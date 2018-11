La última y más dura advertencia global.

SOCIALISM TODAY

por Pete Dickenson

En octubre, el ciclón Leslie devastó la península ibérica, solo la segunda vez que un ciclón tropical ha afectado a Europa desde 1842, y el otro fue Vince en 2005. Los científicos del clima relacionaron la gravedad de esta tormenta con el aumento de las temperaturas del mar. Leslie coincidió con la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo de investigación sobre el clima de las Naciones Unidas, donde se presentó un informe especial que pedía que se adoptara un nuevo objetivo para restringir el aumento de la temperatura global a 1.5 ° C por encima de los niveles preindustriales. Niveles, en lugar del objetivo actual de 2C.

El informe se encargó debido a la creciente evidencia de que los fenómenos meteorológicos extremos de las últimas dos décadas están relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono (CO2), que han llevado hasta ahora a un aumento de la temperatura de 1,5 ° C. Hasta hace poco se pensaba que, si el aumento se podía restringir a 2C, se podrían evitar los peores efectos del calentamiento global. El reciente clima extremo relacionado con el aumento de solo 1C causó un replanteamiento.

El informe compara directamente los efectos de un aumento de 2C a un aumento de 1C, con la conclusión clara y verificable de que un aumento de 0.5C aumentará el riesgo de calor extremo, sequía, inundaciones y pobreza. A 1.5 ° C es posible que el 50% menos de la población mundial sufra estrés hídrico y que cientos de millones menos de los más pobres del planeta enfrenten la pobreza como resultado del cambio climático.

Las muertes relacionadas con el calor y los incendios forestales serían más graves en 2C, pero el impacto en el mundo natural sería aún mayor. Los insectos polinizadores tendrían casi el doble de probabilidades de perder la mitad de su hábitat, con consecuencias imprevisibles para la agricultura. Los arrecifes de coral serían prácticamente eliminados: a 1.5 ° C, se podría salvar el 10%. El aumento del nivel del mar afectaría a diez millones más de personas en 2100 con 2C.

El daño a los océanos también será menos grave con 1.5C. Ya existe una mayor acidificación y menores niveles de oxígeno en el agua de mar causados ​​por el cambio climático, pero se proyecta que las pesquerías marinas perderán tres millones de toneladas a 2 ° C, el doble de la cantidad perdida a 1.5 ° C. Los veranos sin hielo en el Ártico, que se están calentando a una tasa tres veces mayor que la del mundo en general, se producirán cada diez años a 2 ° C, en comparación con una vez cada 100 años a 1,5 ° C.

Quedan doce años

El IPCC ha reafirmado con más certeza que nunca que el cambio climático está ocurriendo ahora y que solo quedan doce años para evitar efectos potencialmente devastadores. A pesar de esta severa advertencia, algunos científicos prominentes del clima piensan que las conclusiones aún son demasiado cautelosas y que los riesgos son aún más negativos que los que se exponen en el informe. Es cierto que algunos de los peligros que son más difíciles de predecir concretamente en esta etapa se han minimizado u omitido. Esto se hizo probablemente para evitar a los gobiernos de poder más importantes que podrían llegar a la conclusión de que una acción significativa sería demasiado costosa.

Este enfoque ignora el hecho de que estos gobiernos no han estado dispuestos a tomar medidas significativas para enfrentar el calentamiento global durante casi tres décadas, sea cual sea el costo o el nivel de riesgo. Sin embargo, la clase trabajadora y los pobres también pueden tener una actitud escéptica ante el tema, temiendo correctamente que se les pueda hacer pagar por enfrentar el cambio climático, en lugar de las grandes corporaciones responsables de la gran mayoría de la contaminación.

Como resultado, algunos trabajadores se ven tentados a escuchar a los negadores del cambio climático, o negadores de los efectos del calentamiento global, que se aferran a cualquier ambigüedad o inevitable falta de precisión en los datos que predicen los acontecimientos décadas en el futuro para desacreditar a la ciencia del clima. . En estas circunstancias, el IPCC está haciendo lo correcto, aunque probablemente por una razón equivocada, al adoptar un enfoque cauteloso: no correr el riesgo de darles una credibilidad inmerecida a los negadores.

