La supervivencia del Coronavirus viene con una cuenta de un millón de dólares

SEATTLE TIMES, EEUU

Por Danny Westneat

Columnista del Seattle Times

Imagen: Los trabajadores de la salud aplauden a Michael Flor por su alta del Centro Médico Sueco de Issaquah el mes pasado. Empujando la silla de ruedas está la Dra. Anne Lipke, la doctora de cuidados intensivos de Flor. (Ken Lambert / The Seattle Times)



¿Recuerdan a Michael Flor, el paciente de COVID-19 que más tiempo estuvo hospitalizado y que, cuando inesperadamente no murió, fue apodado en broma «el niño milagro»?

Ahora también pueden llamarlo el bebé del millón de dólares.

Flor, de 70 años, que estuvo tan cerca de la muerte en la primavera que una enfermera del turno de noche le puso un teléfono en la oreja mientras su esposa e hijos se despedían, se está recuperando muy bien estos días en su casa en el oeste de Seattle. Pero dice que su corazón casi falló por segunda vez cuando recibió la factura de su odisea de atención médica el otro día.

«Lo abrí y dije ‘¡santa [pitido]! » Flor dice.

La cuenta total de su combate con el coronavirus: 1,1 millones de dólares. 1.122.501,04 dólares, para ser exactos. Todo en una cuenta que se parece más a un libro porque tiene 181 páginas.

Michael Flor luchó contra el coronavirus durante 62 días en el Centro Médico Sueco de Issaquah . Su estadía lo convierte en el paciente con coronavirus más largo en el hospital sueco. (Ramón Dompor / The Seattle Times)

La factura es técnicamente una explicación de los cargos, y como Flor tiene un seguro que incluye Medicare, no tendrá que pagar la gran mayoría. De hecho, como tenía COVID-19, y no una enfermedad diferente, puede que no tenga que pagar nada, una peculiaridad de esta situación a la que llegaré en un minuto.

Pero por ahora lo tiene a él y a su familia y amigos maravillados por el extremo gasto, y la extraña economía, de la asistencia sanitaria americana.

Flor estuvo en el Centro Médico Sueco en Issaquah con COVID-19 durante 62 días, así que sabía que la factura sería una tontería. Estuvo inconsciente durante gran parte de su estadía, pero una vez cerca del comienzo su esposa Elisa Del Rosario recuerda que se despertó y dijo: «Tienes que sacarme de aquí, no podemos permitirnos esto».

Sólo el cargo por su habitación en la unidad de cuidados intensivos fue facturado a 9.736 dólares por día. Debido a la naturaleza contagiosa del virus, la habitación estaba sellada y sólo podían entrar trabajadores médicos con trajes de plástico y sombreros. Durante 42 días estuvo en esta cámara de aislamiento, con un costo total de 408.912 dólares.

También estuvo con un ventilador mecánico durante 29 días, con el uso de la máquina facturado a 2.835 dólares por día, por un total de 82.215 dólares. Alrededor de una cuarta parte de la factura son gastos de medicamentos.

La lista de cargos cuenta indirectamente la historia de la batalla de Flor. Durante los dos días en que su corazón, riñones y pulmones fallaron y él estuvo a punto de morir, la factura consta de 20 páginas y asciende a casi 100.000 dólares, ya que los médicos «me echaron todo lo que se les ocurrió», dice Flor.

En total, hay casi 3.000 cargos detallados, unos 50 por día. Por lo general, a los hospitales se les paga sólo una parte de la cantidad que facturan, ya que la mayoría ha negociado descuentos con las compañías de seguros. Los cargos no incluyen las dos semanas de recuperación que hizo en un centro de rehabilitación.

Revisando todo, Flor dijo que estaba sorprendido por su propia reacción. Que fue de culpa.

«Me siento culpable por sobrevivir», dice. «Hay una sensación de ‘¿por qué yo?’ ¿Por qué me merecía todo esto? Ver el increíble costo de todo esto definitivamente se suma a la culpa de ese sobreviviente».

También hay reglas financieras especiales que se aplican sólo a COVID-19. El Congreso reservó más de 100.000 millones de dólares para ayudar a los hospitales y compañías de seguros a sufragar los costos de la pandemia, en parte para animar a las personas a que se hagan pruebas y busquen tratamiento (incluso a los que no tienen seguro). Como resultado, Flor probablemente no tendrá que pagar ni siquiera los gastos de su póliza de Medicare Advantage, que podrían haber ascendido a 6.000 dólares.

La industria de los seguros ha estimado que los costos de tratamiento sólo para COVID-19 podrían superar los 500 mil millones de dólares, sin embargo, por lo que se le está pidiendo al Congreso que aporte más dinero.

El escritor David Lat recibió una factura de 320.000 dólares por su tratamiento de COVID-19, y también terminó sin pagar nada. Sin embargo, escuchó de docenas de pacientes con cáncer y leucemia que han sido golpeados con grandes facturas o co-pagos durante este mismo período de tiempo.

Es como si estuviéramos haciendo un experimento de lo que podría ser la cobertura sanitaria universal, pero limitándola a esta única enfermedad.

«Sufrir del novedoso coronavirus en oposición al cáncer no debería marcar la diferencia en términos de su carga financiera», escribió Lat, en Slate. «Lo que pagas como paciente no debería depender, en esencia, de si tu enfermedad tiene un buen publicista.»

Flor dijo que es hiperconsciente de que alguien está pagando su factura de un millón de dólares – contribuyentes, otros clientes de seguros y así sucesivamente. «El miedo al socialismo siempre nos ha impedido garantizar una atención sanitaria completa para todos, dijo. Pero también están los costes dorados aquí, dos veces más caros per cápita que en cualquier otro lugar del mundo.

«Fue un millón de dólares para salvar mi vida, y por supuesto diría que es dinero bien gastado», dice. «Pero también sé que podría ser el único que lo diga.»

