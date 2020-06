Marruecos gasta millones en los Estados Unidos, América Latina, África y la UE para hacer lobby por la ocupación ilegal del Sáhara Occidental





PUSL / Jornal Tornado.- Varios medios de comunicación han denunciado las tácticas de lobby de Marruecos en los últimos días para defender la ocupación ilegal del Sáhara Occidental en los Estados Unidos y América Latina.



Unión Europea



Las técnicas de lobby en la UE, es decir, en el Parlamento Europeo, fueron denunciadas en 2018 por el UE Observer y dieron lugar a la renuncia de la eurodiputada Lalonde (https://porunsaharalibre.org/2018/12/12/dimite-la-ponente-del-pe-del-pacto-para-incluir-al-sahara-en-el-acuerdo-con-marruecos-por-sus-vinculos-con-rabat/) , que era miembro de la Fundación EuroMedA. La fundación tiene vínculos directos con el liderazgo marroquí; la administración incluye varios ex ministros marroquíes de alto nivel y ha organizado varios eventos en el Parlamento Europeo en colaboración con la oficina estatal marroquí Chérifien des Phosphates (OCP). Los medios de comunicación marroquíes, Le Desk, describieron esta fundación como “dedicada a la promoción de Marruecos, por la cual multiplica las acciones del poder blando dentro del Parlamento Europeo”. (Ver más aquí: https://porunsaharalibre.org/?s=euromed)



Estados Unidos



Según fuentes estadounidenses en los primeros meses de 2020, Marruecos gastó $ 140,000 en el lobby de los Estados Unidos para defender su ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental, una ocupación impugnada por el pueblo saharaui y la comunidad internacional, publicó el medios on line Moroccomail (http://moroccomail.fr/etats-unis-le-maroc-depense-enormement-pour-legalizador-loccupation-du-sahara-occidental/). Los datos disponibles en el centro estadounidense especializado llamado “opensecrets” muestran los pagos totales informados por la FARA (Ley de Registro de Agentes Extranjeros) actuando como agentes extranjeros que presionan e influyen en los Estados Unidos en nombre de países extranjeros de todo el mundo. En 2018, Marruecos gastó $ 1,695,458 en cabildeo e influencia en los EE. UU. Según el “Africa Report” (https://www.theafricareport.com/20108/us-morocco-rabat-plays-the-washington-dc-influence-game/), JPC Strategies, creado en el otoño de 2017 , presentó su declaración ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al mismo tiempo que firmó su contrato con Marruecos, su único cliente. Al igual que el Centro Americano para la Política Marroquí (MAPC), creado por Edward Gabriel, un ex embajador de Estados Unidos, JPC Strategies se ocupa de todos los aspectos del lobby defendiendo los intereses marroquíes en el Sáhara Occidental. Su objetivo principal es influir en los políticos y el gobierno de EE. UU. Para que apoyen la ocupación ilegal del Sáhara Occidental mediante el gasto de grandes sumas para esto (http://www.opensecrets.org/fara/registrants/G1282).



América Latina



Esteban Silva Cuadra, analista político, presidente ejecutivo del “movimiento socialista Allende” de Chile, denunció en un artículo publicado por varios medios “los métodos y maniobras de la diplomacia marroquí en un intento de suspender el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática por parte de los países” de América Latina, la batalla por los recursos naturales saharauis y el papel de la RASD como vínculo entre el mundo árabe y África con América Latina “.



La Algerian Press Service (http://www.aps.dz/monde/106460-face-au-triomphe-diplomatique-sahraoui-en-amerique-latine-le-maroc-depense-des-millions-de-dollars-en-lobby) publicó un artículo con las declaraciones de Esteban Cuadra sobre el modus operandi de la diplomacia marroquí. Según el especialista chileno en “América Latina y el Caribe, la monarquía marroquí tiene como objetivo bloquear las relaciones del pueblo saharaui, desacreditar al Frente Polisario como interlocutor y bloquear el reconocimiento de la RASD”. “Marruecos intenta evitar, por un lado, el reconocimiento de la RASD por parte de los gobiernos latinoamericanos y, por otro lado, frente a los países que mantienen relaciones diplomáticas con la RASD, utiliza activamente múltiples formas de presión para paralizar, revertir o congelar las relaciones institucionales y la cooperación con el estado saharaui “, explicó.



Rabat ofrece viajes, verifica y satisface otras “necesidades” de sus reclutas. En los últimos 20 años, “Marruecos ha abierto embajadas e intensificado su actividad en la región en respuesta al avance y al dinamismo de la política exterior saharaui”, explicó Esteban Silva, antes de agregar que “el reino busca debilitar y neutralizar en la región a quienes apoyan la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui, buscando influir en las élites, gobiernos, parlamentos, empresas y líderes políticos a través de ofertas de supuestos beneficios económicos que nunca se materializan.



