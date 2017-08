MAESTROS Y MAESTRAS DE LAS REPÚBLICA ESPAÑOLA

MAESTROS Y MAESTRAS DE LAS REPÚBLICA.

por Pepe Gutierrez-Álvares

Leo en “Público” que Madrid ha dedicado una calle a las maestras republicanas, algo que hará que tantos amigos y amigas del lugar no tengan tanto que envidiar a Barcelona donde estas cosas han sido normales desde hace mucho tiempo. Me gustaría anotar que el personal interesado en estas páginas de la historia encontraran a través del youtube un buen listado de aportaciones documentales, tales como La escuela fusilada (Iñaki Pinedo& Daniel Álvarez, 2006) es otro documental sobre el trágico destino de la escuela reformista republicana. Se trata de un trabajo intenso y dirigido con esmero –prescinde de voz en off o intervención explícita de los directores-, el relato está compuesto por los testimonios de los supervivientes y las explicaciones de profesores como Josefina Aldecoa, Vicente Navarro y Francisco Morente Valero.

El conjunto se complementan en una visión que reconstruye con fidelidad los hechos evocados. Hay un hilo que establece una intensa conexión entre memoria e historia, y entre lo individual y lo colectivo. En idéntica latitud se sitúa Las Maestras Republicanas (Pilar Pérez Solano, 2013) basada en textos de Josefina Aldecoa. Producido FETE-UGT / Transit Producciones, ganó el Goya al Mejor Documental. Su mayor mérito radica en la trascendencia y la riqueza de las historias que describe, más que en el tratamiento, más bien convencional, acumulativo. Cuenta la historia de estas mujeres recreando a una de ellas y utilizando también imágenes de archivo de aquella época. De similar interés resulta Los maestros catalanes de la guerra en el exilio (Agustí Corominas i Casals, 2006), un meritorio trabajo documental, que trata del importante movimiento popular e institucional desarrollado en Cataluña.

Buena parte de estos maestros reformadores tuvieron que sufrir el exilio, dejado una huella significativa en los países de acogida, principalmente en la URSS, en México y EEUU.

Documental sobre la represión franquista a los maestros y maestras de la República

Me gusta: Me gusta Cargando...