Henry Miller

(26 de diciembre de 1891, Yorkville, Nueva York, EE.UU.

– 7 de junio de 1980, Pacific Palisades, Los Ángeles, California, EE.UU.)

Escritor estadounidense. Henry Miller es sin duda uno de los talentos más destacados de la literatura norteamericana contemporánea y el paradigma del disidente y anarquista pacífico de su tiempo. Por su vida y obras se convirtió en uno de los máximos defensores de la libertad tanto individual como literaria. Se le ha considerado, incluso, un postmoderno. La originalidad de su obra se halla en el lenguaje y en una prosa fluida e impulsiva que se mueve entre la obscenidad y la espiritualidad, motivos por los que debió sufrir los ataques de la sociedad bienpensante y de la crítica feminista. Toda su obra es autobiográfica y vivencial; de ahí lo profundo de sus convicciones, expresadas en su entrega a la literatura como camino personal irrenunciable. Su naturalidad para tratar temas como el sexo y su denuncia de la hipocresía social en esta materia le valió la admiración de infinidad de lectores de todo el mundo y el tener entre sus adeptos incondicionales a las generaciones de inconformistas de su propio país de las décadas de los años cincuenta y sesenta de la pasada centuria.

En sus novelas, semiautobiográficas, el tono crudo, sensual y sin tapujos suscitó una serie de controversias en el seno de un Estados Unidos puritano que Miller quiso estigmatizar denunciando la hipocresía moral de la sociedad norteamericana, criticando de paso el devenir de la existencia humana, desnudando su cinismo y múltiples contradicciones. Censurado por su estilo y contenido provocativo y rebelde en relación a la creación literaria de su época, su búsqueda de la «salvación» a través de experiencias intensas influyó notablemente en las ideas de la llamada Generación Beat, los «beatkins». Sus obras, vitalistas, anarcoides y eróticas desencadenaron grandes polémicas y censuras a la vez sirvieron para que, a partir de él, el sexo se tratará en la literatura con más normalidad.

Lo que se expresa en las obras de Henry Miller es una filosofía de la vida absolutamente transgresora, irreverente para con los clichés morales y estéticos de nuestra sociedad. La literatura de Miller es refractaria a cualquier credo específico; aboga por una especie de sincretismo estético y filosófico entre Occidente y Oriente. De ahí su enfático interés por la astrología, la teosofía, el ocultismo, el hinduismo y sobre todo el budismo. Miller es uno de los más claros ejemplos de literatura hecha de desesperación, de amor a todo sin cortapisas, de fe en el lenguaje como lugar de conocimiento. Herederos de su forma de entender la existencia fueron los ya mencionados beatniks y los hippies.

Henry Valentine Miller nació en Nueva York en diciembre de 1891. Sus padres eran judíos. Su asistencia, en 1901, al City College sólo dura dos meses: lo abandona para emplearse en una fábrica de cemento. Luego de una serie de viajes por el sur de los Estados Unidos, durante los que se mantiene realizando cualquier tipo de trabajo, regresa a Nueva York en 1914 y se emplea en la sastrería de su padre. En 1923 realiza su primer viaje a Europa con su segunda esposa, June Edith Smith. Huyendo de la Gran Depresión, y tras liberarse de la cultura pequeño-burguesa de orientación anarco-vitalista que había recibido -conocía la obra de Nietzsche, Proudhon y Stirner-, en 1930 viajó a Europa y se instaló en París, donde permaneció por espacio de diez años. Allí encontró bastantes temas para sus libros y un ambiente propicio para su vida bohemia y turbulenta.

En 1934 publica Trópico de Cáncer (Tropic of Cancer), obra que será editada simultáneamente en inglés y francés. La novela desencadenó una oleada de censuras a causa de su actitud hedonista, en contra de los mecanismos represivos, que reflejaba. La censura mantendrá esta obra inédita en Norteamérica hasta 1961; en esta época, Miller será ungido maestro de la proclamada revolución sexual del momento, pues trataba sin tapujos las situaciones de sexo explícito y mostraba una corrosiva ironía al referirse a los supuestos valores del puritanismo, ya sea en su versión francesa o norteamericana.

Su estadía en París significa el comienzo de amistades fundamentales en lo que a su vida y obra se refiere; conoce a Jean Giono, a Anaïs Nin y a Lawrence Durrell, quien compartía con Miller la postura vitalista que enseñaba la práctica y la celebración de lo corporal por encima de todas las adversidades, fórmula que tanto influiría a lo largo de toda su literatura. Miller prosigue su batalla personal contra el puritanismo intentando liberar, desde un punto de vista moral, social y legal, los tabúes sexuales existentes en la literatura americana. Continúa escribiendo novelas, todas censuradas en los Estados Unidos por obscenas. En 1936 publica el libro de narraciones Primavera negra (Black Spring).

En 1939 publica Trópico de Capricornio (Tropic of Capricorn), su novela más lograda según los críticos en la que, al igual que en el anterior Trópico, Miller expone cómo su estancia en París estuvo marcada por una agobiante pobreza. No faltan críticos que sostienen que ambos Trópicos representan, respectivamente, la crónica de una liberación y el cuadro del infierno del cual el escritor escapa. En ambas obras hay la misma ausencia de estructura, el mismo caos verbal, abierta utilización de monólogo interior, ruptura de ritmos, utilización de flashback, extensas catalogaciones a lo Whitman y sobre todo abundantes metáforas e imágenes de raigambre surrealista. Consiguen su difusión en los EE.UU pese a tener que ser vendidos subrepticiamente, lo cual contribuye a forjar su reputación de escritor «underground».

