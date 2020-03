Isla Quinchao (Chiloé): Violencia y detención de habitantes que exigen medidas sanitarias por corona virus

Radio del Mar



Insólitamente esta mañana fueron detenidos dos integrantes de la Asamblea social de la Isla – archipiélago de Quinchao quienes se manifestaban en el canal de Dalcahue exigiendo la implementación urgente de medidas sanitarias ante la emergencia y expansión del corona virus covid 19.

Se trata del dirigente y concejal de Achao, Oscao Gallardo Calbuyahue; y la dirigenta y escritora de Curaco de Vélez, Olga Cárdenas, generándose también otros hechos de violencia por parte de agentes de carabineros contra integrantes de la Asamblea Social presentes en la manifestación.

Previo a los hechos el concejal Gallardo había manifestado a primera hora de la mañana: “Hoy martes 24 la Asamblea Social junto a otras organizaciones sociales de la Isla de Quinchao, hemos bloqueado el acceso el Pasaje, con el objetivo de prevenir la propagación del Coronavirus en nuestro Archipielago, medida que ha sido también implementado en otras comunas. El llamado es a la comprensión y también comunicar que sólo se dejará entrar y salir situaciones especiales, que serán detalladas en un rato más en una declaración pública que leeremos para conocimiento público”.

Las representaciones detenidas junto a otras personas integrantes de la Asamblea, constataron lesiones y continúan las manifestaciones en el retén de Carabineros de Achao en contra de los agentes policiales responsables de la violencia y las detenciones.

A continuación, se comparten acceso a los videos sobre las detenciones en el Pasaje de canal de Dalcahue y en seguida, reciente declaración pública de Asambleas y organizaciones de Chiloé exigiendo urgentes medidas sanitarias ante la vulnerabilidad en todo el territorio insular.

– Detención de la escritora de Curaco de Vélez, Olga Cárdenas (Video) / https://www.facebook.com/janett.cardenas.94/videos/2536877893219088/

– Detención del concejal Oscar Gallardo Calbuyahue (video) / https://www.facebook.com/janett.cardenas.94/videos/2536870849886459/

– Declaración pública intervención canal Dalcahue previa detenciones y violencia policial / https://www.facebook.com/janett.cardenas.94/videos/2536812053225672/

Declaración Pública

En Chiloé, a 17 de marzo de 2020, quienes suscriben vienen a declarar que frente a la contingencia sanitaria que enfrenta nuestro territorio tenemos la obligación de exigir a las autoridades de turno que se tomen todas las medidas a su alcance para evitar la propagación del COVID 19 (Corona Virus) y que esto signifique el colapso de nuestro precario sistema de salud, postergado desde siempre a favor de proyectos inconsultos y que sólo favorecen la actividad industrial como el puente de Chacao. Sólo con los recursos aprobados en forma irregular para esta obra, podríamos contar con las medidas sanitarias que aseguraran la salud de la población, en especial de nuestros adultos mayores.

Creemos que éste es el momento de que las autoridades demuestren su interés y preocupación por los habitantes del Archipiélago de Chiloé y tomen las decisiones en nuestro beneficio y no el de los intereses económicos que los financian.

Dentro de las medidas que exigimos:

Prevención:

Barrera sanitaria terrestre, marítima y aérea (en especial, controlar el movimiento de embarcaciones salmoneras).

Lugares seguros para cuarentena de personas y transportes que vengan de fuera de la provincia.

Sanitización de lugares públicos y del transporte urbano e interurbano y del personal de las plantas de proceso.

Fortalecimiento inmunológico de población en riesgo vital por contraer la enfermedad (vitaminas, alimentación reforzada, medidas de protección, etc.)

Entrenamiento de voluntarios de salud para informar a las comunidades, especialemente a las rurales.

Distribución a través de las juntas de vecinos de kits de emergencia con folletos, materiales de aseo y prevención.

Cuarentena y suspensión de actividades laborales en las plantas de proceso, especialmente en las secciones de frío, sin descuentos a los trabajadores.

Coordinación efectiva entre todas las autoridades regionales y provinciales para enfrentar la emergencia sanitaria.

Contingencia:

Aplicación y análisis de exámenes de detección de COVID 19 en los hospitales de Chiloé.

Regulación de precios de medicamentos e insumos de desinfección, sanitización y prevención.

Mejorar el funcionamiento de red de hospitales y de todos los centros de salud de la provincia.

Habilitación de espacios de cuidado crítico de nivel intermedio y avanzado en todos los centros de salud públicos y privados, con respirador artificial y medidas de aislamiento.

Considerar habilitar camas UCI aisladas en los hogares de quienes no alcancen a ser hospitalizados.

En caso de aumento exponencial de contagios, paralización de todas las actividades laborales y cuarentena total.

Habilitar espacios donde se garantice protección y cuidados a los adultos mayores que lo requieran.

Economía:

Distribución de alimentos de primera necesidad a familias más vulnerables.

Congelamiento de pagos de electricidad y agua por el tiempo que dure la emergencia.

Subsidio al gas y la electricidad para calefacción.

No es tiempo de vacilaciones ni de buscar ganancias políticas, nuestra salud depende de las decisiones que ustedes tomen y de que sean ejecutadas en forma eficiente, frente a esta crisis sanitaria, agudizada por la precariedad en la que el sistema público de salud se encuentra debido a los incesantes esfuerzos por privatizarlo. La salud es un derecho humano, no el acceso a ella y es el Estado el encargado de asegurar ese derecho. No todo puede ser negocio.

Exigimos respuesta inmediata a este petitorio y nos reservamos el derecho de tomar medidas de presión en caso de no ser así.

Asambleas Sociales y Territoriales de Chiloé

Asamblea Social de Castro

Asamblea del Archipiélago de Quinchao

Asamblea de Quinchao

Asamblea Cívica y Culrural de Dalcahue

Asamblea de Chonchi

Asamblea de Dalcahue

Asamblea de Estudiantes Autoconvocados

Asamblea de Curaco de Velez

Asamblea de Chilotes en Santiago

Cacique Comunidad Fundo Alto Gamboa Clementina Lepio Melipichun

Concejales de Quinchao (Luis Yáñez Ruiz, Armando Barria Oyarzún, Ramón Mansilla Guenchur, Oscar Gallardo Calbuyahue)

Concejales de Curaco de Velez (Estrella Sánchez, Javiera Yañez, Camilo Maldonado)

Organizaciones

Agrupación Cultural El Rodezno de Curaco de Velez

Colegio de Profesores Provincial Chiloé

Defendamos Chiloé

Comité de Defensa Medioambiental Chiloé sin Basura

Escuela Superior Campesina

Junta de Vecinos de Lin Lin Los Pinos

Junta de Vecinos de Isla Cahuach

Junta de Vecinos de Villa Quinchao

Junta de Vecinos de Curaco de Isla de Lin Lin

Junta de Vecinos de Isla Quenac

Junta de Vecinos Estero Huichaapiao de Isla Apiao

Comité de Salud de Isla Apiao

Comité de Agua de Isla Apiao

Comunidad Indígena Piedra Funda de Isla Cahuach

Agrupación Artesanos del Arte de Dalcahue

Estudiantes Privaos XXI de Ancud

Sindicato SIL Walmart Chile

Unión Comunal de Dalcahue

Unión Comunal de Quemchi

Unión Comunal de Puqueldón

Federación Provincial de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos Rurales de Chiloé

Sindicato mar de tod@s Marichiweu de Ancud

Defensa de los mares al sur del mundo

Modatima Chiloé

Pensar Chiloé comunica

Comunidad La Melga Chiloé

