Catalina Llaneras – Spain

115. Catalina Pujol Alemany- Spain

116. Catarina Casanova – Associated Professor at ISCSP (University of Lisbon) – Researcher at the Center for Research in Anthropology and Health, FCT, University of Coimbra – PhD in Anthropology (Specialty: Biological Anthropology; Primatology)- Portugal

117. Celso Calfullan, Director Werken Rojo – Chile

118. CEMD – Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora – Portugal

119. Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (CEBRAPAZ) – Brazil

120. Centro Cultural Padre Mugica – Argentina

121. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) – Ecuador

122. Centro de Estudios y Documentación con América Latina y Africa – Valencia – Spain

123. Chantal Stoeckel , ACAT Strasbourg – France

124. Chava Seini, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores, Protocolo e Información del parlamento saharaui – Western Sahara

125. Claudia Iriarte, Doctor of Law – Chile

126. CODAPSO – Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui – Western Sahara

127. Colectivo de Saharauis en Estepona – Spain

128. Colectivo de Saharauis en Jaén – Spain

129. Colectivo Sahraoui en GIPUZKOA – Spain

130. Colette Guillot da Costa – Spain

131. Comité Algérien de Solidarité avec le Peuple Sahraoui – Algeria

132. Comitê Anti-imperialista General Abreu e Lima – Brazil

133. Comite Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino – Argentina

134. Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui – Argentina

135. Comunidad Saharaui de Catalunya – Spain

136. Comunidad Saharaui de Castilla-la Mancha – Spain

137. Comunidad Saharaui de Castille y León – Spain

138. Comunidad Saharaui de en Aragón – Spain

139. Comunidad Saharaui de Gran Canaria (AISOC) – Spain

140. Comunidad Saharaui de Grenade – Spain

141. Comunidad Saharaui de Las Palmas – Spain

142. Comunidad Saharaui de Murcie – Spain

143. Conchi Fernández Gonzalez, delegada de SOGAPS y miembro de la directiva de SOGAPS – Spain

144. Confederación Intersindical – Spain

145. Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España – Spain

146. Conselho Português para a Paz e Cooperação – Portugal

147. Coordinadora de Gdeim Izik – Western Sahara

148. Coordinadora Euskadi-Sahara “27 de Febrero” – Spain

149. Coordinadora Sindical España/Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui COSCAPS – Spain

150. Cristina Dias, teacher – Portugal

151. Cristina Martínez Benítez de Lugo – lawyer – Spain

152. Cristina Rodrigues – MP of the party Pessoas-Animais-Natureza – Portugal

153. CRMN, Coordination – Refusing Moroccan Nationality – Western Sahara

154. CSDHPRN – Sahrawi Committee for the Defense of Human Rights and Protection of Natural Resources, Bojador – Western Sahara

155. CSPRON – Comité de Apoyo al Plan de Resolución de Naciones Unidas y la Protección de los Recursos Naturales del SaharaOccidental – Western Sahara

156. Daniel Vicente – teacher – Portugal

157. Danielle Smith, Sandblast UK Charity – United Kingdom

158. Das Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur Zeok e.V Leipzig – Germany

159. David Caceres González – Jurist – Spain

160. de Vereniging van de Saharawigemeenschap in Belgie – Belgium

161. Dehba Mohamed – Western Sahara

162. Deilal Mohamed Saleh, Ex-preso político saharaui de Kalat Maguna-Marruecos – Western Sahara

163. Delmar Francisco Maia Barrigas Gonçalves – writer and professor – Portugal

164. Digna Hernandez – Spain

165. DISABI Bizkaia – Spain

166. Eduardo A. Déniz Cabrera, Secretario del grupo político de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria – Spain

