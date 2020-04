Llaman a la OMC a detener negociaciones de TLC’s e inversiones durante el Covid-19 y reenfocarse en el acceso a insumos médicos y en salvar vidas.

258 organizaciones de la sociedad civil llaman a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a detener todas las negociaciones de comercio e inversión durante la irrupción del COVID-19 para reenfocarse en el acceso a insumos médicos y en salvar vidas







(Ginebra) Este 17 de abril, 258 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas federaciones sindicales globales, defensores del mundo en desarrollo, organizaciones de mujeres, de consumidores y de pequeñas empresas, junto a grupos ambientales de más de 150 países dieron a conocer una carta a miembros de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. En ella instan a los miembros de la OMC a “Detener todas las negociaciones de tratados de libre comercio e inversión durante el estallido del COVID-19 y reenfocarse en el acceso a los insumos médicos y a salvar vidas”. Los miembros de la OMC se reúnen hoy para continuar las negociaciones en medio de la pandemia. Esta carta fue coordinada por la red global “Nuestro Mundo no Está en Venta” (OWINFS por su sigla en inglés).







A pesar de la aplastante necesidad de que los gobiernos en todo el mundo dediquen todo su esfuerzo a salvar vidas durante la pandemia del corona virus, algunos gobiernos aún están presionando para seguir adelante negociaciones en la OMC y también negociaciones comerciales de tipo bilateral y de otro tipo.



En estos tiempos, la primera y única prioridad para los negociadores de comercio debería ser remover todos los obstáculos, incluyendo las disposiciones de propiedad intelectual de los tratados actualmente existentes que retrasan el acceso oportuno y alcanzable a los abastecimientos médicos, tales como medicamentos para salvar vidas, equipos médicos, diagnósticos y vacunas y la capacidad de los gobiernos para dar todos los pasos que sean necesarios para enfrentar esta crisis”, destaca la carta.







Las organizaciones también demandan que “deben terminar las sanciones unilaterales que impiden a los países obtener abastecimientos médicos esenciales”. Las sanciones unilaterales están aumentando las muertes derivadas del Covid-19.







La carta también interpela a “los miembros de la OMC quienes deben dar seguridad a todos los países para usar la flexibilidad, de manera de dejar de lado las reglas de comercio que limitan su capacidad para resolver la crisis pandémica, sin temor a repercusiones y llamar a cesar otras negociaciones y actividades que desvían su energía y sus recursos respecto de ese objetivo.”







Finalmente, la carta destaca que la OMC no debería volver a retomar “los negocios como lo hacía habitualmente “ después de la crisis, ya que los gobiernos deben reconocer que “la pandemia Covid-19 obliga a desarrollar un nuevo razonamiento respecto de los tipos de disposiciones que se negocian en los acuerdos de libre comercio, incluyendo aquellos que pueden estimular los monopolios y reducir el abastecimiento accesible para todos los tipos de abastecimiento médico, que ponen en riesgo las vidas de la gente en todos los países del mundo”.







La carta lleva la firma de Chile Mejor sin TLC, la Fundación Equidad y de la organización América Latina Mejor sin TLC. Desde Chile Mejor sin TLC, Lucía Sepúlveda afirma: “Somos parte de este llamado porque el gobierno de Sebastián Piñera no ha retirado el Tratado Transpacífico TPP11 de su último paso de tramitación en el Senado y en plena pandemia, la Cancillería tiene programado seguir en el mes de mayo con la Ronda de Negociación para reformular el Tratado de Asociación con la Unión Europea. Asimismo, la crisis sanitaria ha dejado en evidencia las dificultades en la adquisición de insumos médicos y equipos, todo lo cual demuestra la dependencia sanitaria existente en Chile, que hoy se está pagando con las vidas de chilenos, entre ellos de las y los trabajadores de la salud.”







Suscriben la carta algunas importantes redes internacionales tales como: Action Aid International, Amigos de la Tierra Internacional, Alianza Global por Justicia en los Impuestos, Greenpeace, Médicos sin Frontera, Oxfam, Observatorio Social, Sociedad por el Desarrollo Internacional, y la Red del Tercer Mundo. También firman importantes redes globales de justicia económica entre las cuales se encuentran la Red Global Arabe por el Desarrollo, El Foro de Asia Pacífico sobre Mujeres, Leyes y Desarrollo, la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, la Red del Pacífico sobre la Globalización, la Red Africana del Tercer Mundo, entre otras.







También tiene el apoyo de la Federaciones Internacionales de la Educación, de Trabajadores del Transporte, de la Unión de Trabajadores de la Alimentación, Hotelería, Restorantes y Trabajos similares, la Red de Servicios Públicos y la Red Global UNI, así como la Confederación Sindical Internacional.