Restringir el aumento de temperatura a 1.5 ° C haría una gran diferencia. Sin embargo, incluso si esto se logra, todavía habrá consecuencias ambientales extremadamente graves. Aunque el informe no afirma categóricamente que evitar 1.5C es imposible, la implicación es que es casi inevitable. De los 90 “caminos” (modelos) considerados, solo nueve resultaron en temperaturas máximas por debajo de un aumento de 1.5C. La alta probabilidad de 1.5C es el resultado de décadas de inacción criminal de las principales potencias capitalistas. Esto significa que contener y luego revertir el calentamiento debe seguir siendo la prioridad, aunque también debe abordarse la adaptación a las consecuencias del calentamiento global.

Los autores del informe explican qué es necesario hacer para restringir el calentamiento a 1.5 ° C, replanteando lo que ha estado claro durante muchos años, pero añaden que se necesita una acción radical inmediata. También dicen que esto tendrá que estar en una escala históricamente sin precedentes para tener alguna posibilidad de éxito. Las emisiones de dióxido de carbono deberán reducirse en un 45% para 2030, y la contaminación industrial de CO2 en un 75-90% para 2050.

Esto requerirá que la inversión se incremente al menos cinco veces en tecnologías bajas en carbono, como la energía eólica y solar, y en medidas de eficiencia energética como la construcción de viviendas neutras en carbono. El despliegue de renovables tendrá que aumentar hasta 14 veces. Además, habrá que introducir el transporte ecológico, incluidos los coches eléctricos. Se debe iniciar una reforestación masiva, ya que los árboles absorben CO2.

¿Se puede lograr 1.5C?

Controversialmente, también se propone que la introducción de tecnología de captura y almacenamiento de carbono será necesaria para lograr el objetivo de 1.5C. Esto implicará continuar generando energía utilizando los combustibles fósiles que producen CO2, pero capturando y almacenando el gas antes de que ingrese a la atmósfera. El problema es que no existe un método seguro para hacer esto para la gran cantidad de gas que se producirá.

¿Cuáles son las perspectivas de los cambios sin precedentes exigidos por el informe? El profesor Jim Skea, del Imperial College de Londres, uno de sus autores, dijo: “Demostramos que se puede hacer dentro de las leyes de la física y la química. Luego, la casilla de verificación final es la voluntad política. No podemos responder a eso. Solo nuestra audiencia puede y Esos son los gobiernos que lo reciben “.

La respuesta de los gobiernos mencionados fue muda, incluso de aquellos a quienes les gusta posar en verde. Una razón es que los hallazgos anteriores del IPCC incluían una escala de tiempo mucho más prolongada para la acción, 2050. Cuando se necesitan medidas radicales para producir resultados en solo doce años, el hecho de no prestarles atención a los hallazgos del IPCC, entonces ignorarlos de forma efectiva corre el riesgo de perder credibilidad. De todos modos, las acciones hablan más que las palabras. El gobierno alemán, que durante mucho tiempo ha reclamado credenciales ecológicas, actualmente está derribando bosques para excavar en busca de carbón. Otro “campeón verde”, Noruega, está impulsando la exploración de petróleo en el Ártico.

Algunos ecologistas miran con esperanza a China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, ya que ahora es el líder mundial en producción de energía renovable. Es cierto que hubo una nivelación de las emisiones hace unos años, luego de una reducción en la tasa de crecimiento económico en China, pero la producción de gases de efecto invernadero ahora ha comenzado a aumentar nuevamente. Esto está parcialmente relacionado con el impulso del gobierno para aumentar el número de centrales eléctricas de carbón contaminantes, mientras que la tecnología renovable disponible no se está utilizando completamente.