“Ofrecen constantemente viajes a Marruecos, pagando todos los gastos relacionados con estos viajes a algunos parlamentarios, políticos y funcionarios gubernamentales”, reveló. A través de estos viajes y estadías y la cobertura de otras “necesidades” de sus invitados”, Rabat busca reclutarlos para apoyar posiciones tan despreciables como la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y su falsa tesis de autonomía contra el derecho a la independencia y, del mismo modo, ocultar las quejas internacionales contra el saqueo ilegal de los recursos naturales de la nación saharaui “, explicó.



Esteban Silva también detalló que otro aspecto de la estrategia marroquí “consiste en silenciar y distorsionar las quejas sobre la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios ocupados y la grave situación en la que los presos políticos saharauis están detenidos en Marruecos”. El político chileno incluso denunció al ex diputado Roberto León, quien apoyó la independencia del Sáhara Occidental, pero después de haber realizado viajes misteriosos y constantes financiados por Marruecos, hoy aconseja y escribe fervientemente en los medios de Rabat para defender el Ocupación colonialista e ilegal del Sáhara Occidental.



África



Con la entrada en la Unión Africana, Marruecos invirtió millones para garantizar la alianza de los países africanos.



Para comprender la facilidad de compra/venta de estos países, damos el ejemplo de Santo Tomé y Príncipe, que recibió 70 becas de Marruecos en universidades marroquíes (no en los territorios ocupados donde solo hay una universidad privada) y la “promesa” a partir de este año, de un millón de dólares al año en apoyo presupuestario. Las promesas de Marruecos a los países africanos a cambio de apoyar la ocupación/colonización del Sáhara Occidental no son nada nuevos y se han utilizado con mayor frecuencia desde 2015.



Mezquitas y medios de comunicación



El gasto de Rabat va más allá de los círculos “diplomáticos” y de “lobby”. El Reino de Marruecos también utiliza mezquitas en España, Rusia, China y Oriente Medio para alentar a los fieles a “defender” la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.



Mohamed VI, que se hace llamar “comandante de los creyentes”, es conocido por financiar mezquitas en todo el mundo y el número de líderes musulmanes marroquíes en Europa es enorme. El “carácter marroquí del Sahara” ya no se limita a ser impuesto en Marruecos y ocupar el Sáhara Occidental, el Reino de Marruecos ahora también utiliza los imanes de las mezquitas de España, Rusia, China y Oriente Medio como un instrumento político de manipulación. El imán de una mezquita en Madrid no se escondió de quien recibió las órdenes y dijo: “Estas son las instrucciones de Su Majestad (Mohamed VI) a través del consulado general y las asociaciones en la última reunión aquí en Madrid. “Y continúa y explica que estas pautas para los imanes también se dieron en países como Rusia y China y también en el Medio Oriente. Aprovechando el período de oración, el imán instruyó a los súbditos marroquíes presentes en la mezquita que hicieran propaganda política a favor de las tesis marroquíes por “indicaciones” del Rey de Marruecos.

(https://porunsaharalibre.org/2020/02/19/marruecos-ordena-mezquitas-en-espana-rusia-china-y-medio-oriente-hacer-apologia-de-la-legitimidad-de-la-ocupacion-del-sahara-occidental/).



Los medios también están dirigidos e influenciados, los pagos de Marruecos a periodistas europeos, estadounidenses y latinoamericanos son bien conocidos.



Las ofertas de viaje con “todo” incluido para periodistas y direcciones son frecuentes. Un periodista portugués informó a PUSL que en uno de los viajes al Sáhara Occidental, se le prohibió cualquier contacto con la población saharaui y que el programa que inicialmente tenía la intención de mostrar “el potencial turístico” no era más que propaganda política para defender la ocupación del Sáhara Occidental. “Nos presentaron a falsos saharauis con ropas tradicionales, pero todos pudimos ver que todo esto era un teatro. La marroquinidad del Sáhara Occidental o, como ellos dicen, las provincias del sur, fue el tema principal durante toda la visita”.



Durante una visita oficial de estado a un país europeo, un periodista confeso a PUSL que estaba sorprendido por el significado de “todo incluido”. “Nos ofrecieron todo, incluso favores sexuales de menores. No estoy hablando de ofertas en la calle que todos los turistas conocen, estoy hablando de ofertas hechas por funcionarios del gobierno.



Ambos periodistas pidieron permanecer en el anonimato, según ellos, el alcance del Reino de Marruecos es mucho mayor de lo que imaginamos.





Fuente: Por un Sáhara Libre

