Insólito: Inspector municipal que asedia a hortaliceras en Temuco es un carabinero dado de baja por torturas

Por Juan Carlos Contreras

Durante esta semana, tras el levantamiento de la cuarentena total en Padre las Casas y Temuco, las hortaliceras mapuches que históricamente han trabajado en el centro temuquense -normalmente en las intersecciones de calle Montt con Aldunate-, han sido nuevamente hostigadas, violentadas y detenidas por Carabineros. No conforme con eso, el alcalde Miguel Becker (RN) mantiene inspectores municipales, vigilando el comercio de frutas y verduras, emitiendo multas a las personas que les compren.

Estos inspectores han complejizado más aun el trabajo, tanto por el hostigamiento hacia ellas como a clientes. Es más, hace unos días circuló en redes sociales un video donde aparecía una pareja de estos funcionarios públicos, parteando a una persona que había comprado un kilo de porotos.

Fuentes de RESUMEN expresaron que un inspector municipal de Temuco que participó de acciones violentas difundidas en redes sociales resulta ser Luis Gacitúa Toloza, ex carabinero dado de baja el año 2013 por apremios ilegítimos (torturas) en contra de Luis Astete, poblador de Las Tranqueras en Pueblo Nuevo.

La denuncia dejaría al descubierto el nulo filtro que hace el municipio a las personas que son contratadas como inspectores municipales y por otra parte, la protección que reciben los uniformados envueltos en violaciones a los DDHH en instituciones de gobierno.

Luis Gacitúa: de carabinero dado de baja por torturas a inspector municipal de Temuco

Sobre el hecho, Luis Astete de por entonces de 20 años de edad, recuerda que, «estábamos en el sector Porvenir con un grupo de amigos, era el 1° de enero de 2013. De repente llegó una patrulla de Carabineros donde venía el sr. Gacitúa. Según ellos llegaron por una riña, pero nunca hubo nada. No había alcohol, sólo envases vacíos, no había nadie bebiendo. Después nos persiguieron, salimos arrancando porque se bajaron agrediendo inmediatamente a las personas que estábamos en el paradero».

El joven comentó que Luis Gacitúa, ex carabinero y ahora inspector de la municipalidad de Temuco, lo persiguió a pie y pese a que el poblador agredido se entregó y facilitó inmediatamente su carnet de identidad, «para no generarle problemas a otro grupo que estaba compartiendo ese día de año nuevo. Me dijeron que me iban a llevar a la Segunda Comisaría pero no fue así, me llevaron a un sitio eriazo, ahí me bajaron y me empezaron a pegar con puños, palos pero con mayor represión de Gacitúa, el que trabaja hoy en la municipalidad».

Astete comentó que fue golpeado con brutalidad tanto por este funcionario como por el sargento segundo Claudio Reyes, en las costillas, cabeza, piernas y espalda. En el lugar habían otros dos jóvenes carabineros que sólo miraban mientras el ahora inspector municipal les decía, «así se trata a los flaites, así tienen que tratar a los delincuentes y que en ese momento el poder lo tenían porque estaba Piñera, porque el presidente le daba todo el apoyo a Carabineros».

Lamentablemente, ésta no fue la única agresión que recibiría Luis Astete por parte de Carabineros. Paradójicamente bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, el joven poblador fue una de las tantas personas con daños oculares, producto de los perdigones disparados por efectivos de Fuerzas Especiales en las manifestaciones sociales del Estallido Social de octubre, sufriendo la pérdida de su ojo izquierdo.

En la actualidad el caso de Astete se encuentra en investigación y aún se recaban pericias por parte de Fiscalía, aunque bajo el actual contexto sanitario permanece estancado. «esperamos que termine esto y encontrar un responsable, que el Estado se haga responsable. Carabineros sigue gozando con sus actos de abuso, porque sabe que si son dados de bajas pueden trabajar en municipalidades».

La condena y la baja de Carabineros

Luis Gacitúa Toloza fue sargento primero hasta el 27 de junio de 2016, cuando el Juzgado de Garantía de Temuco lo condenó a presidio menor en su grado mínimo, es decir; sin pisar la cárcel. Sobre las agresiones hacia el poblador temuquense, la sentencia en contra del ahora inspector municipal expresó que «obligándolo a subir al carro policial y trasladándolo por diferentes calles hasta un sitio ubicado en la población Las Tranqueras. Una vez en el lugar. Luís Gacitúa hizo descender del vehículo a Luis Astete y lo agredió golpeándolo con objeto contundente en la espalda y en otras partes del cuerpo». Finalizando que «los hechos configuran el delito consumado de tormentos (torturas) o apremios ilegítimos contra Luis Astete».

Sin duda la situación de las hortaliceras en Temuco esboza prácticas discriminatorias, toda vez que el alcalde Miguel Becker permite la apertura y atochamiento de gente en multitudes y centros comerciales, pero persigue y castiga el comercio proveniente de zonas rurales de la provincia de Cautín que son parte del comercio tradicional en el lugar. Peor aun, lo hace a través de sujetos como Luis Gacitúa, una persona condenada por ejercer torturas.

«Él sigue hoy en día, según lo que se ha mostrado en redes sociales, incitando a la violencia». Fustigó Astete respecto al rol como inspector municipal, «Ningún carabinero debería ocupar un cargo público después de haber sido de baja por situaciones de torturas, ni en Temuco ni en ningún lugar», agregó.

En el transcurso de estos días, efectivos policiales han agredido nuevamente a hortaliceras botándoles sus productos, sin importarles que las afectadas estuviesen un mes sin poder generar ingresos y su mercadería era de lo único que disponían. Nuevamente acusan racismo por parte del empresario y militante RN Miguel Becker, actual alcalde de Temuco.

El joven de 27 años de edad también se refirió al constante hostigamiento que ha ejercido el municipio de Miguel Becker en contra de las hortaliceras de Temuco. «Ellas necesitan el sustento para sus casas. Yo desde que tengo uso de razón, ellas siempre han trabajado en el centro. Son como el Mercado, algo principal en las calles de Temuco y muchas veces son agredidas por Carabineros incluso estando en compañía de sus niños».

