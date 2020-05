Futuro de Brasil es sombrío si no sale Bolsonaro. Análisis internacional de Esteban Silva en HispanTV

Silva Cuadra: Futuro de Brasil es sombrío si no sale Bolsonaro

sábado, 16 de mayo de 2020



Brasil está viviendo un drama doble: el coronavirus y tener un presidente que es la versión más extrema de la derecha ultraneoliberal, opina un analista.

En una entrevista ofrecida este sábado a HispanTV, el analista en temas internacionales Esteban Silva Cuadra ha señalado que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, ha negado sistemáticamente el impacto real del coronavirus en la salud del pueblo brasileño, en favor de mantener el privilegio del “gran capital”.



“Bolsonaro no solo ha atacado las instituciones democráticas sino que sencillamente ha perdido todo equilibrio básico y está profundizando todo un desastre gigantesco”, ha indicado el analista.



En otra parte de sus declaraciones, Silva Cuadra visiona un futuro sombrío para Brasil, si Bolsonaro no sale del poder.



El brote del nuevo coronavirus ha provocado graves crisis sanitarias, políticas y sociales en Brasil, donde el pueblo y un gran número de políticos han denunciado el manejo “ignorante” de Bolsonaro, que ha estado minimizando los riesgos del virus, mientras que las autoridades sanitarias piden medidas más estrictas.