167. El Ghalia Djimi vice presidente de la ASVDH – Western Sahara

168. Elisabeth Schutz – Membre du groupe ACAT de Strasbourg – France

169. Emilio García Crego – Spain

170. Enfants réfugiés du Monde – France

171. Enric Casanova Peiró – Spain

172. Equipe Media – Western Sahara

173. Escola en Pau, Baleares – Spain

174. Esperanza Jaén Domínguez, teacher and writer, Lebrija – Spain

175. Esperanza Nogales Bro – Spain

176. Esquerra Republicana de Catalunya – Castelldefels – Spain

177. Esteban Maturana, Médico, Vice Presidente Confusam – Chile

178. Esteban Silva Cuadra, international analyst, sociologist – Chile.

179. Estella Acosta Pérez – Spain

180. Esther González González – Vicepresidenta primera Del parlamento de Canarias – Spain

181. Esther Ortega Romero – Spain

182. Facundo Geri – Spain

183. Familia de Hassana El Wali assassinado por Marruecos, Dakhla – Western Sahara

184. Familia Dembar, assassinado por Marruecos, El Aaiun – Western Sahara

185. Fecu Lubihhi, Presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, Smara – Western Sahara

186. Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui (Federación ACAPS) – Spain

187. FEDISSAH, Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui – Spain

188. Felipe Briones Vives, Secretario General de IAJUWS – Spain

189. Felipe Mendes, lawyer – Portugal

190. Felix Sousa Santos , lawyer – Portugal

191. Fernanda Lousada, teacher – Portugal

192. Fito Àlvarez Tombo, director de porunsaharalibre.org – Spain

193. Flora Oliveira – Researcher at the Centre of African Studies of the University of Porto – Portugal

194. Foro Social de Lebrija: Mujeres contra las violencias machistas – Spain

195. Fórum para el futuro de la mujer saharaui, Smara – Western Sahara

196. Francesc Arbiol – Spain

197. Francesc Verdugo Ibarz – Spain

198. Francisco Delgado Poveda. Sitges – Barcelona – Spain

199. Francisco Villa, cantautor – Chile

200. Freedom Sun – Smara – Western Sahara

201. Friends of Western Sahara Japan – Japan

202. Fundación Constituyente XXI – Chile

203. Fundación Mundubat – Spain

204. Fundación Sáhara Libre – Venezuela

205. Fundación Sahara Occidental – Spain

206. Gemma Arbesú Sancho, Lawyer – Spain

207. Generación Amistad Sáharaui – Spain

208. Gregorio Eizagirre – Spain

209. Gregorio f. Armas Armas – Spain

210. Grup Parlamentari Mes per Mallorca – Spain

211. Grupo de Estudos Retóricas do Poder e Resistência/UnB – Brazil

212. Grupo de Saharauis en Lanzarote – Spain

213. Guillem Daviu Vich – Spain

214. Guillem Xavier Mesquida Xamena – Spain

215. Hamid Hosseini – Western Sahara

216. Hassana Moh Nayem Lareibi – Western Sahara

217. Helena Granja – Portugal

218. Henrique Tavares, teacher – Portugal

219. Hiroaki Idaka – journalist – Japan

220. IAJUWS, Internacional Association of Jurists for Western Sahara

221. Inês de Sousa Real – Deputy President of the Parliamentary Group PAN (Pessoas-Animais-Natureza) – Portugal

222. Ines Miranda Navarro. – Jurist, Consejera Cabildo de Gran Canaria- Spain

223. Intergrupo Parlamentario “Paz y libertad para el pueblo Saharaui ” de Parlament de les Illes Balears – Spain

224. Intersindical Alternativa de Catalunya – IAC – Spain

225. Isabel Fernández Casado – Spain

226. Isabel Lourenço, Researcher at the Center for African Studies at the University of Porto – Portugal

227. Isabel Maria Jorge Gomes – Portugal

228. Isabel Peñate Ortega, Coordinadora del grupo político de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria – Spain

