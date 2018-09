AND Noticias

1. Quien desde mayo de 2015 es Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha declarado el día de hoy lo siguiente en el contexto de su visita a la fronteriza ciudad de Cúcuta, a minutos de la frontera con Venezuela: “En cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción” . Las declaraciones y acciones del Secretario General de la OEA vienen en ascenso y esto es sólo su más reciente y nítida manifestación de intervencionismo e injerencismo contra la República Bolivariana de Venezuela.

el New York Times confirmaba reuniones de preparación de un golpe de Estado, entre el Presidente Trump y altos cargos de su Gobierno, con militares golpistas venezolanos

3. Estas acciones se insertan en, lo cual confluye con acciones en el mismo sentido que acompañan los gobiernos derechistas de la región agrupados en el llamado. En particular, en lo referido a Venezuela, eso se manifiesta de la manera más extrema en el caso del, que, se ha demostrado, apoya acciones de directa desestabilización y acoso a su país vecino, con el que comparte más de 2 mil kilómetros de frontera. En lo referido al último rato, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las evidencias de apoyo de parte del saliente Gobierno de Juan Manuel Santos al 2 han sido muy insuficientemente respondidas por parte de las autoridades salientes y entrantes colombianas. A lo anterior se suma, como otro botón de muestra, las declaraciones del Embajador de Colombia en Estados Unidos, que afirmó que “todas las opciones deben ser consideradas” 3 , o la negativa de este Gobierno, al igual que los de Canadá y Guyana, a firmar una tibia declaración del “Grupo de Lima” frente a los dichos de Almagro, donde ni siquiera lo mencionan explícitamente 4 . Llamamos la atención a que dos gobiernos de países fronterizos, más uno de innegable relevancia como el de Canadá, se hayan negado a emitir pronunciamiento contra tan evidente agresión y amenaza pronunciada por el Secretario General de la OEA.

4. Todo esto. Las declaraciones de Luis Almagro contravienen de manera grave la propia Carta de las Naciones Unidas , que señala que “Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas” (artículo 2.4). A su vez, Luis Almagro está violando prácticamente todos los propósitos declarados en la Carta de la OEA en su artículo 2: la paz y seguridad del continente, la solución pacífica de los conflictos, el rechazo al intervencionismo, promover y consolidar la democracia representativa,la acción cooperativa. Estos dichos se enmarcan en una sistemática acción emprendida por el Secretario General, que continúan la senda de una vieja historia de este organismo, no por nada, señalado como “Ministerio de Colonias” de los Estados Unidos para el hemisferio americano.

la renuncia o destitución de Luis Almagro a la Secretaría General de la OEA

a apoyar las acciones que emprenda el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y otros gobiernos para hacer efectiva la responsabilidad de Luis Almagro por estos dichos y hechos

5. Los dichos de hoy confirman una línea de acción emprendida por el señor Luis Almagro desde que asumió su cargo, instalándose como un actor decidido y protagónico en el acoso y desestabilización de los gobiernos de izquierdas y progresistas de América Latina. Las declaraciones aquí referidas cuestionan no sólo su actuar presente, si no que debilitan aún más la muy controvertible institucionalidad de la OEA, que padece desde sus inicios una clara dependencia y control por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Por todas estas circunstancias, desde el Grupo de Política Internacional del Frente Amplio demandamos, y llamamos a todas las vocaciones democráticas de dentro y fuera el Frente Amplio, de nuestro país y todos los países de nuestra región y del mundo, a rechazar estos graves pronunciamientos, y el acoso y ataque que sufre el pueblo y el Gobierno de Venezuela, que amenazan y vulneran sus derechos más esenciales y básicos, tal como muestran las palabras de Luis Almagro el día de hoy. Llamamos, en particular,, tanto a nivel OEA como ONU 5