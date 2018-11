Inaugurada 43ª Conferencia Europea en solidaridad con el pueblo Saharaui en Madrid, España. EUCOCO 2018

Inaugurada 43ª Conferencia Europea de apoyo y solidaridad con el pueblo Saharaui en Madrid, España

Inaugurada la 43ª Conferencia Europea de apoyo y solidaridad con el pueblo Saharaui, que se celebra este año en Madrid, España los días 16 y 17 de noviembre de 2018.

Durante la Conferencia Internacional que se desarrolla en la Sede de la UGT en Madrid se realizarán mesas de trabajo, foros paneles, exposiciones y reuniones inter parlamentarias.

El sábado 17 en la Puerta de Atocha en Madrid está convocada una gran manifestación ciudadana en solidaridad con el pueblo Saharaui y en rechazo de los acuerdos ilegales de pesca entre la Unión Europea y la monarquía Marroquí que pretende involucrar la zona pesquera perteneciente al pueblo Saharaui en el Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por el Marruecos.

La EUCOCO se lleva realizando de forma continuada desde 1975, año del inicio del conflicto, convirtiéndose, sin duda alguna, en la cita anual más importante del movimiento de solidaridad europeo con el pueblo saharaui.

Representantes de gobiernos en general, embajadores de países que reconocen a la R.A.S.D., diputados y cargos electos europeos y nacionales, gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos del estado español, organizaciones políticas y sindicales, asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, ONG´s en general, juristas y personalidades del ámbito de la cultura…, participan cada año en esta cita obligada de solidaridad, comprometidas con la justicia, el derecho, y la legalidad internacional. Contando este año con una importante participación de África y Latinoamérica, debido al cada día más importante papel que están jugando en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto.

Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE establecen que Marruecos y el Sahara Occidental son territorios distintos y separados y por tanto el acuerdo de pesca propuesto para su firma no es aplicable al Sahara Occidental, ni a las aguas adyacentes a este, y es un claro obstáculo al proceso de paz dirigido por la ONU y a las negociaciones promovidas por el enviado personal Horst Köhler. Lamentablemente hoy la Unión Europea está dejando de cumplir con la legalidad internacional en la medida que no respeta el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, a su soberanía permanente sobre sus recursos naturales y a sus propias sentencias.

Desde hace más de 40 años, el pueblo saharaui mantiene una perseverante resistencia contra la ocupación ilegal de su tierra por parte del reino de Marruecos. Una lucha sustentada en la firme voluntad de todo un pueblo que ha dado pruebas de dignidad y determinación por recuperar su libertad y construir un futuro en paz, convivencia y democracia.

El estado español abandonó el Sahara Occidental sin concluir el proceso de descolonización que se había iniciado y sin respetar su derecho a la autodeterminación como otros pueblos del continente africano. Recurrió, para ello, al ilegal acuerdo tripartito de Madrid, facilitando la ocupación del territorio.

No obstante, sin lugar a dudas, nuestra responsabilidad persiste en la actual situación y conforme al derecho Internacional. NO podemos olvidar que dichos acuerdos son nulos de pleno derecho, ya que no cabe, legalmente, ceder la soberanía de un territorio pendiente de descolonizar.

La violación de este derecho a la autodeterminación en el Sahara Occidental, no solamente ha arrojado al pueblo saharaui a un drama de diarias e injustas consecuencias, sino que también ha provocado, durante más de cuatro décadas, una inestabilidad permanente que ha hipotecado todo intento de lograr el desarrollo económico, social y político, tan ansiado y necesario, en la región del Magreb.