229. Izquierda Unida Federal – Spain

230. J.A.Zuazua – Spain

231. Jamil Murad, Brazilian doctor, presidente do CEBRAPAZ – Brasil

232. Jana María González Alonso- Spain

233. Javier Martinez Alemany – Spain

234. Javier Moratalla Mata – Spain

235. Jean Paul Le Marec, SG de la plateforme de solidarité française avec le peuple sahraoui – France

236. Jerónima Amengual Morro – Spain

237. Joan Font Massot – Spain

238. João de Sousa, journalist, Director of Jornal Tornado – Portugal

239. Joaquina Teresa Peñasco Monés – Spain

240. John Gurr, member of WSRW, WSAF and WSC – United Kingdom

241. Jordi Martinez, Presidente de la Asociación Madrasa Catalunya – Spain

242. José Barreda Gutiérrez. Conserje, Lebrija – Spain

243. José Carlos Lourenço – Portugal

244. José Enrique Madrid López – Spain

245. José Luis Naranjo Cabrera – Spain

246. José Luis Paulín Seijas, doctor of Mundubat – Spain

247. José Manuel Mendes Dias, doctor – Portugal

248. Jose Revert Calabuig, Jurist – Spain

249. José Schulman. Presidente Liga Argentina por los Derechos Humanos – Argentina

250. Josefa Milán Padrón , jurist – Coordinadora del Servicio de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria – Spain

251. Josep Castells Baró, diputado de Més per Menorca en el Parlament de les Illes Balears – Spain

252. Josep Ramon Balanzat Torres – Spain

253. Juan Antonio Reynes Morro – Spain

254. Juan Jimenez Heredero – Spain

255. Juanjo Miera – teacher – Spain

256. JUPADEHU, Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los DDHH – Spain

257. Katheryne Aldana Villalobos – Colombia

258. Laura Orfila Ferrer – Spain

259. Laurinda Gonçalves, teacher – Portugal

260. Le Sahara n’est pas à Vendre – Association Sahraouie à Bruxelles – Belgium

261. League des Jeunes et des Etudiants Sahraouis en France – France

262. Lehdad Bachir – Western Sahara

263. Lembarki de Palafrugell – Spain

264. Lesley Osborne, Secretary Australia Western Sahara Association – Australia

265. Liga de Atletas Saharauis en España – Spain

266. Liga de Estudiantes Saharauis en España – Spain

267. Liga de Periodistas Saharauis en España – Spain

268. Lila Thomàs i Andreu – Spain

269. Llorenç Carrió Crespí, Conejal del Ayuntamiento de Palma, Més per Palma – Spain

270. Lourdes Crespo Tarazón, Valencia – Spain

271. Lucia Carro Marina – Spain

272. Luís António Pinto da Silva – Portugal

273. Luís Blasco Bellido, teacher. Lebrija – Spain

274. Luis Portillo Pasqual del Riquelme, Ph.D. in Economics, former professor of Economic Structure and Institutions at the Autonomous University of Madrid – Spain

275. Luis Salvaterra Matos, teacher – Portugal

276. Luis Solé Murall – Spain

277. M. Fadel Sweyah – Western Sahara

278. Ma. Àngels Moseguí Figueras – Presidenta de la Asociación MAPO Derechos Humanos Universales – Spain

279. Macaréu – Cultural Association – Portugal

280. Madalena Santos, Presidente da Associação Portuguesa de Juristas Democratas/President of Portuguese Association of Democratic Jurists, Professor at Lisbon Law Faculty, Lawyer in the Lisbon City Council – Portugal