También en 1939, junto con Durrell, realiza un viaje por Grecia del que es fruto la novela El Coloso de Maroussi (1941). Terminada la Segunda Guerra Mundial, su obra comienza a obtener cierta difusión, lo cual le permite trasladarse a vivir definitivamente a su entrañable California. Allí escribe La pesadilla del aire acondicionado (The air-conditioned nightmare, 1945-1947), Big Sur y las naranjas de Hieronymus Bosch (Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch, 1957) y termina una obra cuyos apuntes había traído de París: Sexus(1949). Primera pieza de La crucifixión rosada (The roxy crucifixion); Plexus, (1953) y Nexus (1959) son las otras; esta serie retoma la temática autobiográfica y cubre el período que va de 1923 a 1928 y recogen el itinerario del yo a través del sexo y del arte.

En 1964 la Corte Suprema de los Estados Unidos anula, de la Corte de Estado, el juicio contra Miller por obscenidad, lo que representa el nacimiento de lo que, más tarde, será conocido con el nombre de revolución sexual. Más relajado, acabados definitivamente sus pleitos con la censura y sin sobresaltos económicos, Miller se dedica a la pintura con gran intensidad. Publica sus cartas con Anaïs Nin y continúa explotando su propio pasado en Mi vida y mi tiempo (1972), Miller mantuvo una enérgica polémica literaria en su ensayo sobre Proust y Joyce El universo de la muerte, publicado bajo el título Max y los fagocitos blancos. Otras obras suyas son: El tiempo de los asesinos (Time of assassins, 1956), en la que se advierte su lectura de Rimbaud, Orden y caos en Hans Reichel (1966) y Virajes a 80 (1973) y el estudio literario El mundo de D. H. Lawrence (1980). Entre sus aficiones estaban las de pianista amateur. Escribió libros sobre su pintura y tras su muerte, sus acuarelas fueron trasladadas a dos museos: el Henry Miller Museum of Art en la ciudad de Omachi Nagano (Japón) y el Henry Miller Art Museum en la Coast Gallery de Big Sur. Falleció a causa de complicaciones circulatorias en Pacific Palisades, California. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas sobre Big Sur.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Henry_Miller

http://www.mcnbiografias.com/ app-bio/do/show?key=miller- henry-valentine Trópico de cáncer: Crónica sobre la vida del propio autor en París, sus andanzas de artista pobre y mujeriego, en la que se entrelazan una suerte de picaresca de sabor europeo con el irónico humor americano. La novela tiene una estructura poco convencional y está escrita en un lenguaje descarnado y hasta obsceno, pero indudablemente revolucionario y vital; en ella se manifiesta la preocupación de Miller por la búsqueda de identidad y la liberación del individuo de la maraña de mitos sociales que lo apresan. Primavera negra: Es el libro que más a fondo y mejor introduce al lector en el personalísimo mundo literario de Henry Miller, pues en él vemos a la imaginación creativa actuando en todos los niveles. En un subyugante ir y venir de la memoria (de la infancia a la madurez, de Nueva York a París, de la ternura al desengaño más amargo –al que el autor se enfrenta con rabia, sarcasmo y desprecio–), Miller nos ofrece lo mejor de sí mismo y de su indiscutible talento artístico en una serie de capítulos que pueden leerse también independientemente, pero que en su conjunto conforman una sólida novela unitaria. Trópico de capricornio: Se trata de una precuela de Trópico de Cáncer. Ambientada en la Nueva York de la década de 1920, la novela es la historia del despertar espiritual de su protagonista y narrador, Henry V. Miller, empleado de la división de personal de la compañía telegráfica «Cosmodemonic». Gran parte de la trama gira alrededor de sus años conflictivos con su mujer June Miller, y el proceso de encontrar su voz como escritor. No obstante, aunque las experiencias de su alter ego narrador, con el que comparte el nombre, son muy cercanas a las que pudo tener el propio Miller cuando trabajó para la compañía telegráfica Western Union, la novela se considera una obra de ficción. Trópico de Capricornio estuvo prohibida en Estados Unidos hasta que el Departamento de Justicia en vigor declaró que su contenido no era obsceno. Sexus: Sexus trata sobre los detalles del divorcio con su primera esposa hasta su matrimonio a edad temprana con su segunda esposa, June Miller. Tiene lugar en Nueva York, donde Miller nació y se crió y, además, da retratos de sus muchos amigos, amantes y conocidos, e incluye muchas reminiscencias. También proporciona una vista de su ambición y de lucha por convertirse en un escritor, una lucha que sus amigos apenas entendían. Miller utiliza escenas de sexo escandalosas para establecer el escenario en las discusiones filosóficas de su auto, el amor, el matrimonio y la felicidad. Plexus: Plexus (1953), segundo libro de la trilogía La crucifixión rosada. Es un relato de sus primeros años de vida con su segunda esposa, Mona (June Miller), conocida como «la crucifixión rosa». Plexus describe las luchas de Miller para encontrarse a sí mismo como escritor, explora las diferentes relaciones de Miller con muchos de sus amigos, muchos detalles de pasiones intelectuales de Miller, en medio del marco de su relación con Mona. Nexus: Nexus es el tercer libro y último de la trilogía La crucifixión rosada. El libro aborda los problemas de Henry Miller con su segunda esposa y con su amante, Anastasia, y el período anterior a su partida a París, Francia. «El arte no enseña nada más que el significado de la vida.» – Henry Miller Alfredo Rubio Bazán < arlequibreblog@gmail.com >

Me gusta: Me gusta Cargando...