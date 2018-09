La civilización democrática en la realidad

Rómulo Pardo Silva

¿Cuándo un país es aceptado como democrático? En los hechos si dominan los empresarios prooccidentales y se hacen de alguna manera elecciones.

Leer las constituciones o las declaraciones de la ONU da una pauta a los discursos políticos y mensajes de los periodistas y académicos.

Estados Unidos tiene derecho a utilizar la industria energética como herramienta para presionar y castigar a los países que no se comporten de manera civilizada. Es lo que ha asegurado el secretario de Energía del país, Rick Perry. Ha advertido que el mensaje de Washington para Teherán está claro. “Si no puedes y si no te comportas de manera razonable, habrá sanciones y tendrá costes”. Sputnik

Un asesor de Trump sugiere que la economía argentina debería dolarizarse tal y como se hizo en los años noventa bajo la Presidencia de Carlos Menem. HispanTv

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ratificó su decisión de sancionar con 30 días de arresto al jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por haber realizado comentarios políticos, acto que está prohibido por la Constitución. “La decisión de arresto a rigor por 30 días al comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, se tomó por múltiples situaciones que merecieron en su momento apercibimientos, las que contravienen reglamentaciones y artículos constitucionales”, dijo el presidente. Cubadebate

Los partidos de la coalición de gobierno de Merkel no lograron ponerse de acuerdo ayer sobre la suerte del jefe de los servicios secretos Hans-Georg Maassen acusado de mantener relaciones turbias con la extrema derecha. También hay sospechas de que transmitió al partido de extrema derecha AfS informaciones confidenciales, según una televisión pública. RFI

“El Departamento de Estado ha llamado a consultas a la embajadora ante la República Dominicana, Robin Bernstein, a la embajadora ante El Salvador, Jean Manes, y a la encargada de negocios en Panamá, Roxanne Cabral, en relación a las recientes decisiones (de esos países) de no reconocer a Taiwán”, señaló Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado, mediante un comunicado. HispanTv

El periódico estadounidense New York Times aseguró que funcionarios de la administración de Donald Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. El Mostrador

El jefe de las Fuerzas Armadas de Brasil, general Eduardo Villas Boas, admitió que para los militares resulta inaceptable la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Villas Boas consideró además una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a la necesidad de que el Estado brasileño respete los derechos políticos de Lula como ‘una tentativa de invasión de la soberanía nacional’. La posición de las Fuerzas Armadas puede ser la explicación al hecho que jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) violaran los tratados suscritos por Brasil, al negarse a cumplir la determinación del Comité, valoró el diario digital Brasil 247 al reseñar la información. “Es muy grave que un comandante con alta responsabilidad se arrogue el derecho de interferir directamente en el proceso electoral, algo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no hacían desde los sombríos tiempos de la dictadura (1964-1985)”, ha denunciado el PT. PL, HispanTv

Obama: “¿Qué le ha pasado al partido republicano?”, cuestionó. “Su principio central en política exterior era la lucha contra el comunismo, ¡y ahora están acurrucándose con el ex líder de la KGB!”. La Política Online

EE.UU. sancionará a los jueces de la Corte de La Haya, en caso de que este tribunal abra una pesquisa sobre los crímenes de guerra de Washington en Afganistán. El consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, ha afirmado que Estados Unidos no cooperará ni participará en la Corte Penal Internacional (CPI) y empleará “cualquier medio necesario” para proteger a sus ciudadanos y aliados de “los procesamientos injustos” que realiza “ese tribunal ilegítimo”. “No cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos asistencia a la CPI y, ciertamente, no nos uniremos a la CPI”. “Prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a EE.UU., sancionaremos sus fondos en el sistema financiero norteamericano y los enjuiciaremos en nuestro sistema criminal”. HispanTv, RT