281. Mafalda Santos – doctor – Portugal

282. Magdalena Cardona Cardona – Spain

283. Maite Isla Avión Presidenta de SOGAPS – Spain

284. MAKSRA, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia – Spain

285. Manuel Augusto de Matos Bastos – Portugal

286. Manuel Jorge Pérez, teacher – Spain

287. Manuel Tomás Saraiva, jurist -Portugal

288. Margarita Diego Subías – Spain

289. Mari Paz Hernández Meyin – Colombia

290. Maria Alberto Branco – Portugal

291. Maria Caldas, teacher – Portugal

292. Maria Coloma Gelabert Bassa – Spain

293. María del Carmen Cabrera Franquiz – Spain

294. Maria Filomena Clara Martins – Portugal

295. Maria José Maninha, doctor, Presidente da Associação de Solidariedade e pela Autodeterminação do Povo Saaraui – ASAARAUI – Brazil

296. María Luisa Sanchez Barbero – Spain

297. María Nebot Cabrera – Spain

298. Maria Pons Pons – Spain

299. Maria Santos, doctor – Portugal

300. Maria Teresa Sendra Soker – Spain

301. Mariana Fonseca, teacher – Portugal

302. Mark Luetchford, Chair of Western Sahara Campaign – United Kingdom

303. Marta Aoiz Linares – Spain

304. Marta Oriol Bitaubé, vocal Castelldefels Sáhara – Spain

305. Més per Menorca -Balears (España)

306. Mesa Nacional Agupacion Envar el Kadri-Peronismo de Base – Argentina

307. Michael Barton, Western Sahara Campaign New Zealand (WSCNZ) – New Zealand

308. Miguel Maia, teacher – Portugal

309. Minetu Larabas Sueidat, Secretary General of National Union of Saharawi Women (UNMS) – Western Sahara

310. Miquel Ensenyat Riutort, Portavoz del grupo parlamentario Més Per Mallorca – Spain

311. Miquela Vidal i Joan – Spain

312. Mohamed Manolo – ex-preso politico da la primera intifada pacifica, Dakhla, Sahara Occidental – Western Sahara

313. Mohamed Mustafa Mulud – Western Sahara

314. Mohamedsalem Werad, Founding Member and Co-editor of Saharawi Voice – Western Sahara

315. Moviment Valencià d’Ajuda al Poble Sahrauí – Spain

316. Movimento Democrático de Mulheres/ Democratic Women’s Movement – Portugal

317. Movimiento por los presos políticos saharauis – Spain

318. Nádia Moreno, teacher – Portugal

319. Najem Sidi, président du Comité Action et Réflexion pour l’Avenir du Sahara Occidental (CARASO) – France

320. Nieves Cubas Armas – Jurist – Spain

321. Nora Cortiñas. Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Argentina

322. Nora Podestá del Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui – Argentina

323. Nuno Abreu – Researcher at the Center for African Studies at the University of Porto – Portugal

324. Núria Moreno Arjona – Spain

325. Nushatta Foundation for Media and Human Rights – Western Sahara

326. OAPSO – Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental – Spain

327. Observatoire Sahraoui pour Enfants et Femme (OSEF) – Western Sahara

328. Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental en Aragón – Spain

329. Observatorio Galego para o Sáhara Occidental – Spain

330. Oliva Macías Rodríguez, teacher, Lebrija – Spain

331. Omar Abed Jalil responsable y presidente de AISOC y de COSCAPS – Spain

332. Pablo Peláez. Presidente de AUNA – Argentina

333. Pallasos en Rebeldía – Spain

334. Partido Comunista de España (PCE) – Spain

335. Patricio Guzmán A, economist – Chile

336. Patrick Husmann, teacher – Portugal

337. Pedro César Batista, Secretaria executiva do Comitê Anti-imperialista general Abreu e Lima – Brazil

338. Pedro Miguel, teacher – Portugal

