Maipú se consagra como el Paraíso de la Corrupción: Desaparecieron 32 millones destinados a desratización de colegios y nadie sabe quién se los robó

Casi cuatro meses después, INTERFERENCIA tuvo acceso a tres facturas a pagar por la Codeduc, por un monto superior a los 32 millones de pesos, emitidas el 29 de mayo por la empresa San Isidro Empresas Limitada. La descripción de los servicios solicitados por la Corporación incluye un “catastro de plagas y levantamiento de informe por plagas” y el control de estas en tres jardines y 10 colegios. Servicios que fueron prestados durante años anteriores por el Departamento Municipal de Zoonosis, a costo cero. La duda de muchos vecinos de Maipú es si la empresa finalmente realizó o no los servicios descritos en las facturas -de las cuales no hay registros municipales-, o si más bien estos fueron realizados por el Departamento de Zoonosis.

Al respecto INTERFERENCIA conversó con el director jurídico de la Municipalidad, José Ignacio Astudillo, quien afirmó que la decisión de contratar una empresa externa y no solicitar el servicio de control de plagas al Departamento de Zoonosis, “depende de la urgencia”. Consultado por la abundancia de tiempo que tuvo Codeduc para solicitar el servicio municipal de control de plagas durante las vacaciones de verano, Astudillo dijo que “hay situaciones excepcionales”. Según el abogado municipal, en el Reina de Suecia “ocurrió un hecho particular y concreto en que efectivamente tuvimos que pedir ayuda urgente a una empresa externa. Hay situaciones contingentes que se producen”.

FACTURAS FANTASMAS

A pesar de ya estar emitidas las facturas de San Isidro, la información del acuerdo entre la Corporación dependiente de la Municipalidad de Maipú y la empresa externa no está disponible a través del servicio de Transparencia Activa, como es requerido por ley. El director jurídico municipal aseguró que el acuerdo con la empresa externa no está sujeto a ser publicado a través del portal de Transparencia Activa. “No se requiere orden de compra para este caso en particular, ya que fue un trato directo”, aseguró el abogado a INTERFERENCIA. Según el abogado, como el Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad todavía no paga el servicio a la empresa externa, no está obligada a informar acerca de esa prestación de servicios. Sin embargo, según el requerimiento N° 2079 del Consejo para la Transparencia determina que las Corporaciones Municipales, dado el carácter público de los servicios que tienen a cargo, sí deben publicar información respecto a sus acuerdos.