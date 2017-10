La batalla de ideas para el socialismo es casi un silencio

Rómulo Pardo Silva

El trabajo de construcción de discurso no se percibe.

La agitación que a veces produce la izquierda tradicional se puede traducir en acciones, demandas al sistema, y consignas amenazantes.

Sin entregar a las mujeres y hombres ninguna explicación del presente, ni para lo que es tarea desde hoy y mañana.

En el artículo Las ideas como recurso primordial de Hassán Pérez Casabon* se apunta a este error.

Cita aportes de intelectuales durante la III Conferencia de Estudios Estratégicos realizada en Cuba.

Julio César Gambina: “… Hoy, en muchos de nuestros países, te califican de utópico si te refieres al socialismo como necesidad insoslayable. Lo peor es que ello ocurre a lo interno de movimientos populares…”.

“Otra idea sobre la que me gustaría discutir es que siempre decimos como algo incuestionable que lo primero es la revolución política y que solo después se puede pensar en la transición hacia el socialismo”.

“Para mí la transición no requiere necesariamente de la conquista del poder político para solo después comenzar a edificar el imaginario a nivel de pueblo”.

“Construir el ideal por el socialismo no es algo irrealizable, pero no está en la agenda incluso para movimientos obreros que se contentan con las reivindicaciones básicas de hace dos siglos vinculadas al incremento del salario.”

Hugo Moldiz: “De la estrategia de los años 60 y 70 pasamos a las batallas en el terreno de las ideas. Percibo que en algunos espacios se ha retrocedido. Pensar solo en lo electoral es una reducción enorme y siempre deriva en equilibrios frágiles de fuerzas… ”.

Darío Salinas: “El socialismo sigue siendo el horizonte de nuestros pueblos y las ideas el recurso primordial”.

Se descuidan las ideas. Echan a un lado la evidencia de que los humanos se mueven según sus ideologías.

Quizás no deseen que los pueblos empiecen a pensar y a tomar un camino a contracorriente imposible en el ahora.

Por el contrario el empresariado y sus empleados para la ideología lo tienen claro. Sistemáticamente ocultan o manipulan en sus medios dominantes los hechos que lleven al pensamiento propio opuesto al industrializado.

Vladímir Putin, ha respondido a la pregunta de la directora del grupo RT, Margarita Simonián, sobre la persecución y la “increíble presión” que sufren los medios rusos en EE.UU.: “si vemos pasos concretos que limiten el funcionamiento de nuestros medios, tomaremos instantáneamente las medidas recíprocas”, ha prometido. RT

Expresar su opinión en RT le convierte en un “idiota útil” que trabaja para una “potencia extranjera hostil”. Así lo afirma una ONG llamada European Values que ha publicado un informe sobre RT que incluye una extensa lista de figuras públicas estadounidenses y europeas a las que acusa de “socavar la democracia occidental” únicamente por aparecer en programas de esta cadena. La ONG sostiene que expresar su opinión personal en RT equivale a mantener una “complicidad con la máquina de propaganda rusa” y convierte al invitado en un “idiota útil” para una “potencia extranjera hostil”. RT

En un foro de analistas de crédito no hubo alguien que viera la situación venezolana como Maduro. Todos aportaron palabras, imágenes, para inducir al rechazo del chavismo.

Si la humanidad, la vida, el medio físico terrestre, son una realidad en crisis profunda no hay otra vía política para el socialismo que alimentar el saber, el pensar, el formular discursos… difundir, y actuar en consecuencia.

Tener colectivos con ideas.

¡Cómo no ver que la lucha de ideas es parte de la victoria!

Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable.

No progresismo de izquierda.

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Referencia

(*) http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/10/13/las-ideas-como-recurso-primordial/#.WetWJo_WzIV

Me gusta: Me gusta Cargando...