339. Pedro Quevedo Iturbe – Spain

340. Pedro Saldaño, Taller Sol – Chile

341. Pedro Santos Leandro, lawyer – Portugal

342. Pilar Juan Ferrer – Spain

343. Plataforma por la Solidaridad de Lebrija – Spain

344. Poemario por un Sahara Libre – Spain

345. Porunsaharalibre.org – Spain

346. Raabub MOHAMED Lamin Mehdi, doctor – Spain

347. Rafael Borràs Ensenyat – Spain

348. Red Ciudadana “Bolivia con el Sahara” – Bolivia.

349. Regina Marques, member of the MDM national board and secretariat – Portugal

350. Remedios García Albert – Spain

351. Rita Borque – Vicepresidenta Associació Castelldefels Sàhara – Spain

352. Roberto Simões, teacher – Portugal

353. Rodrigo Loyola, Vice Presidente Agrupación de Ex Presos Políticos -Chile

354. Rosa Mª de León Caceres – Jurista y Vicepresidenta de JUPADEHU – Spain

355. Rosa Maria Alcover Colom – Spain

356. Rui Vaz, teacher – Portugal

357. Rute Henriques, Art and Design Director of Jornal Tornado – Portugal

358. Ruth Sebastian García – Jurist – Spain

359. S’Ateneu de Santa Margalida – Spain

360. Sahara Euskadi Vitoria – Spain

361. Sahara Gasteiz Vitoria – Spain

362. Sahara Lliure Paterna – Valencia – Spain

363. Saharawi Voice – Western Sahara

364. Sandra Santos, teacher – Portugal

365. Santiago Jiménez Gómez Observatorio Galego para o Sáhara Occidental – Spain

366. Saúl Sandoval – Argentina

367. SAUSA ( Sahrawi Association in USA) – USA

368. Secretaria de DDHH Fetia CTA – Argentina

369. Sergio Aguiló Melo, economist – Chile

370. Sergio Rodríguez Gelfenstein, international analyst – Venezuela

371. Sidi Talebbuia Hassan, lawyer – Spain

372. Silvy Raposo, teacher – Portugal

373. Simplicio del Rosario Garcia, Presidente de JUPADEHU – Spain

374. Sindicat IAC-CATAC Secretaria general – Spain

375. Sindicato Único de Bizkaia CGT-LKN – Spain

376. Sofia Tavares, nurse – Portugal

377. SOGAPS – Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, Vigo – Spain

378. Sónia Morgado, teacher – Portugal

379. Stella Calloni. Journalist and writer – Argentina

380. Susana Figueiredo, teacher – Portugal

381. Suzanne Scholte, Seoul Peace Prize Laureate – USA

382. Sveriges Sahrawis förening VGS – Sweden

383. Tawasol lludio – Spain

384. Tayuch Amurio – Spain

385. Teresa Gonçalves, jurist – Portugal

386. Teresa Marques, lawyer – Portugal

387. Teresa Sánchez Armas – Spain

388. Tibsima Mollet Sàhara-España – Spain

389. Tolosaldea Sahararekin GK.E – España

390. Toni Guirao – Vicepresidente de Federació ACAPS – Spain

391. Toni Noguera Ortega, Coordinador del partido político Més Per Mallorca – Spain

392. UESARIO – Saharawi Student Union – Western Sahara

393. Union des Ingénieurs Sahraouis (UISAH)

394. UPLA – La unión y plataforma pensionistas indignadxs de Madrid – Spain

395. US Western Sahara Foundation – USA

396. Usune Zuazo Martín – Spain

397. Vega Díez Pérez – Colombia

398. Vicenç Vidal, Senador de Més per Mallorca (Illes Balears) – Spain

399. Víctor Kot. Secretario General Partido Comunista de Argentina – Argentina

400. Víctor Rodríguez Sánchez, Asesor de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria – Spain

401. WSCNZ ,Western Sahara Campaign New Zealand – New Zealand

402. WSRWE, Observatorio de recursos naturales del Sahara Occidental -Spain

403. Xabier Onaindia Ribera – Spain

404. Xosé Henríque Porto Varela – Licenciado en Ciencias da Educación e profesor xubilado, Galicia – Spain

405. Ylenia Pulido González – Jurist – Spain

