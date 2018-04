KES, ¿LA MEJOR PELÍCULA DE KEN LOACH?

Pepe Gutiérrez-Álvarez, Estado Español.

Por supuesto, sobre ello hay discusión, pero existe una opinión generalizada que, desde el punto de vista artístico, la mejor de las suyas sea Kes (Ken Loach, RU, 1968) Estaba basada en la novela A Kestrel for a Knave (Un cernícalo por valet) escrito por el autor británico Barry Hines en 1968, ocupa el séptimo lugar en la lista de las 100 mejores películas británicas según el Instituto de Cine Británico y el tercer lugar en su lista de las 50 películas que deberías ver a la edad de los 14. el argumento nos lleva a Billy Casper, quien ha perdido la esperanza de ser más que un minero de carbón y es intimidado tanto en el hogar, física y mentalmente por su medio hermano, Jud, así como en la escuela. Él es un chico travieso que roba la leche de las carrozas de leche, mete a otros estudiantes en problemas y generalmente pelea y se comporta mal. Billy se presenta como un niño emocionalmente abandonado que tiene un bajo auto-respeto. Su madre se refiere a él en la película como un “caso sin esperanza”. Billy mendiga para conseguir dinero, fuma cigarrillos, sueña despierto y no tiene intereses positivos en la escuela. Su mayor temor es terminar trabajando como un minero de carbón, pero no tiene ninguna vía de escape de lo que parece ser su destino. Posteriormente, encuentra una salida a su tristeza, cuando empieza a entrenar a un cernícalo que toma de un nido en una granja. Su interés en aprender sobre la cetrería lo lleva a robar un libro sobre el tema, de una tienda de libros de segunda mano, ya que no puede conseguir la tarjeta de un prestatario para la Biblioteca Pública. La relación entre Billy y “Kes”, su cernícalo a quien entrenaba, lo llevo a ver nuevos horizontes y a cambiar su punto de vista. Por primera vez en la película, Billy recibe elogios de su profesor de inglés después de dar una charla improvisada acerca de su relación con el pájaro. Sin embargo, cuando Jud manda a Billy a un sitio para apostarle a un caballo, éste gasta el dinero que le dio en patatas fritas, pues él piensa que el caballo no tiene probabilidades de ganar. Pero entonces el caballo gana, y Jud se pone furioso, así que se toma venganza matando al pájaro de Billy.

El rodaje de la película se llevó a cabo en Barnsley, una ciudad encontrada al sur del Condado de Yorkshire, en Inglaterra, por lo cual contiene un amplio conjunto de dialectos locales. La escuela utilizada como el set principal de filmación, fue la Escuela “St. Helens”, en el sur de Athersley, que ha sido renombrada como la “Edward Sheerien School”. Tanto en la película como en el libro, se ofrece un retrato auténtico de la vida en las zonas mineras de Yorkshire de aquel tiempo. El elenco tiene auténticos elementos de Yorkshire (de West Riding para ser precisos), como extras que fueron contratados de dentro y de los alrededores de Barnsley. Además de esto, Lynne Perrie, era originaria de Rotherham, por lo que tiene un acento ligeramente diferente al de Barnsley. La película se utiliza a menudo en las escuelas para las clases de inglés: ya que es menos común hoy en día escuchar el dialecto antiguo West Riding, Yorkshire. Insisto en las posibilidades que plantean unas jornadas sobre Ken Loach y su filmografía. Se trata por lo demás una obra importante sobre lo que la amistad con los animales pueden reportar a los humanos, en este caso a un muchacho que necesita encontrar alguien que le dé un significado a su vida.

