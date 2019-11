Los sectores medios tienen una responsabilidad de cambio importante

La civilización actual de los empresarios no es sostenible y colapsará. El planeta no soporta una explotación de recursos siempre en aumento. Se formará otra civilización sin productivismo ni consumismo. Será económicamente decrecida y de consumo moderado.

La tarea es de toda la humanidad pero los sectores medios tienen hoy herramientas importantes si optan por el cambio necesario de modo de vida.

Los empresarios necesitan compradores de sus mercancías la mayor de las veces no indispensables. Los autos, casas espaciosas, viajes en avión, lujos, cambios permanentes de moda… no son parte de la vida de los pobres sino de los sectores medios acomodados al orden. Si ellos no quisieran consumir lo prescindible el mecanismo se rompe. Es un poder y al mismo tiempo una responsabilidad.

En lo político el 1% tiene el poder pero necesita apoyo social, los sectores medios hasta ahora se lo dan moviéndose dentro del capitalismo. Sin su soporte electoral la forma democrática de los grandes propietarios pasa a una dictadura directa carente de basamento.

Esa fuerza de los sectores medios se ejerce.

La grave situación en Venezuela tiene como impulsor a los sectores medios, en Brasil el violento Bolsonaro fue elegido por las capas acomodadas.

Dos nombres sobresalen en la oposición boliviana: Carlos Mesa y Fernando Camacho. El líder cruceño, Camacho, logra reunir un apoyo juvenil, mayoritariamente de clases medias y altas, que es uno de los sectores que se ha venido movilizando. Andrés Torres, director de la Universidad de la Cordillera a Sputnik

Todavía fue posible, durante las protestas de 2015, que los detractores alegaran que los asistentes eran elites ciegas fuera de contacto con el ciudadano común. Cualquier sugerencia de este tipo sería hoy claramente absurda, sobre todo porque Trípoli, la ciudad más pobre del Líbano, ha sido el epicentro de algunas de las manifestaciones más grandes y animadas del país. Alex Rowell, Rebelión

Para el pensador Guy Sorman la situación actual chilena se parece mucho a lo que está pasando en Francia con los llamados «chalecos amarillos». «La gente que está protestando en Francia no es la gente más pobre. Y en Chile pasa lo mismo. Y las razones del por qué son fáciles de entender: la clase media está muy preocupada de perder su posición económica y social». Emol

Los estudiantes universitarios y de secundaria en Hong Kong prosiguieron este martes un boicot a las clases en toda la ciudad. Muchas escuelas secundarias utilizaron diferentes formas de protestar contra el Gobierno. Estudiantes de la exclusiva escuela femenina True Light junto a un grupo de antiguos alumnos, se congregaron fuera de las puertas del colegio para formar una larga cadena humana. EFE

El poder político del pueblo se ha hecho presente en Venezuela, Ecuador, Bolivia… Al frente en la mayor parte de los países los sectores medios son conservadores de la civilización.

Aferrarse a ventajas presentes es hacer más caótico el momento de la crisis final.

El decrecimiento del consumo no puede incluir a los más pobres. Tendrá que ser en los sectores medios.

Mahatma Gandhi: “Vive sencillamente para que otros puedan simplemente vivir”. Enric Llopis

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores.