El gobierno británico conservador, que hasta hace poco también decía que era respetuoso con el medio ambiente, ahora está llevando a cabo la demanda del ex primer ministro David Cameron de “deshacerse de la basura verde”. Está promoviendo la extracción de gas de esquisto, que se ha reiniciado en Lancashire, después de que la perforación inicial causó pequeños terremotos hace siete años. Además del peligro de terremotos y la contaminación del agua subterránea, la quema de gas de esquisto en las centrales eléctricas generará más gases de efecto invernadero, lo que agregará un nuevo giro al calentamiento global.

Después de que el tratado de Kyoto finalizó en 2012, el acuerdo de París de 2015 es el único vehículo para la acción internacional que pretende abordar el cambio climático. Los países participantes han hecho promesas de cuánto pretenden reducir su producción de gases de efecto invernadero, objetivos que se revisarán en 2020, el año en que se espera que el plan entre en funcionamiento. Sin embargo, hay tres problemas principales relacionados con el acuerdo.

En primer lugar, las promesas hechas son tan bajas que darán como resultado un aumento de las temperaturas en un 3C catastrófico, un abismo alejado del 1.5C que exige el IPCC. El segundo inconveniente es que estas promesas son todas voluntarias, por lo que el acuerdo de París no tiene dientes para hacer cumplir incluso estos objetivos totalmente inadecuados. Después de casi 30 años de retroceso por parte de las principales potencias, no sería cínico dudar si las promesas existentes se cumplirán, incluso menos que las promesas hechas en 2020 se ajustarán a un objetivo de 1.5C y, si se hicieran. , que se realizaran.

Finalmente, Donald Trump ha anunciado que EE. UU., El segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, se retirará de París, una medida que socavará fundamentalmente su credibilidad. Por lo tanto, hay muy poca evidencia de que las grandes potencias contaminantes tomen medidas significativas, ya sea que se dirijan a un objetivo de 1.5C o 2C.

Fallo sistémico

Esta conclusión no está vinculada a las acciones de ningún individuo maligno como Trump. Va mucho más profundo, al modo en que opera el capitalismo como sistema.

El mundo está dominado por unas pocas potencias dominantes, cuyos gobiernos, sobre todo, representan “sus propias” corporaciones multinacionales. Este puñado de grandes empresas compiten por la participación en el mercado y las ganancias con sus rivales en otros estados nacionales y confían en sus gobiernos para proteger sus intereses, en primer lugar, las ganancias. Esta es una razón fundamental por la cual cualquier acuerdo internacional significativo para enfrentar el calentamiento global ha resultado imposible.

La acción contra el cambio climático amenazará las ganancias, particularmente de las grandes empresas petroleras políticamente poderosas, que son las que más pierden con un cambio a la energía renovable. En consecuencia, estas corporaciones han presionado exitosamente a sus gobiernos para bloquear concesiones significativas que podrían haber conducido a un acuerdo internacional sobre el calentamiento global que hubiera satisfecho las necesidades del planeta.

Estas empresas observan el costo estimado a corto plazo de la acción radical y concluyen que es inaceptable, aunque todos los estudios muestran que el costo de no hacer nada ahora será mucho mayor a largo plazo, debido a la devastación futura causada. El último análisis del IPCC es que costará $ 900 mil millones por año para implementar el programa que se necesita. Es inconcebible que los capitalistas acepten esto y el golpe que significaría para sus ganancias. También es difícil imaginar que el actual sistema económico mundial inestable sea capaz de adaptarse a un cambio tan rápido y radical sin una gran dislocación.

Sin embargo, $ 900 mil millones representan menos del 2% de la producción económica mundial. Sería totalmente posible, como parte de un plan de producción socialista democráticamente organizado, implementar dicho gasto sin dislocar la economía o cortar las otras necesidades urgentes de la sociedad. Sin embargo, esto no puede suceder si la ganancia sigue siendo la fuerza motriz de la economía. Por lo tanto, nunca ha sido más urgente anular el sistema actual y crear la posibilidad de enfrentar el peligro del calentamiento global.