Muchas importantes redes nacionales también firmaron, tales como Chile sin TLC, la Red Australiana de Comercio e Inversión Justos, la Campaña de Ciudadanos sobre libre Comercio de Estados Unidos, el Consejo de Canadienses, La Federacion de Pequeñas y Medianas Empresas de la India, Indonesia por Justicia Global, la comisión de Derechos Humanos de Kenya, el Consejo Sindical de Nueva Zelanda, la Campaña sobre Libre comercio de Noruega, la Red brasileña por la Integración de los Pueblos , la Red de Comercio de Africa del Sur y del Este, el Instituto de Información y Negociaciones de Comercio de Uganda, entre muchas otras entidades.



Texto Completo de la Carta:

Carta abierta a los Ministros de Comercio y a la Organización Mundial del Comercio OMC

Paren todas las negociaciones de tratados de libre comercio e inversión durante la irrupción del COVID-19 para poner el foco en el acceso a abastecimiento de insumos médicos y en salvar vidas. 17 de abril de 2020 Estimados miembros de la Organización Mundial del Comercio Un nuevo corona virus ha causado la pandemia COVID-19 que se ha extendido a casi todos los países. Actualmente se prevé que infectará a millones y causará la muerte de centenares de miles de personas. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a los gobiernos a enfrentarla en conjunto, con un enfoque coordinado de gobiernos y sociedad, y a reenfocar su atención para lograr suprimir y controlar el Covid-19.

Muchos gobiernos a nivel nacional e interno ya lo están haciendo. Los gobiernos están trabajando contra el reloj para alcanzar a tratar aspectos de salud que incluyen la escasez de insumos médicos, lo que incluye medicamentos y requerimientos para trabajadores de salud y se están preparando para un shock global de la economía que va a ser más serio que el de la crisis global financiera de 2008.

Los equipos gubernamentales están siendo desviados de su trabajo para trabajar en la pandemia y hay negociadores de los tratados y tomadores de decisiones que ya se han enfermado afectados por el coronavirus.

Los países no tienen suficiente personal ni recursos para enfrentar siquiera los aspectos sanitarios de la pandemia. Estas presiones son especialmente intensas para los países en desarrollo. En todas partes los gobiernos están enfrentando escasez de equipos de diagnóstico y otros insumos médicos, tales como equipos de protección personal que incluyen mascarillas, respiradores, vacunas y medicamentos.

Las vacunas y los medicamentos esenciales para tratar el COVID 19 están en ensayo clínico en fase de desarrollo y no está claro si la propiedad intelectual operará como una barrera para su acceso, abastecimiento y posibilidad cierta de compra debido a las obligaciones internacionales aplicadas bajo el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS) y los tratados de libre comercio.

Dada esta clara y urgente prioridad, resulta chocante que todavía la OMC tanto en forma bilateral como regional esté haciendo negociaciones de libre comercio usando tecnologías virtuales.

No es posible participar para muchos países en desarrollo o menos desarrollado, dada la brecha digital y dada la necesidad de enfocar todos los recursos del gobierno en la emergencia que vive la salud pública. Los países tampoco tendrían que estar desviando sus recursos para negociar reglas para un mundo que va ser más diferente de lo que podemos imaginar, una vez que la pandemia ceda.

La primera y única prioridad para los negociadores de tratados de libre comercio en estos tiempos, debería ser dejar a un lado todos los obstáculos, incluidos las disposiciones de propiedad intelectual que existen en los tratados que puedan dificultar el acceso oportuno al abastecimiento de insumos médicos, tales como medicamentos para salvar vidas, aparatos, diagnósticos y vacunas, y la capacidad de los gobiernos para dar todos los pasos que sean necesarios para enfrentar esta crisis.

Las sanciones unilaterales que impiden a los países obtener insumos médicos esenciales deben terminar. Instamos a los miembros de la OMC a dar pasos que aseguren que todos los países puedan flexibilizar y poner a un lado aquellas reglas del comercio que dificultan su capacidad para resolver la crisis sanitaria, sin temor a repercusiones, y a cesar todas las negociaciones y actividades que distraen su energía y sus recursos respecto de aquel objetivo.

Además los llamamos a reconocer que la pandemia COVID-19 necesita que se reformule el razonamiento tras las reglas que se negocian en los acuerdos de libre comercio, incluidas aquellas que pueden estimular la formación de monopolios y reducir que se pueda tener acceso a todo tipo de abastecimientos médicos, poniendo en riesgo las vidas de las personas de todos los países del mundo. Firman 258 organizaciones, la mayoría de ellas listadas en el boletín de prensa adjunto.

Firman la carta 258 organizaciones, la mayoría de ellas listadas en el boletín de prensa adjunto, entre ellas la Plataforma Chile Mejor sin TLC y la Fundación Equidad, también chilena.

.https://www.sidint.net/content/stop-all-trade-and-investment-treaty-negotiations-during-covid-19%C2%A0outbreak





