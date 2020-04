Gran Bretaña: El candidato laborista de derecha, Keir Starmer, gana la carrera por el liderazgo

Declaración del 6 de abril de 2020 del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Keir Starmer, las elecciones del Partido Laborista para el 2020, Bristol (foto de Rwendland, CC)

Keir Starmer, como se predijo ampliamente, ha sido elegido líder del Partido Laborista. Ganó en la primera vuelta con el 56,2% de los votos. Casi medio millón de personas votaron en la elección, y Starmer ganó por mayoría en las tres categorías: miembros, partidarios afiliados (en su mayoría miembros de sindicatos afiliados), y partidarios registrados.

La victoria de Starmer representa un paso cualitativo en la campaña de la clase capitalista para hacer del Partido Laborista una vez más, como lo fue bajo Blair, un vehículo fiable para sus intereses. Estaban aterrorizados por el resultado de las elecciones generales de 2017, en las que Corbyn estuvo a punto de ser elegido.

Mientras que Boris Johnson tiene ahora una mayoría parlamentaria sustancial, el Partido Conservador sigue siendo un partido profundamente dividido con una base social poco profunda que – frente a los grandes acontecimientos – podría ser incapaz de mantenerse en el poder. La crisis del coronavirus, y la profunda recesión que se está desarrollando, podrían ser esos grandes acontecimientos. Por lo tanto, asegurar que el Laborismo sea un segundo equipo seguro sigue siendo urgente para la clase capitalista.

Sin embargo, no tienen ninguna perspectiva de estabilidad política. Por el contrario, ante la crisis de la corona no han tenido más remedio que apoyar, en un intento desesperado de apuntalar su sistema, la intervención estatal que – al menos en algunos sentidos – va más allá del programa de Corbyn. Esta es una indicación del potencial para ganar el apoyo de las masas a las ideas socialistas en el próximo período.

Starmer no hizo campaña abiertamente como candidato del ala pro-capitalista blairista del partido, sino que se hizo pasar por un candidato de «unidad». También se presentó en un programa que incluía varias demandas del manifiesto de Corbyn de 2019, incluyendo el apoyo a «la propiedad común del ferrocarril, el correo, la energía y el agua; acabar con la externalización en nuestro NHS, el gobierno local y el sistema judicial». Si no hubiera adoptado este enfoque no podría haber ganado las elecciones.

Sin embargo, «por tus amigos serás conocido», y sus partidarios revelaron la realidad. Fue respaldado por Progreso y Trabajo Primero, organizadores de las fuerzas pro-capitalistas del Partido Laborista. También recibió un amplio apoyo de la prensa capitalista, incluyendo el editor del Evening Standard, el ex canciller George Osborne.

Primeras acciones

Dada la magnitud de su victoria, Starmer puede ahora comenzar a revelar su verdadera agenda más claramente. Esto se demuestra en su gabinete de la sombra. No sólo Corbyn y McDonnell se han ido, sino que también sus partidarios más consistentes, Ian Lavery, Barry Gardiner y Jon Trickett.

Al mismo tiempo, la descarada Blairite Rachel Reeves, quien como ministra de trabajo y pensiones prometió ser más dura con los solicitantes de beneficios que los Tories, está de vuelta en el gabinete de la sombra, al igual que Lisa Nandy, la candidata líder que era más abiertamente de derecha que Starmer.

Starmer se ha negado a descartar unirse a un gobierno de «coalición Covid», una forma de gobierno nacional con los Tories. Esto probablemente no se plantee de inmediato, pero sin embargo es una indicación del enfoque de Starmer.

No hay un único interés «nacional» sino diferentes intereses de clase. La clase obrera necesita un partido que luche por sus intereses independientes, no que se confabule con los Tories para actuar en nombre de la élite capitalista.

El primer artículo post-victoria de Starmer fue escrito para el Sunday Times de Murdoch. En él, señalaba la necesidad de que el partido cambiara para «convertirse en un gobierno de espera creíble». Añadió: «eso empieza por pedir perdón a la comunidad judía».

El artículo de Starmer iba acompañado de un artículo de la subdirectora del Sunday Times, Sarah Baxter, que le pedía que «enviara a casa a los marxistas, los ultraizquierdistas y los antisemitas que acudían a la bandera de Corbyn».

Esto muestra la estrategia de la clase capitalista, con Starmer como su representante, de usar falsas acusaciones de antisemitismo para expulsar a la izquierda de cualquier posición de influencia que siga teniendo en el partido – y cuando sea posible fuera del propio partido.

Las razones detrás de la victoria de Starmer

La victoria de Starmer fue posible gracias al fracaso del corbinismo para transformar el laborismo. Las estructuras del partido siguen siendo en gran medida las mismas que en los antidemocráticos años blairistas. La mayoría del Partido Laborista Parlamentario y los concejales siguen estando a la derecha. La versión pro-capitalista de Blair de la ‘Cláusula IV’ permanece.

El Comité Ejecutivo Nacional (CNE) era un órgano clave del partido que, al menos en cierta medida, se desplazó a la izquierda. Pero a Starmer también le ayuda el hecho de que las tres elecciones parciales del CNE que tuvieron lugar el mismo día de su elección fueron ganadas por los candidatos de Progreso/Primero Empleo, dos de ellos reemplazando a los corbinistas.

El voto en las elecciones parciales demuestra el retroceso de la ola de Corbyn. La candidata de Progress/Labour First, Johanna Baxter, por ejemplo, fue elegida con 57.181 votos, menos que los 60.366 que perdió en 2016.

