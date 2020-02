La cuarentena sobre el coronavirus de Wuhan, el cisne negro que va a impactar en la economía mundial

EL BLOG SALMÓN

El vídeo que acompaña estas líneas realizado por un español y su mujer china narra la evolución de como la cuarentena decretada en un pueblo de la provincia de Hubei, la más afectada por el brote del coronavirus. Vemos como las personas dejan de poder salir de sus casas y hay múltiples calles cortadas. Se vuelve imposible desplazarse en coche y para salir del barrio incluso llega a ser necesario tener un permiso especial al final del periodo.

Estos cortes no se producen tan sólo en Wuhan y en la provincia de Hubei, sino que también sucede en lugares tan lejanos como Beijing o Harbin (donde hay restricciones en las personas que pueden salir o las matrículas de los coches que pueden circular). Por ejemplo en Shanghai como muestra esta noticia es necesario registrarse al entrar y salir de la urbanización, al igual que es necesario que tomen la temperatura y a veces hasta inspeccionan el coche. Hong-Kong, por su parte, ha impuesto una cuarentena a cualquier visitante que venga de la China continental.

Los chinos no paran de compartir en sus redes sociales las fotos de calles principales vacías, acostumbrados a las calles llenas de las megalópolis de la República Popular China. Pero lo cierto es que el vacío de las calles así como que los servicios funcionen a mínimos de supervivencia, principalmente distribuyendo comida, hacen que esta cuarentena va a tener un impacto en la economía de China, y por resultante por la del mundo.

De hecho, como comentan en The Atlantic para el caso de EEUU, este nivel de cuarentena sería bastante difícil de mantener en occidente, entre otros motivos por nuestro entramado legal y descentralizado que solemos tener.

Es cierto que los cientos de fallecidos y miles de afectados por el virus suponen una tragedia, pero también sucede que el impacto que va a tener en la economía es algo necesario conocer para estados, empresas e inversores a la hora de hacer sus predicciones. Miles de analistas de todo el mundo no paran de intentar determinar el impacto de esta cuarentena y el virus en la economía china y mundial.

El impacto sobre la economía china

El impacto se está notando. En prácticamente tres semanas de cuarentena se ha limitado la capacidad de circulación de la gente, así como la capacidad de trabajar y ganar dinero. Por un lado los chinos que quieren no pueden salir a consumir, al menos no tan fácilmente como esperaban y por otro lado al haber restricciones muchos de los que quieren no pueden directamente trabajar.

Por las fechas actuales, esperaríamos que tras la celebración del año nuevo chino hubiera una época de fuerte consumo, pero precisamente en ese momento es cuando ha empezado la cuarentena en la ciudad. Las predicciones hasta ahora es que podría ser un punto del crecimiento económico de China esperado durante 2020, pasando del 5 al 4%, frente a un 6% el año pasado. Queda por ver si esto será así o habrá un cambio superior. El gobierno chino quiere seguir manteniendo los objetivos de crecimiento.

El impacto también se nota en el consumo, el gigante Alibaba, por el que a través de suu comercio electrónico y su aplicación de pagos AliPay pasa un fuerte componente del comercio electrónico global, ve como los patrones de consumo están cambiando y la gente ha pasado a comprar online principalmente comida.

Hay impacto en fábricas de todo tipo de productos. Se habla de impacto en las fábricas de automóviles y electrónica. Por ejemplo sigue cerrada la fábrica de Foxconn en Shenzhen que fabrica los iPhone de Apple. Pero también hay retrasos en la producción de automóviles en China por parte de empresas como FAW-Volkswagen, BMW o Tesla. Pero también se ve impacto en los países cercanos, ya se ha visto en las fábricas de Nissan en Japón o de Hyundai en Corea del Sur.

El impacto sobre la economía mundial

En 2003, cuando hubo el brote del SARS, la economía china suponía el 4% de la economía mundial. Ahora en 2020 supone el 15%. Esto hace que la economía China tenga cada vez más peso y su peso se note más en la economía mundial, especialmente en sus vecinos, que como hemos comentado para Corea y Japón, son los que se van a ver más afectados. Tenemos un cisne negro en las perspectivas económicas de 2020.

Fuera de los países que son prácticamente fronterizos, uno de los grandes afectados va a ser Australia, que lleva décadas exportando mineral de hierro a China, pero también que recibe el 15% de sus turistas de China (que gastan más que la combinación de los japoneses, británicos y estadounidenses) y exporta servicios educativos a estudiantes, que no están pudiendo volver a las universidades australianas.

También se están preparando paquetes de estímulo en Malasia y en Singapur, que podría entrar en recesión debido a este brote del virus. También lo están notando los productores de petróleo, que ven como la demanda china empieza a contraerse.

Por sectores se ve impacto en la industria electrónica y automotriz, como ya hemos visto antes, pero también en las ventas de bienes de lujo, especialmente en las plazas europeas donde esperaban vender a los compradores chinos que hubieran venido de turismo. También hay impacto en el sector financiero, especialmente en los bancos más expuestos a Asia como HSBC y Standard Chartered.

Incluso en España se ha notado, tras la cancelación de la asistencia al Mobile World Congress de Barcelona de varios expositores, al final se ha acabado cancelando el evento. De hecho, con Alemania bordeando la recesión, esto podría ser un empujón a la misma a la economía europea. Queda por ver si el impacto se verá en países latinoamericanos o no.

