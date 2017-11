Capitalismo

La montaña de deudas privadas de las empresas estará en el corazón de la próxima crisis financiera

Eric Toussaint *

CADTM (Comité por la anulación de las deudas ilegítimas), 20-10-2017

http://www.cadtm.org/

Traducción de Alberto Nadal

La situación descrita corresponde a una nueva progresión de la financiarización del capital: las grandes empresas no financieras siguen desarrollando sus inversiones financieras. Apple, Oracle, General Electric, Pfizer, Ford o General Motors refuerzan sus departamentos financieros y asumen de nuevo cada vez más riesgos para aumentar sus beneficios. Si antes prestaban el 60% de sus liquideces a intermediarios , en particular los money market funds , para maximizar su rendimiento, ya no les confían sino el 50% y asumen ellas mismas directamente el riesgo a fin de maximizar sus rendimientos.

Las treinta principales empresas no financieras de los Estados Unidos activas en el mercado de las deudas poseen juntas 423 millardos de dólares de deudas de empresas privadas ( Corporate debt and comercial paper securities ), 369 millardos de dólares de deudas públicas y 40 millardos de dólares de productos estructurados ( Asset Backed Securities y Mortgage Backed Securities ).

I. Las empresas piden prestado para recomprar sus acciones en bolsa . Esto produce dos ventajas para los capitalistas: 1) hace subir el precio de las acciones; 2) permite «remunerar» a las y los accionistas sin consecuencias en el pago de impuestos sobre los beneficios. Además, en numerosos países, las plusvalías sobre las acciones no están gravadas con impuestos o lo están a tasas muy bajas (en comparación con el impuesto sobre la renta o el IVA). Ya en 2014, las recompras de acciones en los Estados Unidos habían alcanzado un montante mensual de entre 40 y 50 millardos de dólares | 1 |. El fenómeno ha proseguido posteriormente. Subrayemos que ya se había asistido, antes de la precedente crisis, a un aumento muy fuerte de las recompras de acciones a partir de 2003, que había alcanzado un máximo en septiembre de 2007 en plena crisis de las «subprimes». Entre 2010 y 2016, las empresas norteamericanas han comprado sus propias acciones en Bolsa por un montante aproximado de 3 000 millardos de dólares | 2 |. Como titulaba el diario financiero Les Echos , «las recompras récord de acciones son el motor de Wall Street». Una gran parte de la buena salud de las bolsas, no solo la de los Estados Unidos, es debida a las recompras masivas de acciones. Es pues completamente artificial.

Las crisis forman parte del metabolismo del sistema capitalista pero todas no son iguales. En el presente artículo, no se trata de recordar las causas generales de las crisis capitalistas. Se trata aquí de diagnosticar factores que conducen ciertamente a una nueva crisis de gran amplitud.

Notas

|1| Financial Times, “Return of the buyback extends US rally”, 5 diciembre 2014.

|2| Financial Times, “Buyback outlook darkens for US socks”, 22 junio 2017.

|3| Financial Times, “Debt collectors”, 16-17 septembre 2017.

|4| Financial Times, “Patcy disclosure gives investors little to chew on”, 28 septembre 2017.