Graham presentó a Trump un complot elaborado para que Kim fuera asesinado por el Gobierno chino y permitir que un general militar tome el control de Corea del Norte, revela el libro del periodista Bob Woodward, Fear. Según el libro el influyente senador republicano le presentó a Trump el plan durante una reunión de seguridad nacional en septiembre de 2017 en la Casa Blanca. “China necesita matarlo y reemplazarlo con un general norcoreano (…) Creo que los chinos son claramente la clave aquí y necesitan sacarlo. No nosotros, ellos”, dijo Graham de acuerdo con Woodward. HispanTv

Estados Unidos trata de “prolongar de manera artificial el conflicto y el derramamiento de sangre fratricida en Siria para salvar a los terroristas vinculados a Al-Qaeda”, ha dicho la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores.

Las autoridades afganas elevaron a 68 los muertos y a 165 los heridos en el atentado suicida del pasado martes en la provincia de Nangarhar, este de Afganistán. HispanTv, Telesur

El objetivo del sistema es depredar, producir, vender, arrojar. Enriquecerse explotando el planeta aunque en el tiempo sea insostenible.

La economía global está entrando en un periodo de vulnerabilidad luego de no haber abordado las causas esenciales del colapso financiero de 2008. “Estamos en peligro de caminar sonámbulos hacia una crisis futura”, dijo el ex primer ministro británico Gordon Brown, y alertó que “será necesario un despertar severo, pero estamos en un mundo sin líderes”. Cubadebate

Organizaciones ambientales advierten que financiamiento del Acuerdo de París está “al borde del colapso. Emol

Cifras alarmantes: Hambre en el mundo crece y afecta a 821 millones de personas. Un informe elaborado por diversas agencias de la ONU evidenció que uno de cada nueve individuos sufre de carencia crónica de alimentos. Entre los factores, además de los conflictos y la violencia, están las consecuencias dejadas por el cambio climático. Emol

A dos años del desastre climatológico: ONU llama a detener la deforestación y a restaurar bosques deteriorados. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, advierte de la importancia de que la sociedad en su conjunto pida que autoridades, líderes de los países y autoridades correspondientes rindan cuentas en materia medioambiental. “Si no cambiamos la dirección de aquí a 2020, corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado, con consecuencias desastrosas para los seres humanos y todos los sistemas naturales que nos sostienen”. El Desconcierto

EE.UU. incumplirá por un tercio la reducción de gases de efecto invernadero de Obama. La administración actual además ha anulado las medidas sobre las centrales de carbón y las regulaciones de contaminación para los vehículos, un escenario que se suma a la salida del Acuerdo de París de la nación norteamericana. Emol

El analista jefe del banco JP Morgan —también conocido como el banco de la familia Rockefeller—, Marko Kolanovic, opina que, en caso de darse la crisis económica advertida por economistas, habrá disturbios callejeros, pánico generalizado, nacionalización y revueltas sociales a nivel mundial inéditas en el último medio siglo. Sputnik

Los partidos políticos progresistas en general aceptan el papel de regular este marco sin atreverse a proponer y defender una civilización sostenible.

Su base es mostrar algunos hechos coherentes con los principios de una izquierda en el capitalismo.

El Parlamento Europeo decidió este lunes por amplia mayoría sancionar a Hungría, cuyo gobierno, dirigido por el primer ministro Viktor Orban, fue juzgada como una amenaza “sistémica” a los valores de la UE. RFI

Un tribunal salvadoreño condenó al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de cárcel por los delitos de peculado y reciclaje de dinero y de activos, informó el portal de noticias ElSalvador.com. Saca, que aceptó confesar sus delitos a cambio de una reducción de la pena, es el primer presidente de la República en ser condenado por corrupción. Cubadebate

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al mandatario ruso, Vladímir Putin, para la toma de posesión que tendrá lugar el 1 de diciembre, dijo el canciller del próximo Gobierno, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa. Sputnik

El sistema es así, se acepta o se cambia.

Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable.

No conservadurismo progresista a la izquierda

Contacto romulo.pardo@gmail.com

